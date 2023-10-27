https://sputnikarabic.ae/20231027/مشاهد-توثق-لحظات-الذعر-بعد-قصف-مبنى-في-تل-أبيب-فيديو----1082530504.html
مشاهد توثق لحظات الذعر بعد قصف مبنى في تل أبيب... فيديو
مشاهد توثق لحظات الذعر بعد قصف مبنى في تل أبيب... فيديو
تناقل رواد وسائل التواصل الاجتماعي مشاهد تظهر حالة الدمار لمبني في تل أبيب بعد إطلاق صواريخ "القسام" من قطاع غزة. 27.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-27T14:10+0000
2023-10-27T14:10+0000
2023-10-27T14:10+0000
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تناقل رواد وسائل التواصل الاجتماعي مشاهد تظهر حالة الدمار لمبني في تل أبيب بعد إطلاق صواريخ "القسام" من قطاع غزة.وبحسب لقطات ترصد آثار الدمار بعد إصابة صواريخ أطلقتها "كتائب القسام" لمبنى في تل أبيب وأخرى للحظة سقوط صاروخ على قرية "ريشون لتيسون" في تل أبيب أيضا.يأتي التصعيد في المنطقة في الوقت الذي يشهد فيه قطاع غزة قصفًا إسرائيليًا كثيفًا منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بعدما أعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية"، بحسب قوله. وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".وأعلن بعدها الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو, أخبار فلسطين اليوم, العالم
نادي الفيديو, أخبار فلسطين اليوم, العالم
مشاهد توثق لحظات الذعر بعد قصف مبنى في تل أبيب... فيديو
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تناقل رواد وسائل التواصل الاجتماعي مشاهد تظهر حالة الدمار لمبني في تل أبيب بعد إطلاق صواريخ "القسام" من قطاع غزة.
وبحسب لقطات ترصد آثار الدمار بعد إصابة صواريخ أطلقتها "كتائب القسام" لمبنى في تل أبيب وأخرى للحظة سقوط صاروخ على قرية "ريشون لتيسون" في تل أبيب أيضا.
وتوثق المشاهد هلع وذعر أصاب السكان في تل أبيب بسبب آثار الدمار التي سببته صواريخ "القسام" من قطاع غزة.
يأتي التصعيد في المنطقة في الوقت الذي يشهد فيه قطاع غزة قصفًا إسرائيليًا كثيفًا منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بعدما أعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية"، بحسب قوله. وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".
وأعلن بعدها الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"،
وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.