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https://sputnikarabic.ae/20231027/ميدفيديف-العملية-الإسرائيلية-في-غزة-سيترتب-عليها-عواقب-دموية-بسبب-مولوخ-إله-الشر-1082511752.html
ميدفيديف: العملية الإسرائيلية في غزة سيترتب عليها عواقب دموية بسبب "مولوخ إله الشر"
ميدفيديف: العملية الإسرائيلية في غزة سيترتب عليها عواقب دموية بسبب "مولوخ إله الشر"
أعرب نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، اليوم الجمعة، عن ثقته في أن العملية البرية الإسرائيلية في غزة ستتم بالرغم من أنه قد تم تأجيلها تحت ضغط... 27.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-27T09:47+0000
2023-10-27T09:47+0000
روسيا
العالم العربي
طوفان الأقصى
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وقال ميدفيديف، عبر حسابه على "تيلغرام": "تواصل إسرائيل تأجيل عمليتها البرية في غزة بشكل مستمر، وذلك تحت ضغط الولايات المتحدة بشكل رئيسي، وخوفاً من غضب العالم. ولكن لا تخدعوا أنفسكم ستتم العملية بأخطر العواقب الدموية فإله الشر "مولوخ" في أساطير شعوب الشرق الأوسط يطالب دائما بالمزيد والمزيد من الضحايا، وآلة العنف المتبادل ستعمل الآن لسنوات.ويتواصل التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية، منذ إطلاق حركة حماس، فجر السابع من تشرين الأول/أكتوبر، عملية "طوفان الأقصى"، التي تصاحبت مع إطلاق آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، واقتحام مقاتليها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وقتل وأسر عدد كبير من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.وأثار القصف الإسرائيلي المدمر على قطاع غزة احتجاجات وإدانات واسعة النطاق في جميع أنحاء الشرق الأوسط؛ كما حذرت دول عربية عدة من "التهجير القسري" لسكان قطاع غزة، بعد أن طالبت إسرائيل سكان القطاع بالنزوح جنوباً أو التوجه إلى سيناء المصرية.
https://sputnikarabic.ae/20231027/إعلام-نتنياهو-رفض-التوقيع-على-خطة-اجتياح-غزة-1082511405.html
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روسيا, العالم العربي, طوفان الأقصى
روسيا, العالم العربي, طوفان الأقصى

ميدفيديف: العملية الإسرائيلية في غزة سيترتب عليها عواقب دموية بسبب "مولوخ إله الشر"

09:47 GMT 27.10.2023
© AP Photo / Fatima Shbairدخان يتصاعد بعد غارة إسرائيلية غرب مدينة غزة، قطاع غزة 11 أكتوبر 2023.
دخان يتصاعد بعد غارة إسرائيلية غرب مدينة غزة، قطاع غزة 11 أكتوبر 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 27.10.2023
© AP Photo / Fatima Shbair
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أعرب نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، اليوم الجمعة، عن ثقته في أن العملية البرية الإسرائيلية في غزة ستتم بالرغم من أنه قد تم تأجيلها تحت ضغط الولايات المتحدة، إلا أنه ستترتب عليها عواقب أكثر خطورة ودموية.
وقال ميدفيديف، عبر حسابه على "تيلغرام": "تواصل إسرائيل تأجيل عمليتها البرية في غزة بشكل مستمر، وذلك تحت ضغط الولايات المتحدة بشكل رئيسي، وخوفاً من غضب العالم. ولكن لا تخدعوا أنفسكم ستتم العملية بأخطر العواقب الدموية فإله الشر "مولوخ" في أساطير شعوب الشرق الأوسط يطالب دائما بالمزيد والمزيد من الضحايا، وآلة العنف المتبادل ستعمل الآن لسنوات.
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 27.10.2023
إعلام: نتنياهو رفض التوقيع على خطة لاجتياح غزة
08:47 GMT
ويتواصل التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية، منذ إطلاق حركة حماس، فجر السابع من تشرين الأول/أكتوبر، عملية "طوفان الأقصى"، التي تصاحبت مع إطلاق آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، واقتحام مقاتليها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وقتل وأسر عدد كبير من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.
وأثار القصف الإسرائيلي المدمر على قطاع غزة احتجاجات وإدانات واسعة النطاق في جميع أنحاء الشرق الأوسط؛ كما حذرت دول عربية عدة من "التهجير القسري" لسكان قطاع غزة، بعد أن طالبت إسرائيل سكان القطاع بالنزوح جنوباً أو التوجه إلى سيناء المصرية.
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