https://sputnikarabic.ae/20231027/مدير-الهيئة-المستقلة-لحقوق-الإنسان-يجب-الضغط-على-إسرائيل-لإدخال-الوقود-ووقف-القتل-في-غزة--1082526968.html

مدير "الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان": يجب الضغط على إسرائيل لإدخال الوقود ووقف القتل في غزة

مدير "الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان": يجب الضغط على إسرائيل لإدخال الوقود ووقف القتل في غزة

صرّح مدير "الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان"، فريد الأطرش، أن "مجلس الأمن عاجز عن إدخال الوقود إلى قطاع غزة، ووقف الكارثة الإنسانية التي لحقت بالمواطنين نتيجة عدم... 27.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-27T13:14+0000

2023-10-27T13:14+0000

2023-10-27T13:14+0000

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واعتبر الأطرش أن "من لا يريد إدخال الوقود إلى قطاع غزة، مشارك في هذه الجريمة، ويريد أن تصبح مستشفيات غزة مقابر تجمع الفلسطينيين، في ظل أعداد الإصابات والمرضى الذين يحتاجون إلى المساعدة".وأشار الأطرش في حديثه مع "راديو سبوتنيك"، إلى أن "الحل يكمن في استمرار العالم بالضغط وتدخل عاجل من الأمم المتحدة والمنظومة الدولية حتى لا تكون هناك أي معوقات لإدخال المساعدات وإغاثة أهل غزة، وإنهاء حالة الصمت إزاء الإبادة الجماعية، التي تنفذ في المدنيين".وطالب مدير "الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان"، الدول العربية بلعب دور جاد من أجل الضغط في اتجاه إدخال الوقود إلى المواطنين في قطاع غزة، بحسب قوله. وشدد الأطرش على أن "الأولوية الآن لوقف العدوان والإبادة الجماعية وقتل الأطفال بالجملة واستباحة الدماء في قطاع غزة"، مبينا ضرورة أن "يكون هناك موقف قانوني وانتصار للقانون الدولي وللإنسانية والقيم، التي تأسست الأمم المتحدة عليها". وأضاف أن "إسرائيل ترفض أي هدنة إنسانية لأنها أخذت رخصة بالقتل من خلال التدخل الأمريكي والبريطاني الرسمي وتواطؤ العالم، وبالتالي يجب أن تتوقف هذه الرخصة وأن يكون هناك ضغط عليهم من أجل وقف الحرب على المدنيين في غزة".ويتواصل التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية، منذ إطلاق حركة "حماس"، فجر السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، عملية "طوفان الأقصى"، التي تصاحبت مع إطلاق آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، واقتحام مقاتليها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وقتل وأسر عدد كبير من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، ثم سرعان ما أعلنت الحرب على "حماس"، متوعدة الحركة بدفع ثمن باهظ على هجومها، الذي أسفر عن مقتل نحو 1400 شخص، فضلًا عن إصابة 5431 آخرين.وفي غضون ذلك، ارتفعت حدة التوتر على الحدود الإسرائيلية - اللبنانية، وتبادل الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" اللبناني، قصفًا مدفعيًا متقطعًا، وسط مخاوف في إسرائيل، من عمليات تسلل محتملة من الحدود اللبنانية إلى داخل إسرائيل.وأثار القصف الإسرائيلي المدمر على قطاع غزة، احتجاجات وإدانات واسعة النطاق في جميع أنحاء الشرق الأوسط، كما حذرت دول عربية عدة من "التهجير القسري" لسكان قطاع غزة، بعد أن طالبت إسرائيل سكان القطاع بالنزوح جنوبًا أو التوجه إلى سيناء المصرية.وأسفر القصف الإسرائيلي على غزة، عن سقوط أكثر من 7300 قتيل وأكثر من 19 ألف مصاب، حتى الآن، فيما أسفرت المواجهات في الضفة الغربية، عن مقتل أكثر من 105 فلسطينيين، وإصابة نحو 2000 آخرين.

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