https://sputnikarabic.ae/20231027/ضابط-استخبارات-يكشف-عن-حقيقة-مخيفة-لأوكرانيا-رصدها-في-الخطابات-الأمريكية-1082508779.html
ضابط استخبارات يكشف عن حقيقة مخيفة لأوكرانيا رصدها في الخطابات الأمريكية
ضابط استخبارات يكشف عن حقيقة مخيفة لأوكرانيا رصدها في الخطابات الأمريكية
صرح ضابط المخابرات الأمريكية السابق، سكوت ريتر، بأن تصرفات الحكومة الأمريكية تشير إلى أنها لم تعد مهتمة بأوكرانيا. 27.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-27T07:47+0000
2023-10-27T07:47+0000
2023-10-27T07:47+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال ريتر في مقابلة مع قناة "Judging Freedom" على "يوتيوب": "في أول خطاب ألقاه رئيس مجلس النواب الأمريكي المنتخب حديثاً (مايك جونسون)، دعا إلى تقسيم طلب تخصيص الأموال لإسرائيل وأوكرانيا. هذه هي النهاية. لقد انتهى الأمر بالنسبة لأوكرانيا".وإضاف: "أعتقد أنهم (الولايات المتحدة) قد تخلوا عن أوكرانيا".وفي وقت سابق، اعتبر الخبير الروسي، دميتري سوسلوف، أن بعد انتخاب مايك جونسون رئيسا لمجلس النواب الأمريكي سيكون من الصعب على الرئيس بايدن إقرار ميزانية مخصصة بأوكرانيا.وأشار نائب مدير مركز الدراسات الأوروبية والدولية الشاملة إلى أن الجمهوريين سوف يصرون على تبني مشاريع القوانين هذه، حيث سيذهب المزيد من الأموال إلى إسرائيل، وحتى لو ذهبت أوكرانيا، فستكون أقل من ذلك بكثير.
https://sputnikarabic.ae/20231026/بايدن-يبحث-مع-رئيس-مجلس-النواب-الجديد-دعم-أوكرانيا-وإسرائيل-1082500735.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
ضابط استخبارات يكشف عن حقيقة مخيفة لأوكرانيا رصدها في الخطابات الأمريكية
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صرح ضابط المخابرات الأمريكية السابق، سكوت ريتر، بأن تصرفات الحكومة الأمريكية تشير إلى أنها لم تعد مهتمة بأوكرانيا.
وقال ريتر في مقابلة مع قناة "Judging Freedom" على "يوتيوب"
: "في أول خطاب ألقاه رئيس مجلس النواب الأمريكي المنتخب حديثاً (مايك جونسون)، دعا إلى تقسيم طلب تخصيص الأموال لإسرائيل وأوكرانيا. هذه هي النهاية. لقد انتهى الأمر بالنسبة لأوكرانيا".
وأشار إلى أن أوكرانيا سوف تفقد قريبا التمويل من الولايات المتحدة. بالإضافة إلى ذلك، أضاف الخبير أن القوات المسلحة الأوكرانية تتعرض للهزيمة في ساحة المعركة.
وإضاف: "أعتقد أنهم (الولايات المتحدة) قد تخلوا عن أوكرانيا".
ودعا مايك جونسون، الذي انتخب سابقا رئيسا لمجلس النواب الأمريكي، إلى تقسيم طلب تخصيص 105 مليارات دولار لإسرائيل وأوكرانيا، وطالب أيضا بتقرير من البيت الأبيض عن الأموال التي أنفقت على كييف.
وفي وقت سابق، اعتبر الخبير الروسي، دميتري سوسلوف، أن بعد انتخاب مايك جونسون رئيسا لمجلس النواب الأمريكي سيكون من الصعب على الرئيس بايدن إقرار ميزانية مخصصة بأوكرانيا.
وأشار نائب مدير مركز الدراسات الأوروبية والدولية الشاملة إلى أن الجمهوريين سوف يصرون على تبني مشاريع القوانين هذه، حيث سيذهب المزيد من الأموال إلى إسرائيل، وحتى لو ذهبت أوكرانيا، فستكون أقل من ذلك بكثير.