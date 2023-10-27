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Военнослужащий ВС РФ демонстрирует боевую часть от РПГ-7, которая монтируется на дрон на полигоне в тыловом районе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231027/مدفع-مستا-إس-الروسي-يطلق-قذيفة-ضخمة-في-السماء-باتجاه-الهدف-فيديو-1082533077.html
مدفع "مستا-إس" الروسي يطلق قذيفة ضخمة في السماء باتجاه الهدف... فيديو
مدفع "مستا-إس" الروسي يطلق قذيفة ضخمة في السماء باتجاه الهدف... فيديو
تستخدم قوات وحدة المدفعية الروسية مدفع "مستا-إس" بتعديلات مختلفة بنشاط في منطقة العمليات العسكرية الخاصة. 27.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-27T15:02+0000
2023-10-27T15:02+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وتقدم هذه المدافع القتالية مساهمة بشكل جيد في تدمير القوى العاملة والتحصينات والمعدات التابعة للتشكيلات المسلحة لنظام كييف.يمتلك الجيش الروسي آلاف المدافع الذاتية الحركة ويحتل المرتبة الأولى عالميا في هذا السلاح، الذي يضم مجموعة متنوعة من أقوى المدافع في العالم ومنها مدافع "مستا - إس" الخارقة.وتم تصميم مدافع "مستا - إس" لتدمير قائمة واسعة من الأهداف.يمتلك "مستا - إس" قدرات خارقة تجعله واحدا من أفضل مدافع "هاوتزر" في العالم بفضل الكفاءة والسرعة وخفة الوزن وأبرزها:إمكانية تحميل الذخائر أيا كانت زاوية ميل المدفع وإطلاقه في نطاق 360 درجة.القدرة على عبور موانع مائية عمقها يصل لـ 5 أمتار وعرضها ألف متر.معدل إطلاق قذائف كبير ونظام إطلاق نار آلي.قدرة كبيرة على المناورة بفضل قدرته على تغيير موقع الإطلاق في وقت قياسي.يذكر أن نسخة المدفع "مستا - إس" التي تستخدم قذائف عيار 155 ملم هي نسخة مطورة.وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية، العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

مدفع "مستا-إس" الروسي يطلق قذيفة ضخمة في السماء باتجاه الهدف... فيديو

15:02 GMT 27.10.2023
© Sputnik . Vitaliy Timkiv / الانتقال إلى بنك الصورمناورات عسكرية في إقليم جنوب روسيا، ميدان "مولكينو" العسكري في كراسنودارسكي كراي (المدفعية الذاتية الدفع "مستا-إس")
مناورات عسكرية في إقليم جنوب روسيا، ميدان مولكينو العسكري في كراسنودارسكي كراي (المدفعية الذاتية الدفع مستا-إس) - سبوتنيك عربي, 1920, 27.10.2023
© Sputnik . Vitaliy Timkiv
/
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تستخدم قوات وحدة المدفعية الروسية مدفع "مستا-إس" بتعديلات مختلفة بنشاط في منطقة العمليات العسكرية الخاصة.
وتقدم هذه المدافع القتالية مساهمة بشكل جيد في تدمير القوى العاملة والتحصينات والمعدات التابعة للتشكيلات المسلحة لنظام كييف.
يمتلك الجيش الروسي آلاف المدافع الذاتية الحركة ويحتل المرتبة الأولى عالميا في هذا السلاح، الذي يضم مجموعة متنوعة من أقوى المدافع في العالم ومنها مدافع "مستا - إس" الخارقة.
وتم تصميم مدافع "مستا - إس" لتدمير قائمة واسعة من الأهداف.
© Sputnikقدرات خارقة للهاوتزر الروسي "مستا إس"
قدرات خارقة للهاوتزر الروسي مستا إس - سبوتنيك عربي, 1920, 27.10.2023
قدرات خارقة للهاوتزر الروسي "مستا إس"
© Sputnik
يمتلك "مستا - إس" قدرات خارقة تجعله واحدا من أفضل مدافع "هاوتزر" في العالم بفضل الكفاءة والسرعة وخفة الوزن وأبرزها:
إمكانية تحميل الذخائر أيا كانت زاوية ميل المدفع وإطلاقه في نطاق 360 درجة.
القدرة على عبور موانع مائية عمقها يصل لـ 5 أمتار وعرضها ألف متر.
معدل إطلاق قذائف كبير ونظام إطلاق نار آلي.
قدرة كبيرة على المناورة بفضل قدرته على تغيير موقع الإطلاق في وقت قياسي.
يذكر أن نسخة المدفع "مستا - إس" التي تستخدم قذائف عيار 155 ملم هي نسخة مطورة.
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية، العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
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