https://sputnikarabic.ae/20231027/مسيرة-روسية-تدمر-طائرة-بابا-ياغا-أوكرانية-في-الجو-فيديو--1082529337.html
مسيرة روسية تدمر طائرة "بابا ياغا" أوكرانية في الجو... فيديو
مسيرة روسية تدمر طائرة "بابا ياغا" أوكرانية في الجو... فيديو
تداولت وسائل إعلام روسية ومنصات التواصل الاجتماعي لحظة قيام مسيرة روسية بتدمير طائرة مسيرة أوكرانية بالقرب من فيربوفوي. 27.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-27T14:16+0000
2023-10-27T14:16+0000
2023-10-27T14:16+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وتظهر المشاهد قيام مسيرة روسية بتدمير مسيرة أوكرانية من نوع "بابا ياغا"، بعد رصدها من الأعلى، خلال جولة ليلية.وبحسب صحيفة "روسكايا غازيتا"، فقد دمر جنود الفوج 247، المسيرة الأوكرانية "بابا ياغا" في الوقت الذي كانت فيه على وشك ضرب المواقع الروسية في منطقة أريخوف على محور زابوروجيه.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها دمرت "أسطولا ضخما" من المقاتلات الأوكرانية خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، مشيرة إلى إسقاط 208 طائرات مسيرة وعدد من الصواريخ البعيد المدى.ولفتت وزارة الدفاع في تقريرها إلى أن أنظمة الدفاع الجوي نجحت باعتراض 19 صاروخا من طراز "هيمارس"، وأربعة أنظمة صواريخ متعددة الإطلاق من طراز "هوريكان"، وصاروخين تكتيكيين تشغيليين من طراز "أتاكمس"، وصاروخين مضادين للسفن من طراز "نيبتون"، وستة صواريخ مضادة للرادار من طراز "هارم" وثمانية صواريخ موجهة من طراز "جدام".وخلص التقرير إلى أنه في المجمل، منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، تم تدمير ما يلي: 515 مقاتلة، 253 طائرة مروحية، 8312 طائرة مسيرة، 441 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، 12960 دبابة ومركبات قتالية مدرعة أخرى، و1169 مركبة قتالية ذات أنظمة إطلاق صواريخ متعددة، و6893 مدفعاً ميدانياً وقذائف هاون، وأيضاً 14684 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة.شاهد أيضا: مسيرة روسية تباغت روبوت "غنوم" أوكراني يزرع الألغام وتدمره... فيديواقرأ أيضا: استسلام 54 جنديا أوكرانيا للقوات الروسية خلال أسبوع واحد
https://sputnikarabic.ae/20231027/القوات-الروسية-تدمر-أسطولا-ضخما-من-المقاتلات-الأوكرانية-خلال-شهر-أكتوبر-1082520557.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
مسيرة روسية تدمر طائرة "بابا ياغا" أوكرانية في الجو... فيديو
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تداولت وسائل إعلام روسية ومنصات التواصل الاجتماعي لحظة قيام مسيرة روسية بتدمير طائرة مسيرة أوكرانية بالقرب من فيربوفوي.
وتظهر المشاهد قيام مسيرة روسية بتدمير مسيرة أوكرانية من نوع "بابا ياغا"، بعد رصدها من الأعلى، خلال جولة ليلية.
وبحسب صحيفة "روسكايا غازيتا"
، فقد دمر جنود الفوج 247، المسيرة الأوكرانية "بابا ياغا" في الوقت الذي كانت فيه على وشك ضرب المواقع الروسية في منطقة أريخوف على محور زابوروجيه.
ونوهت الصحيفة إلى أن المسيرة الروسية كسرت مراوح الطائرة الأوكرانية وأسقطتها على الأرض وعطلت عملها.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها دمرت "أسطولا ضخما" من المقاتلات الأوكرانية خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، مشيرة إلى إسقاط 208 طائرات مسيرة وعدد من الصواريخ البعيد المدى.
ولفتت وزارة الدفاع في تقريرها إلى أن أنظمة الدفاع الجوي نجحت باعتراض 19 صاروخا من طراز "هيمارس"، وأربعة أنظمة صواريخ متعددة الإطلاق من طراز "هوريكان"، وصاروخين تكتيكيين تشغيليين من طراز "أتاكمس"، وصاروخين مضادين للسفن من طراز "نيبتون"، وستة صواريخ مضادة للرادار من طراز "هارم" وثمانية صواريخ موجهة من طراز "جدام".
كما نوهت وزارة الدفاع في تقريرها إلى أنه منذ الأول من أكتوبر الجاري تم إسقاط 31 مقاتلة وثلاث مروحيات تابعة للقوات الجوية الأوكرانية، بينها 20 طائرة من طراز "ميغ-29" وثماني طائرات هجومية من طراز "سو-25"، وقاذفة واحدة من طراز "سو-24"، وطائرتين مقاتلتين من طراز "إل-39" وثلاث مروحيات من طراز "مي-8".
وخلص التقرير إلى أنه في المجمل، منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، تم تدمير ما يلي: 515 مقاتلة، 253 طائرة مروحية، 8312 طائرة مسيرة، 441 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، 12960 دبابة ومركبات قتالية مدرعة أخرى، و1169 مركبة قتالية ذات أنظمة إطلاق صواريخ متعددة، و6893 مدفعاً ميدانياً وقذائف هاون، وأيضاً 14684 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة.