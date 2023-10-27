https://sputnikarabic.ae/20231027/مشاهد-لقيام-الجيش-الإسرائيلي-بعملية-إنزال-بحري-والقسام-تتحدث-قفزهم-في-البحر--فيديو--1082529227.html

مشاهد لقيام الجيش الإسرائيلي بعملية إنزال بحري و"القسام" تتحدث عن "قفزهم في البحر" ... فيديو

مشاهد لقيام الجيش الإسرائيلي بعملية إنزال بحري و"القسام" تتحدث عن "قفزهم في البحر" ... فيديو

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أن قوات الكوماندوز الإسرائيلية البحرية نفذت عملية إنزال ودهم بحرية، ودمرت بنى تحتية لـ"حماس"، في حين أعلنت "حماس" أنها... 27.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-27T14:13+0000

2023-10-27T14:13+0000

2023-10-27T17:42+0000

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وجاء في بيان الجيش الإسرائلي: "نفذت قوات الكوماندوز البحري خلال ساعات الليلة الماضية عملية دهم مركزة من البحر في جنوب قطاع غزة، حيث دمر أفراد الكوماندو البحري بنى تحتية لـ"حماس"، ونشطت داخل مجمع تستخدمه أفراد القوة البحرية لحركة حماس.".وقالت في بيان لها: "حاول العدو فجر اليوم الجمعة 27-10-2023م القيام بعملية إبرارٍ على شاطئ رفح جنوب القطاع، حيث تم اكتشاف المحاولة من قبل مجاهدينا والتصدي لها والاشتباك مع العدو، مما استدعى تدخل سلاح الجو الصهيوني الذي أنقذ القوة، ففرت باتجاه البحر تاركةً خلفها كمية من الذخائر". ويتواصل التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية، منذ إطلاق حركة "حماس"، فجر السابع من تشرين الأول/أكتوبر الجاري، عملية "طوفان الأقصى"، التي تصاحبت مع إطلاق آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، واقتحام مقاتليها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وقتل وأسر عدد كبير من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، ثم سرعان ما أعلنت الحرب على "حماس"، متوعدة الحركة بدفع ثمن باهظ على هجومها، الذي أسفر عن مقتل نحو 1400 شخص، فضلًا عن إصابة 5431 آخرين.وأسفر القصف الإسرائيلي على غزة، عن سقوط أكثر من 7300 قتيل وأكثر من 19 ألف مصاب، حتى الآن، فيما أسفرت المواجهات في الضفة الغربية، عن مقتل أكثر من 105 فلسطينيين، وإصابة نحو 2000 آخرين.

https://sputnikarabic.ae/20231027/حماس-خطة-التهجير-القسري-للفلسطينيين-من-قطاع-غزة-إلى-سيناء-مستحيلة-1082526149.html

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العالم, اسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, طوفان الأقصى, أخبار العالم الآن, العالم العربي