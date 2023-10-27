عربي
إسرائيل تعلن عن الجهة التي أطلقت صواريخ وطائرات مسيرة تجاه مصر
https://sputnikarabic.ae/20231027/مسيرات-حاشدة-في-الأردن-تردد-شعارات-ضد-فرنسا-وأمريكا-وإسرائيل-1082521697.html
مسيرات حاشدة في الأردن تردد شعارات ضد فرنسا وأمريكا وإسرائيل
مسيرات حاشدة في الأردن تردد شعارات ضد فرنسا وأمريكا وإسرائيل
تتواصل المظاهرات والاعتصامات في العاصمة الأردنية عمان والمحافظات الأخرى، للجمعة الثالثة على التوالي، تضامنًا مع غزة، ورفضا للانتهاكات الإسرائيلية في القطاع... 27.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-27T12:28+0000
2023-10-27T12:28+0000
أخبار الأردن
أخبار فلسطين اليوم
أخبار قطاع غزة
إسرائيل
أخبار فرنسا
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
العالم العربي
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/0b/1081887427_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_63e758f0b6cc9be4b61007d7174561fe.jpg
عمان - سبوتنيك. واحتشد الأردنيون في عمان تضامنًا مع غزة، اليوم الجمعة، فيما بقت الاعتصامات ومسيرات الاحتجاج ضد الانتهاكات، التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي ضد المدنيين في قطاع غزة، مستمرة وفي أماكن مختلفة من العاصمة والمحافظات.وجديد اليوم، كان الشعار، الذي يطالب بإغلاق السفارة الفرنسية، إلى جانب تلك الشعارات التي يرددها الأردنيون، خلال الأسابيع الماضية، وتدعو إلى إغلاق السفارة الإسرائيلية، وإخراج القواعد الأمريكية من الأردن.وشهدت المظاهرات شعارات ضد الولايات المتحدة، واعتبرت أن "الحرب الآن تجري بين أميركا والمقاومة في غزة".كما ردد المشاركون في المسيرات شعارات تدعو إلى فتح معبر؛ منتقدين ازدواجية المعايير عند الغرب.إلى ذلك، يتواصل التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية، منذ إطلاق حركة حماس، فجر السابع من تشرين الأول/أكتوبر، عملية "طوفان الأقصى"، التي تصاحبت مع إطلاق آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، واقتحام مقاتليها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وقتل وأسر عدد كبير من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين. وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، ثم سرعان ما أعلنت الحرب على حماس، متوعدة الحركة بدفع ثمن باهظ على هجومها، الذي أسفر عن مقتل نحو 1400 شخص، فضلًا عن إصابة 5431 آخرين.وفي غضون ذلك، ارتفعت حدة التوتر على الحدود الإسرائيلية اللبنانية، وتبادل الجيش الإسرائيلي وحزب الله اللبناني قصفًا مدفعيًا متقطعًا، وسط مخاوف في إسرائيل من عمليات تسلل محتملة من الحدود اللبنانية إلى داخل إسرائيل.وأثار القصف الإسرائيلي المدمر على قطاع غزة احتجاجات وإدانات واسعة النطاق في جميع أنحاء الشرق الأوسط؛ كما حذرت دول عربية عدة من "التهجير القسري" لسكان قطاع غزة، بعد أن طالبت إسرائيل سكان القطاع بالنزوح جنوباً أو التوجه إلى سيناء المصرية.وأسفر القصف الإسرائيلي على غزة عن سقوط أكثر من 7300 قتيل وأكثر من 19 ألف مصاب، حتى الآن؛ فيما أسفرت المواجهات في الضفة الغربية عن مقتل أكثر من 105 فلسطينيين، وإصابة نحو 2000 آخرين.
