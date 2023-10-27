https://sputnikarabic.ae/20231027/قصف-جوي-ومدفعي-غير-مسبوق-على-غزة-تزامنا-مع-قطع-الاتصالات-والإنترنت-1082536424.html

قصف جوي ومدفعي غير مسبوق على غزة تزامنا مع قطع الاتصالات والإنترنت

قصف جوي ومدفعي غير مسبوق على غزة تزامنا مع قطع الاتصالات والإنترنت

انقطعت الاتصالات والإنترنت بشكل كامل عن مناطق واسعة بقطاع غزة، بالتزامن مع قصف إسرائيلي غير مسبوق. 27.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-27T16:40+0000

2023-10-27T16:40+0000

2023-10-27T18:29+0000

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

أخبار قطاع غزة

حركة حماس

العالم العربي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/19/1082436730_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a8116bc4f253683177eb9629e436e485.jpg

وانقطع البث المباشر للعديد من القنوات الفضائية في قطاع غزة، ما حال دون استمرار التغطية بحسب تقارير صحفية فلسطينية.وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، إن "الجيش الإسرائيلي يشن هجمات واسعة النطاق، تم خلالها إطلاق نيران كثيف على مدينة غزة".وأضافت الصحيفة: "أفادت التقارير الواردة من غزة، أن طائرات سلاح الجو تقوم بتنفيذ حزام ناري وإطلاق نار كثيف جدًا شرق جباليا، شمالي قطاع غزة".وأشارت إلى أن "الجيش الإسرائيلي يشن أيضا قصفا مدفعيا عنيفا على شمالي قطاع غزة، وفي الوقت ذاته، سُمع دوي انفجارات قوية في المستوطنات المحيطة".ويخشى الفلسطينيون أن يكون فقد الاتصالات والإنترنت عن القطاع مقدمة لهجوم إسرائيلي مقبل قد يتطور لعملية برية، بعيدا عن أعين الإعلام.ويتواصل التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية، منذ إطلاق حركة "حماس"، فجر السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، عملية "طوفان الأقصى"، التي تصاحبت مع إطلاق آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وقتلت وأسرت عددا كبيرا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، ثم سرعان ما أعلنت الحرب على "حماس"، متوعدة الحركة بدفع ثمن باهظ على هجومها، الذي أسفر عن مقتل نحو 1400 شخص، فضلًا عن إصابة 5431 آخرين.وأسفر القصف الإسرائيلي على غزة، عن سقوط أكثر من 7300 قتيل وأكثر من 19 ألف مصاب، حتى الآن، فيما أسفرت المواجهات في الضفة الغربية، عن مقتل أكثر من 105 فلسطينيين، وإصابة نحو 2000 آخرين.

إسرائيل

أخبار قطاع غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار قطاع غزة, حركة حماس, العالم العربي