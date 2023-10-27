https://sputnikarabic.ae/20231027/سلطات-دونيتسك-كييف-أدركت-أن-واشنطن-والغرب-تخلى-عنها---1082515854.html
سلطات دونيتسك: كييف أدركت أن واشنطن والغرب تخليا عنها
سلطات دونيتسك: كييف أدركت أن واشنطن والغرب تخليا عنها
أفاد مستشار رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، يان غاغين، بأن الخسائر الفادحة للقوات المسلحة الأوكرانية في الجبهة أدت إلى حقيقة أن المسؤولين الأوكرانيين بدأوا في... 27.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-27T10:27+0000
2023-10-27T10:27+0000
2023-10-27T10:28+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال غاغين لوكالة "سبوتنيك"، أدت"الخسائر الفادحة" لكييف خلال الهجوم المضاد إلى فهم اليوم لعدم معنى الحرب - سواء من جانب المسؤولين الأوكرانيين أو المواطنين العاديين.وتابع: "لم تعد أوكرانيا موضع اهتمام لأوروبا أو الولايات المتحدة الأمريكية. إنها مثل حقيبة من دون مقبض، يصعب حملها، ومن المؤسف أن تغادر. لذلك أعتقد أنه سيتم التخلي عن الحقيبة قريبا".وذلك تعليقا على تصريحات أوليغ سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق ليونيد كوتشما، الذي دعا المسؤولين الأوكرانيين لوضع حد للصراع مع روسيا وقبول فقدان الأرض.وأفاد المستشار السابق لليونيد كوتشما، أوليغ سوسكين، بأن زيلينسكي لديه طائرة هليكوبتر جاهزة للفرار من بلاده، في حين ليس أمام الأوكرانيين خيار سوى تحقيق السلام قبل العام الجديد.وقال سوسكين على موقع "يوتيوب": "الحقائق الجديدة المرتبطة بالصراع في الشرق الأوسط وعدم قدرة الغرب على مواصلة تمويل كييف تجعل هزيمة القوات الأوكرانية أمرا لا مفر منه".
https://sputnikarabic.ae/20231026/مستشار-رئيس-أوكرانيا-الأسبق-زيلينسكي-دمر-مئات-الآلاف-من-الأوكرانيين-بسياساته-1082494232.html
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روسيا
سلطات دونيتسك: كييف أدركت أن واشنطن والغرب تخليا عنها
10:27 GMT 27.10.2023 (تم التحديث: 10:28 GMT 27.10.2023) تابعنا عبر
أفاد مستشار رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، يان غاغين، بأن الخسائر الفادحة للقوات المسلحة الأوكرانية في الجبهة أدت إلى حقيقة أن المسؤولين الأوكرانيين بدأوا في فهم عدم جدوى الصراع، علاوة على ذلك لم تعد أوكرانيا موضع اهتمام الولايات المتحدة أو أوروبا.
وقال غاغين لوكالة "سبوتنيك"، أدت"الخسائر الفادحة" لكييف خلال الهجوم المضاد إلى فهم اليوم لعدم معنى الحرب - سواء من جانب المسؤولين الأوكرانيين أو المواطنين العاديين.
وأضاف: "لقد حان الوقت لصنع السلام مع روسيا- بشروط الروس. ويتوصل الجميع إلى نفس الفهم بأن الأمريكيين قد تخلوا عنهم، وأن أوكرانيا الآن قد ذهبت بالفعل إلى الخطة الثانية، حتى إلى الخطة الثالثة- بعد إسرائيل وأحداث أخرى في العالم".
وتابع: "لم تعد أوكرانيا موضع اهتمام لأوروبا أو الولايات المتحدة الأمريكية. إنها مثل حقيبة من دون مقبض، يصعب حملها، ومن المؤسف أن تغادر. لذلك أعتقد أنه سيتم التخلي عن الحقيبة قريبا".
وأشار أيضا إلى أنه على عكس العديد من المسؤولين الأوكرانيين الآخرين، فإن فلاديمير زيلينسكي "لديه طائرة في المطار سيطير بها هو وعائلته في لحظة صعبة، عندما يأتي الشعب الأوكراني ليسأله عما حدث في أوكرانيا في السنوات الأخيرة. وقال "حسنا، سننتظر فقط".
وذلك تعليقا على تصريحات أوليغ سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق ليونيد كوتشما، الذي دعا المسؤولين الأوكرانيين لوضع حد للصراع مع روسيا وقبول فقدان الأرض.
وأفاد المستشار السابق لليونيد كوتشما، أوليغ سوسكين، بأن زيلينسكي لديه طائرة هليكوبتر جاهزة للفرار من بلاده، في حين ليس أمام الأوكرانيين خيار سوى تحقيق السلام قبل العام الجديد.
وقال سوسكين على موقع "يوتيوب": "الحقائق الجديدة المرتبطة بالصراع في الشرق الأوسط وعدم قدرة الغرب على مواصلة تمويل كييف تجعل هزيمة القوات الأوكرانية أمرا لا مفر منه".