https://sputnikarabic.ae/20231022/العاهل-الأردني-يحذر-من-انفجار-الأوضاع-في-المنطقة-إذا-استمرت-الحرب-على-غزة-1082329713.html
أخبار قطاع غزة
إسرائيل
أخبار فرنسا
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/0b/1081887427_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4e1b3f613ede12c65da1b817695f4381.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار الأردن, أخبار فلسطين اليوم, أخبار قطاع غزة, إسرائيل, أخبار فرنسا , الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, العالم العربي, الأخبار
أخبار الأردن, أخبار فلسطين اليوم, أخبار قطاع غزة, إسرائيل, أخبار فرنسا , الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, العالم العربي, الأخبار

مسيرات حاشدة في الأردن تردد شعارات ضد فرنسا وأمريكا وإسرائيل

12:28 GMT 27.10.2023
© AP Photo / Rick Rycroftمسيرات شعبية حاشدة لدعم فلسطين في سيدني، أستراليا
مسيرات شعبية حاشدة لدعم فلسطين في سيدني، أستراليا - سبوتنيك عربي, 1920, 27.10.2023
© AP Photo / Rick Rycroft
تابعنا عبرTelegramNabd
تتواصل المظاهرات والاعتصامات في العاصمة الأردنية عمان والمحافظات الأخرى، للجمعة الثالثة على التوالي، تضامنًا مع غزة، ورفضا للانتهاكات الإسرائيلية في القطاع والضفة الغربية.
عمان - سبوتنيك. واحتشد الأردنيون في عمان تضامنًا مع غزة، اليوم الجمعة، فيما بقت الاعتصامات ومسيرات الاحتجاج ضد الانتهاكات، التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي ضد المدنيين في قطاع غزة، مستمرة وفي أماكن مختلفة من العاصمة والمحافظات.
وجديد اليوم، كان الشعار، الذي يطالب بإغلاق السفارة الفرنسية، إلى جانب تلك الشعارات التي يرددها الأردنيون، خلال الأسابيع الماضية، وتدعو إلى إغلاق السفارة الإسرائيلية، وإخراج القواعد الأمريكية من الأردن.
وشهدت المظاهرات شعارات ضد الولايات المتحدة، واعتبرت أن "الحرب الآن تجري بين أميركا والمقاومة في غزة".
كما ردد المشاركون في المسيرات شعارات تدعو إلى فتح معبر؛ منتقدين ازدواجية المعايير عند الغرب.
إلى ذلك، يتواصل التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية، منذ إطلاق حركة حماس، فجر السابع من تشرين الأول/أكتوبر، عملية "طوفان الأقصى"، التي تصاحبت مع إطلاق آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، واقتحام مقاتليها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وقتل وأسر عدد كبير من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.
ملك الأردن، عبد الله الثاني، خلال مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني، أولاف شولتس، برلين، ألمانيا، 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.10.2023
العاهل الأردني يحذر من انفجار الأوضاع في المنطقة إذا استمرت الحرب على غزة
22 أكتوبر, 13:56 GMT
وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، ثم سرعان ما أعلنت الحرب على حماس، متوعدة الحركة بدفع ثمن باهظ على هجومها، الذي أسفر عن مقتل نحو 1400 شخص، فضلًا عن إصابة 5431 آخرين.
وفي غضون ذلك، ارتفعت حدة التوتر على الحدود الإسرائيلية اللبنانية، وتبادل الجيش الإسرائيلي وحزب الله اللبناني قصفًا مدفعيًا متقطعًا، وسط مخاوف في إسرائيل من عمليات تسلل محتملة من الحدود اللبنانية إلى داخل إسرائيل.
وأثار القصف الإسرائيلي المدمر على قطاع غزة احتجاجات وإدانات واسعة النطاق في جميع أنحاء الشرق الأوسط؛ كما حذرت دول عربية عدة من "التهجير القسري" لسكان قطاع غزة، بعد أن طالبت إسرائيل سكان القطاع بالنزوح جنوباً أو التوجه إلى سيناء المصرية.
وأسفر القصف الإسرائيلي على غزة عن سقوط أكثر من 7300 قتيل وأكثر من 19 ألف مصاب، حتى الآن؛ فيما أسفرت المواجهات في الضفة الغربية عن مقتل أكثر من 105 فلسطينيين، وإصابة نحو 2000 آخرين.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Вид на разрушенные здания на площади Свободы в Артемовске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:57 GMTВо время израильского удара по городу Газа - سبوتنيك عربي تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. الفرقة 36 الإسرائيلية تنسحب من غزة بعد تنفيذ توغل بري.. صور وفيديو06:05 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала