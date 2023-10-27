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Военнослужащий ВС РФ демонстрирует боевую часть от РПГ-7, которая монтируется на дрон на полигоне в тыловом районе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231027/ضابط-استخبارات-يكشف-عن-حقيقة-مخيفة-لأوكرانيا-رصدها-في-الخطابات-الأمريكية-1082508779.html
ضابط استخبارات يكشف عن حقيقة مخيفة لأوكرانيا رصدها في الخطابات الأمريكية
ضابط استخبارات يكشف عن حقيقة مخيفة لأوكرانيا رصدها في الخطابات الأمريكية
صرح ضابط المخابرات الأمريكية السابق، سكوت ريتر، بأن تصرفات الحكومة الأمريكية تشير إلى أنها لم تعد مهتمة بأوكرانيا. 27.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-27T07:47+0000
2023-10-27T07:47+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال ريتر في مقابلة مع قناة "Judging Freedom" على "يوتيوب": "في أول خطاب ألقاه رئيس مجلس النواب الأمريكي المنتخب حديثاً (مايك جونسون)، دعا إلى تقسيم طلب تخصيص الأموال لإسرائيل وأوكرانيا. هذه هي النهاية. لقد انتهى الأمر بالنسبة لأوكرانيا".وإضاف: "أعتقد أنهم (الولايات المتحدة) قد تخلوا عن أوكرانيا".وفي وقت سابق، اعتبر الخبير الروسي، دميتري سوسلوف، أن بعد انتخاب مايك جونسون رئيسا لمجلس النواب الأمريكي سيكون من الصعب على الرئيس بايدن إقرار ميزانية مخصصة بأوكرانيا.وأشار نائب مدير مركز الدراسات الأوروبية والدولية الشاملة إلى أن الجمهوريين سوف يصرون على تبني مشاريع القوانين هذه، حيث سيذهب المزيد من الأموال إلى إسرائيل، وحتى لو ذهبت أوكرانيا، فستكون أقل من ذلك بكثير.
https://sputnikarabic.ae/20231026/بايدن-يبحث-مع-رئيس-مجلس-النواب-الجديد-دعم-أوكرانيا-وإسرائيل-1082500735.html
الولايات المتحدة الأمريكية
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية

ضابط استخبارات يكشف عن حقيقة مخيفة لأوكرانيا رصدها في الخطابات الأمريكية

07:47 GMT 27.10.2023
© AP Photo / Leo Correaالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يقف لالتقاط صورة مع الجنود بعد حضوره مراسم رفع العلم في مدينة إيزيوم، أوكرانيا في 14 سبتمبر 2022.
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يقف لالتقاط صورة مع الجنود بعد حضوره مراسم رفع العلم في مدينة إيزيوم، أوكرانيا في 14 سبتمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 27.10.2023
© AP Photo / Leo Correa
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صرح ضابط المخابرات الأمريكية السابق، سكوت ريتر، بأن تصرفات الحكومة الأمريكية تشير إلى أنها لم تعد مهتمة بأوكرانيا.
وقال ريتر في مقابلة مع قناة "Judging Freedom" على "يوتيوب": "في أول خطاب ألقاه رئيس مجلس النواب الأمريكي المنتخب حديثاً (مايك جونسون)، دعا إلى تقسيم طلب تخصيص الأموال لإسرائيل وأوكرانيا. هذه هي النهاية. لقد انتهى الأمر بالنسبة لأوكرانيا".

وأشار إلى أن أوكرانيا سوف تفقد قريبا التمويل من الولايات المتحدة. بالإضافة إلى ذلك، أضاف الخبير أن القوات المسلحة الأوكرانية تتعرض للهزيمة في ساحة المعركة.

وإضاف: "أعتقد أنهم (الولايات المتحدة) قد تخلوا عن أوكرانيا".

ودعا مايك جونسون، الذي انتخب سابقا رئيسا لمجلس النواب الأمريكي، إلى تقسيم طلب تخصيص 105 مليارات دولار لإسرائيل وأوكرانيا، وطالب أيضا بتقرير من البيت الأبيض عن الأموال التي أنفقت على كييف.

الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 26.10.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بايدن يبحث مع رئيس مجلس النواب الجديد دعم أوكرانيا وإسرائيل
أمس, 23:24 GMT
وفي وقت سابق، اعتبر الخبير الروسي، دميتري سوسلوف، أن بعد انتخاب مايك جونسون رئيسا لمجلس النواب الأمريكي سيكون من الصعب على الرئيس بايدن إقرار ميزانية مخصصة بأوكرانيا.
وأشار نائب مدير مركز الدراسات الأوروبية والدولية الشاملة إلى أن الجمهوريين سوف يصرون على تبني مشاريع القوانين هذه، حيث سيذهب المزيد من الأموال إلى إسرائيل، وحتى لو ذهبت أوكرانيا، فستكون أقل من ذلك بكثير.
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