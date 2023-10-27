https://sputnikarabic.ae/20231027/مدفع-مستا-إس-الروسي-يطلق-قذيفة-ضخمة-في-السماء-باتجاه-الهدف-فيديو-1082533077.html
مدفع "مستا-إس" الروسي يطلق قذيفة ضخمة في السماء باتجاه الهدف... فيديو
مدفع "مستا-إس" الروسي يطلق قذيفة ضخمة في السماء باتجاه الهدف... فيديو
تستخدم قوات وحدة المدفعية الروسية مدفع "مستا-إس" بتعديلات مختلفة بنشاط في منطقة العمليات العسكرية الخاصة. 27.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-27T15:02+0000
2023-10-27T15:02+0000
2023-10-27T15:02+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وتقدم هذه المدافع القتالية مساهمة بشكل جيد في تدمير القوى العاملة والتحصينات والمعدات التابعة للتشكيلات المسلحة لنظام كييف.يمتلك الجيش الروسي آلاف المدافع الذاتية الحركة ويحتل المرتبة الأولى عالميا في هذا السلاح، الذي يضم مجموعة متنوعة من أقوى المدافع في العالم ومنها مدافع "مستا - إس" الخارقة.وتم تصميم مدافع "مستا - إس" لتدمير قائمة واسعة من الأهداف.يمتلك "مستا - إس" قدرات خارقة تجعله واحدا من أفضل مدافع "هاوتزر" في العالم بفضل الكفاءة والسرعة وخفة الوزن وأبرزها:إمكانية تحميل الذخائر أيا كانت زاوية ميل المدفع وإطلاقه في نطاق 360 درجة.القدرة على عبور موانع مائية عمقها يصل لـ 5 أمتار وعرضها ألف متر.معدل إطلاق قذائف كبير ونظام إطلاق نار آلي.قدرة كبيرة على المناورة بفضل قدرته على تغيير موقع الإطلاق في وقت قياسي.يذكر أن نسخة المدفع "مستا - إس" التي تستخدم قذائف عيار 155 ملم هي نسخة مطورة.وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية، العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
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2023
سبوتنيك عربي
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, رصد عسكري
مدفع "مستا-إس" الروسي يطلق قذيفة ضخمة في السماء باتجاه الهدف... فيديو
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تستخدم قوات وحدة المدفعية الروسية مدفع "مستا-إس" بتعديلات مختلفة بنشاط في منطقة العمليات العسكرية الخاصة.
وتقدم هذه المدافع القتالية مساهمة بشكل جيد في تدمير القوى العاملة والتحصينات والمعدات التابعة للتشكيلات المسلحة لنظام كييف.
يمتلك الجيش الروسي آلاف المدافع الذاتية الحركة ويحتل المرتبة الأولى عالميا في هذا السلاح، الذي يضم مجموعة متنوعة من أقوى المدافع في العالم ومنها مدافع "مستا - إس" الخارقة.
وتم تصميم مدافع "مستا - إس" لتدمير قائمة واسعة من الأهداف.
يمتلك "مستا - إس" قدرات خارقة تجعله واحدا من أفضل مدافع "هاوتزر" في العالم بفضل الكفاءة والسرعة وخفة الوزن وأبرزها:
إمكانية تحميل الذخائر
أيا كانت زاوية ميل المدفع وإطلاقه في نطاق 360 درجة.
القدرة على عبور موانع مائية عمقها يصل لـ 5 أمتار وعرضها ألف متر.
معدل إطلاق قذائف كبير ونظام إطلاق نار آلي.
قدرة كبيرة على المناورة بفضل قدرته على تغيير موقع الإطلاق في وقت قياسي.
يذكر أن نسخة المدفع "مستا - إس" التي تستخدم قذائف
عيار 155 ملم هي نسخة مطورة.
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية، العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).