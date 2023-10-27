https://sputnikarabic.ae/20231027/مشاهد-للحظة-اعتراض-مقاتلة-جاي-11-الصينية-قاذفة-بي-52-الأمريكية-فيديو-1082527430.html
مشاهد للحظة اعتراض المقاتلة الصينية "جاي-11" للقاذفة الأمريكية "بي-52"... فيديو
مشاهد للحظة اعتراض المقاتلة الصينية "جاي-11" للقاذفة الأمريكية "بي-52"... فيديو
نشرت قيادة القوات الأمريكية في المحيطين الهندي والهادئ، اليوم الجمعة، تسجيلا مصورا لمقاتلة صينية تنفذ اعتراضا "غير آمن" لطائرة أمريكية. 27.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-27T13:24+0000
2023-10-27T13:24+0000
2023-10-27T13:40+0000
رصد عسكري
العالم
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وتضمن التسجيل لحظة اعتراض المقاتلة الصينية من طراز "جاي 11"، لطائرة أمريكية من طراز "بي 52"، التابعة للقوات الجوية الأمريكية، والتي كانت تنفذ "عمليات روتينية بشكل شرعي في الأجواء الدولية فوق بحر الصين الجنوبي"، بحسب ماجاء في بيان القوات الأمريكية.وفي وقت سابق من صباح اليوم الجمعة، تعهد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، بدفاع بلاده عن سيادتها، وذلك تعليقا على المواجهة الأخير بين الطائرة الصينية المقاتلة والقاذفة الاستراتيجية الأمريكية فوق بحر الصين.وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، خلال مؤتمر صحفي، قائلا: "الطائرات العسكرية الأمريكية، التي تغطي مسافات طويلة لإثبات القوة على عتبة الصين، هي المصادر الرئيسية لمخاطر الأمن البحري والجوي، ولا تسهم في السلام والاستقرار الإقليميين".يأتي ذلك في أعقاب إعلان القيادة الأمريكية في المحيط الهادئ، أن "طيارا مقاتلا صينيا لطائرة من طراز "جاي -11" نفذ اعتراضا ليليا غير آمن لطائرة تابعة للقوات الجوية الأمريكية من طراز "بي -52"، حيث كانت تقوم بعمليات روتينية، أثناء تحليقها فوق بحر الصين الجنوبي، في المجال الجوي الدولي".
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, العالم
مشاهد للحظة اعتراض المقاتلة الصينية "جاي-11" للقاذفة الأمريكية "بي-52"... فيديو
13:24 GMT 27.10.2023 (تم التحديث: 13:40 GMT 27.10.2023) تابعنا عبر
نشرت قيادة القوات الأمريكية في المحيطين الهندي والهادئ، اليوم الجمعة، تسجيلا مصورا لمقاتلة صينية تنفذ اعتراضا "غير آمن" لطائرة أمريكية.
وتضمن التسجيل لحظة اعتراض المقاتلة الصينية من طراز "جاي 11"، لطائرة أمريكية من طراز "بي 52"، التابعة للقوات الجوية الأمريكية، والتي كانت تنفذ "عمليات روتينية بشكل شرعي في الأجواء الدولية فوق بحر الصين الجنوبي"، بحسب ماجاء في بيان القوات الأمريكية.
وأوضح البيان أن "الاعتراض كان من شأنه أن يؤدي إلى حادث اصطدام بين الطائرتين، وأنه نفذ في الليل في ظروف الرؤية السيئة، بشكل منافٍ لقواعد سلامة الطيران".
وفي وقت سابق من صباح اليوم الجمعة، تعهد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، بدفاع بلاده عن سيادتها، وذلك تعليقا على المواجهة الأخير بين الطائرة الصينية المقاتلة والقاذفة الاستراتيجية الأمريكية فوق بحر الصين.
ونقلت النسخة الإنجليزية لـ"سبوتنيك"، عن المتحدث الصيني، قوله: "الطائرات الأمريكية هي السبب الرئيسي للمخاطر الأمنية الجوية والبحرية فوق بحر الصين الجنوبي. إن بكين ستواصل الدفاع عن سيادتها وتعزيز أمنها".
وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، خلال مؤتمر صحفي، قائلا: "الطائرات العسكرية الأمريكية، التي تغطي مسافات طويلة لإثبات القوة على عتبة الصين، هي المصادر الرئيسية لمخاطر الأمن البحري والجوي، ولا تسهم في السلام والاستقرار الإقليميين".
يأتي ذلك في أعقاب إعلان القيادة الأمريكية في المحيط الهادئ، أن "طيارا مقاتلا صينيا لطائرة من طراز "جاي -11" نفذ اعتراضا ليليا غير آمن لطائرة تابعة للقوات الجوية الأمريكية من طراز "بي -52"، حيث كانت تقوم بعمليات روتينية، أثناء تحليقها فوق بحر الصين الجنوبي، في المجال الجوي الدولي".