https://sputnikarabic.ae/20231027/فرنسا-تقر-باستيراد-الغاز-الروسي-حتى-اليوم-1082518421.html
فرنسا تقر باستيراد الغاز الروسي حتى اليوم
فرنسا تقر باستيراد الغاز الروسي حتى اليوم
صرحت وزيرة تحويل الطاقة الفرنسية أنييس بانييه روناشر، اليوم الجمعة، بأن فرنسا لا تزال تعتمد جزئيا على الغاز الروسي وتستمر في استيراده بكميات صغيرة، حيث يأتي... 27.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-27T11:12+0000
2023-10-27T11:12+0000
2023-10-27T11:12+0000
العالم
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وجاءت تصريحا الوزيرة خلال مقابلة مع محطة راديو RMC قالت فيها: "تواصل فرنسا شراء كميات صغيرة من الغاز الروسي ومن الجدير بالذكر أن هذا يمثل حوالي 10%".وأشارت الوزير إلى أن بيع الغاز الروسي لم يخضع للمقاطعة، كما أن الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات تطال روسيا فقط وليس أوروبا.وفي الوقت نفسه، أشارت الوزيرة بانييه روناشر إلى أن باريس تمكنت بنجاح من تقليل اعتمادها على الغاز الروسي منذ بداية الصراع في أوكرانيا، حيث أن 40% من الغاز الذي تستهلكه فرنسا يأتي من روسيا منذ ذلك الحين.وفي وقت سابق، قال رئيس شركة تشغيل شبكة الغاز الفرنسية GRTgaz، تييري تروفي، إن فرنسا مستعدة بشكل أفضل لفصل الشتاء القادم مقارنة بالعام الماضي، ومع ذلك، لتجنب نقص الغاز، حيث من الضروري توفير إمدادات مستقرة من الغاز الطبيعي المسال وخفض استهلاك الطاقة.
https://sputnikarabic.ae/20230130/تقرير-فرنسا-خسرت-440-مليون-دولار-لرفضها-تسليم-سفنتي-ميسترال-إلى-روسيا-1072888930.html
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العالم
فرنسا تقر باستيراد الغاز الروسي حتى اليوم
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صرحت وزيرة تحويل الطاقة الفرنسية أنييس بانييه روناشر، اليوم الجمعة، بأن فرنسا لا تزال تعتمد جزئيا على الغاز الروسي وتستمر في استيراده بكميات صغيرة، حيث يأتي حوالي 10% من الغاز المستهلك في البلاد من روسيا.
وجاءت تصريحا الوزيرة خلال مقابلة مع محطة راديو RMC قالت فيها: "تواصل فرنسا شراء كميات صغيرة من الغاز الروسي ومن الجدير بالذكر أن هذا يمثل حوالي 10%".
وأشارت الوزير إلى أن بيع الغاز الروسي لم يخضع للمقاطعة، كما أن الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات تطال روسيا فقط وليس أوروبا.
وفي الوقت نفسه، أشارت الوزيرة بانييه روناشر إلى أن باريس تمكنت بنجاح من تقليل اعتمادها على الغاز الروسي منذ بداية الصراع في أوكرانيا، حيث أن 40% من الغاز الذي تستهلكه فرنسا يأتي من روسيا منذ ذلك الحين.
وفي وقت سابق، قال رئيس شركة تشغيل شبكة الغاز الفرنسية GRTgaz، تييري تروفي، إن فرنسا مستعدة بشكل أفضل لفصل الشتاء القادم مقارنة بالعام الماضي، ومع ذلك، لتجنب نقص الغاز، حيث من الضروري توفير إمدادات مستقرة من الغاز الطبيعي المسال وخفض استهلاك الطاقة.