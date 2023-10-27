https://sputnikarabic.ae/20231027/طبيب-روسي-يبدد-أسطورة-ارتباط-الحلويات-بمرض-السكري-1082528140.html

طبيب روسي يبدد "أسطورة ارتباط" الحلويات بمرض السكري

طبيب روسي يبدد "أسطورة ارتباط" الحلويات بمرض السكري

كشفت رئيس قسم أمراض الجهاز الهضمي في مستشفى مونيكي، الطبيبة تاتيانا سيليفرستوفا، أن تناول الحلويات لا يؤثر بشكل مباشر على تطور مرض السكري لدى الشخص، لكن... 27.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-27T13:48+0000

2023-10-27T13:48+0000

2023-10-27T13:48+0000

روسيا

علوم

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وجاءت تصريحات سيليفرستوفا خلال مقابلة حصرية مع وكالة "سبوتنيك": "الارتباط بين مرض السكري والحلويات خرافة، لأن مرض السكري من النوع الثاني، وهو الأكثر شيوعا بين السكان البالغين، هو ما يسمى بمرض السكري الدهني، وتناول الحلويات يؤثر بشكل غير مباشر على ذلك". وفي الوقت نفسه، يمكن أن تؤثر الحلويات سلباً على صحة الإنسان إذا تم تجاوز الحصة اليومية من استهلاك الغلوكوز وبالتالي قد يؤدي ذلك إلى اكتسابك الوزن الزائد.وأضافت الطبيبة "الحلويات تحتوي على الكثير من الغلوكوز ويجب أن يكون نظامنا الغذائي اليومي حوالي 50 جراما من الجلوكوز وعليه عندما يأكل الإنسان الحلويات فإنه لا يحسب الغلوكوز".وأشارت الخبيرة إلى أن تناول الحلويات يوميا يؤدي إلى زيادة الوزن، لأن الكبد يحولها إلى دهون ويخزنها على شكل دهون. ومع ذلك، يمكن أن يكون للحلويات أيضًا خصائص مفيدة. وبالتالي فهو مصدر للطاقة التي تتجدد بسرعة والغلوكوز، وهو المكون المادي الرئيسي ومصدر الطاقة للجسم والدماغ والقلب والعضلات.

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