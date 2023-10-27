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Военнослужащий ВС РФ демонстрирует боевую часть от РПГ-7, которая монтируется на дрон на полигоне в тыловом районе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231027/عسكري-روسي-الألغام-السوفيتية-تفجر-دبابات-أبرامز-وليوبارد-1082536931.html
عسكري روسي: الألغام السوفيتية تفجر دبابات "أبرامز" و"ليوبارد"
عسكري روسي: الألغام السوفيتية تفجر دبابات "أبرامز" و"ليوبارد"
أفاد قائد فصيلة الخبراء من كتيبة المهندسين التابعة للقوات المسلحة الروسية، مع علامة النداء "سفوروغ"، بأنه يمكن للألغام المصممة خلال الحقبة السوفيتية أن تدمر... 27.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-27T16:46+0000
2023-10-27T19:25+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال القائد الذي يؤدي مهاما في اتجاه زابوروجيه: "نحن نعمل هنا منذ فبراير(شباط)، ونقوم بمهامنا على حدود كوبان فيربوفوي بأكملها. بالمناسبة تفجير أول دبابة "ليوبارد"، فجرته ألغامنا".وأشار قائد الفصيلة الروسية إلى أن اللغم يدمر سلسلة من الدبابات بسهولة.ووعدت الولايات المتحدة الأمريكية، بتسليم 31 دبابة "أبرامز"، في حين، وصلت الدفعة الأولى منها مكونة من 10 دبابات إلى أوكرانيا، في سبتمبر/ أيلول الماضي. حتى الآن، لم يتم تقديم أي تقارير عن "أبرامز" المتضررة.وصرّح فلاديمير روغوف، رئيس الحركة الشعبية "نحن مع روسيا"، اليوم الجمعة، بأنه "تم تدمير أربع دبابات ألمانية من طراز "ليوبارد" في مقاطعة زابوروجيه على محور أوريخوفسك".وجاءت تصريحات روغوف لوكالة "سبوتنيك"، قال خلالها إنه "على محور أوريخوفسك في المنطقة الواقعة بين رابوتينو وفيربوفوي، هاجم العدو مواقع الجيش الروسي بأكثر من عشر مدرعات عسكرية ثقيلة، بينها ست دبابات ألمانية الصنع على الأقل وقد تم التصدي لها بنيران كثيفة، حيث نجحت القوات الروسية بتدمير أربع دبابات "ليوبارد".
https://sputnikarabic.ae/20231027/القوات-الروسية-تدمر-4-دبابات-ألمانية-من-طراز-ليوبارد-في-مقاطعة-زابوروجيه-1082513018.html
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روسيا, العالم

عسكري روسي: الألغام السوفيتية تفجر دبابات "أبرامز" و"ليوبارد"

16:46 GMT 27.10.2023 (تم التحديث: 19:25 GMT 27.10.2023)
© Sputnik . Evgeny Yepanchintsevلألغام المضادة للدبابات U-TM-62M
لألغام المضادة للدبابات U-TM-62M - سبوتنيك عربي, 1920, 27.10.2023
© Sputnik . Evgeny Yepanchintsev
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أفاد قائد فصيلة الخبراء من كتيبة المهندسين التابعة للقوات المسلحة الروسية، مع علامة النداء "سفوروغ"، بأنه يمكن للألغام المصممة خلال الحقبة السوفيتية أن تدمر بنجاح الدبابات المصنوعة في الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا.
وقال القائد الذي يؤدي مهاما في اتجاه زابوروجيه: "نحن نعمل هنا منذ فبراير(شباط)، ونقوم بمهامنا على حدود كوبان فيربوفوي بأكملها. بالمناسبة تفجير أول دبابة "ليوبارد"، فجرته ألغامنا".

وأضاف: "إن لغم "تي إم-72" لا يهتم مطلقًا بمن يستهدف، سواء أكان دبابة "تي-72" أو "ليوبارد" أو "أبرامز"، على الرغم من أنه لغم قديم، إلا أنه تم اختباره عبر الزمن وموثوق به".

وأشار قائد الفصيلة الروسية إلى أن اللغم يدمر سلسلة من الدبابات بسهولة.
ووعدت الولايات المتحدة الأمريكية، بتسليم 31 دبابة "أبرامز"، في حين، وصلت الدفعة الأولى منها مكونة من 10 دبابات إلى أوكرانيا، في سبتمبر/ أيلول الماضي. حتى الآن، لم يتم تقديم أي تقارير عن "أبرامز" المتضررة.
دبابة ليوبارد 2 أمام جدار من الدخان والنيران في ساحة التدريب في أوغستدورف غربي ألمانيا بتاريخ 1 فبراير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.10.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تدمر 4 دبابات ألمانية من طراز "ليوبارد" في مقاطعة زابوروجيه
09:44 GMT
وصرّح فلاديمير روغوف، رئيس الحركة الشعبية "نحن مع روسيا"، اليوم الجمعة، بأنه "تم تدمير أربع دبابات ألمانية من طراز "ليوبارد" في مقاطعة زابوروجيه على محور أوريخوفسك".
وجاءت تصريحات روغوف لوكالة "سبوتنيك"، قال خلالها إنه "على محور أوريخوفسك في المنطقة الواقعة بين رابوتينو وفيربوفوي، هاجم العدو مواقع الجيش الروسي بأكثر من عشر مدرعات عسكرية ثقيلة، بينها ست دبابات ألمانية الصنع على الأقل وقد تم التصدي لها بنيران كثيفة، حيث نجحت القوات الروسية بتدمير أربع دبابات "ليوبارد".
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