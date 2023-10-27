https://sputnikarabic.ae/20231027/نحو-نصف-الإسرائيليين-مع-تأجيل-الاقتحام-البري-في-قطاع-غزة-1082539526.html

نحو نصف الإسرائيليين مع تأجيل التوغل البري لقطاع غزة

نحو نصف الإسرائيليين مع تأجيل التوغل البري لقطاع غزة

أعلن نحو نصف الإسرائيليين أنهم يؤيدون التريث في قرار الدخول البري إلى قطاع غزة، وذلك بعد 12 يوما، من اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس". 27.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-27T18:05+0000

2023-10-27T18:05+0000

2023-10-27T20:26+0000

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جاء ذلك في استطلاع رأي لصحيفة "معاريف"الإسرائيلية، أجراه معهد "لازار للأبحاث"، بالتعاون مع "Panel 4 All".وردا على سؤال، هل تعتقد أن على الجيش الإسرائيلي الدخول فورا في عملية برية واسعة النطاق في قطاع غزة أم أنه من الأفضل الانتظار، قال 29% من المستطلعين: "يجب أن يدخل فورا"، وقال 49%: "يجب تأجيل القرار"، وقال 22%: "لا نعرف بعد".يشار إلى أن صحيفة "معاريف"، كانت قد أجرت استطلاعا للرأي، الأسبوع الماضي، إذ قال 65% من الإسرائيليين إنهم يؤيدون عملية برية في قطاع غزة، قبل أن تتراجع النسبة في الاستطلاع الحالي.وفي وقت سابق من مساء اليوم الجمعة، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إن "القوات البرية ستوسع من نشاطاتها البرية في قطاع غزة الليلة"، وذلك بالتزامن مع قصف هو الأعنف على القطاع، منذ بداية الحرب.ويتواصل التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية، منذ إطلاق حركة "حماس"، فجر السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، عملية "طوفان الأقصى"، التي تصاحبت مع إطلاق آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وقتلت وأسرت عددا كبيرا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، ثم سرعان ما أعلنت الحرب على "حماس"، متوعدة الحركة بدفع ثمن باهظ على هجومها.

https://sputnikarabic.ae/20231027/الجيش-الإسرائيلي-يعمل-على-توسيع-نطاق-المناورات-البرية-في-قطاع-غزة-1082538789.html

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