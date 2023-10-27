https://sputnikarabic.ae/20231027/لاعبون-رقميون-ينظمون-تظاهرة-داعمة-لفلسطين-في-سابقة-هي-الأولى-من-نوعها-فيديو-1082518186.html
لاعبون رقميون ينظمون تظاهرة داعمة لفلسطين في سابقة هي الأولى من نوعها... فيديو
لاعبون رقميون ينظمون تظاهرة داعمة لفلسطين في سابقة هي الأولى من نوعها... فيديو
نظم لاعبو لعبة "روبلوكس" الرقمية تظاهرة رقمية تضامنا مع غزة والشعب الفلسطيني على الإنترنت، في سابقة جديدة للتعبير عن الرأي. 27.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-27T11:21+0000
2023-10-27T11:21+0000
2023-10-27T11:29+0000
مجتمع
نادي الفيديو
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وتظهر المشاهد التي تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي عشرات اللاعبين الرقميين خلال حملهم أعلام فلسطين وتوجههم إلى إحدى الساحات الافتراضية في اللعبة.وكانت رافينا شامداساني، المتحدثة باسم مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، أن "العقاب الجماعي الذي تفرضه إسرائيل على سكان غزة من خلال الحصار وقصف المناطق المكتظة بالسكان يعد جريمة حرب".وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، يوم السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".من جانبه، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد 8 أكتوبر، أن المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت)، صادق رسميًا على بدء الحرب على قطاع غزة، ردًا على إطلاق حركة "حماس" الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى"، كما أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
لاعبون رقميون ينظمون تظاهرة داعمة لفلسطين في سابقة هي الأولى من نوعها... فيديو
11:21 GMT 27.10.2023 (تم التحديث: 11:29 GMT 27.10.2023) تابعنا عبر
نظم لاعبو لعبة "روبلوكس" الرقمية تظاهرة رقمية تضامنا مع غزة والشعب الفلسطيني على الإنترنت، في سابقة جديدة للتعبير عن الرأي.
وتظهر المشاهد التي تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي عشرات اللاعبين الرقميين خلال حملهم أعلام فلسطين وتوجههم إلى إحدى الساحات الافتراضية في اللعبة.
وتجمع اللاعبون الرقميون في الساحة وشكلوا تجمعا كبيرا وهتفوا باسم فلسطين، في مشهد لم يسجل سابقا في الألعاب الرقمية.
وكانت رافينا شامداساني، المتحدثة باسم مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، أن "العقاب الجماعي الذي تفرضه إسرائيل على سكان غزة من خلال الحصار وقصف المناطق المكتظة بالسكان يعد جريمة حرب".
وقالت شامداساني في مؤتمر صحفي في جنيف، إن "العقاب الجماعي لسكان غزة، والحرمان من السلع الأساسية والكهرباء والمياه وقصف المناطق المكتظة بالسكان، تعتبر من جرائم الحرب بموجب القانون الإنساني الدولي".
وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، يوم السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى
" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".
من جانبه، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد 8 أكتوبر، أن المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت)، صادق رسميًا على بدء الحرب على قطاع غزة، ردًا على إطلاق حركة "حماس" الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى"، كما أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.