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https://sputnikarabic.ae/20231027/قوات-الدعم-السريع-تفرج-عن-265-أسيرا-من-الجيش-السوداني-1082509409.html
قوات الدعم السريع تفرج عن 265 أسيرا من الجيش السوداني
قوات الدعم السريع تفرج عن 265 أسيرا من الجيش السوداني
أعلنت قوات الدعم السريع في السودان، اليوم الجمعة، إطلاق 265 أسيرا من القوات المسلحة السودانية وقوات نظامية أخرى، مؤكدة رغبتها في إنجاح مفاوضات السلام المنعقدة... 27.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-27T08:14+0000
2023-10-27T08:14+0000
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وقالت قوات الدعم السريع في بيان على منصة "إكس"، إن "هذه الخطوة تأتي بالتزامن مع بدء المباحثات بمنبر جدة لإنهاء معاناة الشعب بسبب الحرب".وأضافت أنها "تخوض الحرب الحالية من أجل بناء الدولة السودانية على أسس جديدة تحقق السلام العادل والشامل وترفع الظلم والتهميش".وأكدت أن "إنهاء الحرب، يقتضي مخاطبة جذور الأزمة في السودان ومعالجتها على نحوٍ يرفع المظالم التاريخية ويرد الحقوق، ويحقق الانتقال السلمي الديمقراطي والسلام المستدام".وكانت القوات المسلحة السودانية، قد أعلنت، أمس الأربعاء، استئناف التفاوض مع قوات الدعم السريع لوقف الحرب وعودة الحياة الطبيعية للسودانيين.ومن جانبها، دعت المملكة العربية السعودية الأطراف المتحاربة في السودان إلى تنفيذ مضمون اتفاق إعلان جدة الذي تم التوصل إليه في مايو/ أيار الماضي.وتضمن إعلان جدة، تفاهمات مبدئية حول اتفاقية إعلان المبادئ العامة للتفاوض وآلية المراقبة والتحقق، والاستجابة للاحتياجات الإنسانية المتزايدة للمواطنين، بالإضاف إلى إنشاء (المركز المشترك لوقف إطلاق النار) الذي ستقوده المملكة العربية السعودية".وتتواصل منذ 15 أبريل الماضي، اشتباكات عنيفة واسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة في السودان، وكان الطرفان قد اتفقا مرات عدة على وقف إطلاق النار، لكن لم يتم الالتزام به.واحتدمت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة السوداني قائد القوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، للعلن بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري والمكون المدني، في كانون الأول/ ديسمبر العام الماضي، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.
https://sputnikarabic.ae/20231026/قوات-الدعم-السريع-تعلن-سيطرتها-على-مدينة-نيالا-ثاني-أكبر-مدن-السودان-فيديو-1082494709.html
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أخبار السودان اليوم, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, العالم العربي, الأخبار
أخبار السودان اليوم, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, العالم العربي, الأخبار

قوات الدعم السريع تفرج عن 265 أسيرا من الجيش السوداني

08:14 GMT 27.10.2023
© AFP 2023جنود الجيش السوداني الموالون لقائد الجيش عبد الفتاح البرهان يشغلون موقعًا في مدينة بورتسودان المطلة على البحر الأحمر ، في 20 أبريل 2023.
جنود الجيش السوداني الموالون لقائد الجيش عبد الفتاح البرهان يشغلون موقعًا في مدينة بورتسودان المطلة على البحر الأحمر ، في 20 أبريل 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 27.10.2023
© AFP 2023
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أعلنت قوات الدعم السريع في السودان، اليوم الجمعة، إطلاق 265 أسيرا من القوات المسلحة السودانية وقوات نظامية أخرى، مؤكدة رغبتها في إنجاح مفاوضات السلام المنعقدة في السعودية.
وقالت قوات الدعم السريع في بيان على منصة "إكس"، إن "هذه الخطوة تأتي بالتزامن مع بدء المباحثات بمنبر جدة لإنهاء معاناة الشعب بسبب الحرب".
وأضافت أنها "تخوض الحرب الحالية من أجل بناء الدولة السودانية على أسس جديدة تحقق السلام العادل والشامل وترفع الظلم والتهميش".
وأكدت أن "إنهاء الحرب، يقتضي مخاطبة جذور الأزمة في السودان ومعالجتها على نحوٍ يرفع المظالم التاريخية ويرد الحقوق، ويحقق الانتقال السلمي الديمقراطي والسلام المستدام".
وكانت القوات المسلحة السودانية، قد أعلنت، أمس الأربعاء، استئناف التفاوض مع قوات الدعم السريع لوقف الحرب وعودة الحياة الطبيعية للسودانيين.
ومن جانبها، دعت المملكة العربية السعودية الأطراف المتحاربة في السودان إلى تنفيذ مضمون اتفاق إعلان جدة الذي تم التوصل إليه في مايو/ أيار الماضي.
قوات الدعم السريع في السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 26.10.2023
قوات الدعم السريع تعلن سيطرتها على مدينة نيالا ثاني أكبر مدن السودان... فيديو
أمس, 17:36 GMT
وتضمن إعلان جدة، تفاهمات مبدئية حول اتفاقية إعلان المبادئ العامة للتفاوض وآلية المراقبة والتحقق، والاستجابة للاحتياجات الإنسانية المتزايدة للمواطنين، بالإضاف إلى إنشاء (المركز المشترك لوقف إطلاق النار) الذي ستقوده المملكة العربية السعودية".
وتتواصل منذ 15 أبريل الماضي، اشتباكات عنيفة واسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة في السودان، وكان الطرفان قد اتفقا مرات عدة على وقف إطلاق النار، لكن لم يتم الالتزام به.
واحتدمت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة السوداني قائد القوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، للعلن بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري والمكون المدني، في كانون الأول/ ديسمبر العام الماضي، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.
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