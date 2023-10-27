عربي
إسرائيل تعلن الجهة التي أطلقت صواريخ وطائرات مسيرة تجاه مصر
https://sputnikarabic.ae/20231027/طبيب-روسي-يبدد-أسطورة-ارتباط-الحلويات-بمرض-السكري-1082528140.html
طبيب روسي يبدد "أسطورة ارتباط" الحلويات بمرض السكري
طبيب روسي يبدد "أسطورة ارتباط" الحلويات بمرض السكري
كشفت رئيس قسم أمراض الجهاز الهضمي في مستشفى مونيكي، الطبيبة تاتيانا سيليفرستوفا، أن تناول الحلويات لا يؤثر بشكل مباشر على تطور مرض السكري لدى الشخص، لكن... 27.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-27T13:48+0000
2023-10-27T13:48+0000
روسيا
علوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104289/08/1042890848_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_6ed1c98626de10977cc8704bfda9fbd6.jpg
وجاءت تصريحات سيليفرستوفا خلال مقابلة حصرية مع وكالة "سبوتنيك": "الارتباط بين مرض السكري والحلويات خرافة، لأن مرض السكري من النوع الثاني، وهو الأكثر شيوعا بين السكان البالغين، هو ما يسمى بمرض السكري الدهني، وتناول الحلويات يؤثر بشكل غير مباشر على ذلك". وفي الوقت نفسه، يمكن أن تؤثر الحلويات سلباً على صحة الإنسان إذا تم تجاوز الحصة اليومية من استهلاك الغلوكوز وبالتالي قد يؤدي ذلك إلى اكتسابك الوزن الزائد.وأضافت الطبيبة "الحلويات تحتوي على الكثير من الغلوكوز ويجب أن يكون نظامنا الغذائي اليومي حوالي 50 جراما من الجلوكوز وعليه عندما يأكل الإنسان الحلويات فإنه لا يحسب الغلوكوز".وأشارت الخبيرة إلى أن تناول الحلويات يوميا يؤدي إلى زيادة الوزن، لأن الكبد يحولها إلى دهون ويخزنها على شكل دهون. ومع ذلك، يمكن أن يكون للحلويات أيضًا خصائص مفيدة. وبالتالي فهو مصدر للطاقة التي تتجدد بسرعة والغلوكوز، وهو المكون المادي الرئيسي ومصدر الطاقة للجسم والدماغ والقلب والعضلات.
https://sputnikarabic.ae/20230924/دراسة-السكري-من-النوع-الثاني-يشكل-خطرا-أكبر-على-محبي-السهر-في-الليل-1081336995.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104289/08/1042890848_128:0:1835:1280_1920x0_80_0_0_2e804e598c1e161834841388536a85ed.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, علوم
روسيا, علوم

طبيب روسي يبدد "أسطورة ارتباط" الحلويات بمرض السكري

13:48 GMT 27.10.2023
© Photo / Pixabay//sharonangالسكر الأبيض و البني
السكر الأبيض و البني - سبوتنيك عربي, 1920, 27.10.2023
© Photo / Pixabay//sharonang
تابعنا عبرTelegramNabd
كشفت رئيس قسم أمراض الجهاز الهضمي في مستشفى مونيكي، الطبيبة تاتيانا سيليفرستوفا، أن تناول الحلويات لا يؤثر بشكل مباشر على تطور مرض السكري لدى الشخص، لكن الحلويات تساهم في زيادة الوزن.
وجاءت تصريحات سيليفرستوفا خلال مقابلة حصرية مع وكالة "سبوتنيك": "الارتباط بين مرض السكري والحلويات خرافة، لأن مرض السكري من النوع الثاني، وهو الأكثر شيوعا بين السكان البالغين، هو ما يسمى بمرض السكري الدهني، وتناول الحلويات يؤثر بشكل غير مباشر على ذلك".
التحكم في جهاز التلفزيون عن بعد - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2023
مجتمع
دراسة: السكري من النوع الثاني يشكل خطرا أكبر على محبي السهر في الليل
24 سبتمبر, 06:58 GMT
وفي الوقت نفسه، يمكن أن تؤثر الحلويات سلباً على صحة الإنسان إذا تم تجاوز الحصة اليومية من استهلاك الغلوكوز وبالتالي قد يؤدي ذلك إلى اكتسابك الوزن الزائد.
وأضافت الطبيبة "الحلويات تحتوي على الكثير من الغلوكوز ويجب أن يكون نظامنا الغذائي اليومي حوالي 50 جراما من الجلوكوز وعليه عندما يأكل الإنسان الحلويات فإنه لا يحسب الغلوكوز".
وأشارت الخبيرة إلى أن تناول الحلويات يوميا يؤدي إلى زيادة الوزن، لأن الكبد يحولها إلى دهون ويخزنها على شكل دهون. ومع ذلك، يمكن أن يكون للحلويات أيضًا خصائص مفيدة. وبالتالي فهو مصدر للطاقة التي تتجدد بسرعة والغلوكوز، وهو المكون المادي الرئيسي ومصدر الطاقة للجسم والدماغ والقلب والعضلات.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Вид на разрушенные здания на площади Свободы в Артемовске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:57 GMTВо время израильского удара по городу Газа - سبوتنيك عربي تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. الفرقة 36 الإسرائيلية تنسحب من غزة بعد تنفيذ توغل بري.. صور وفيديو06:05 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала