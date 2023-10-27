https://sputnikarabic.ae/20231027/وسط-مخاوف-أمنيةإسرائيل-تطلب-من-المستوطنين-في-منطقة-المنارة-على-الحدود-اللبنانية-الدخول-إلى-الملاجئ-1082516960.html

وسط مخاوف أمنية..إسرائيل تطلب من المستوطنين في منطقة المنارة على الحدود اللبنانية الدخول إلى الملاجئ

وسط مخاوف أمنية..إسرائيل تطلب من المستوطنين في منطقة المنارة على الحدود اللبنانية الدخول إلى الملاجئ

طلبت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الجمعة، من المستوطنين في منطقة المنارة الواقعة على الحدود المشتركة مع لبنان الدخول إلى الملاجئ والمخابئ على خلفية مخاوف من حادث... 27.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-27T10:40+0000

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وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الجمعة، بأنه على خلفية الاشتباه في حادث امني في منطقة المنارة شمالي البلاد، وجه الجيش الإسرائيلي، المستوطنين في المنطقة، إلى النزول إلى المخابئ والملاجئ أو الاحتماء في مناطق آمنة.وفي سياق متصل، أكد وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية جوني قرم، أمس الخميس، أن الوزارة وضعت خطة احتياطية لأي حرب قادمة لمنع فقدان الاتصالات في لبنان.وأوضح الوزير في حديث لوكالة "سبوتنيك" أن الخطة التي عملوا عليها هي استبدال الأجهزة بستلايت خاص في حال حصول أي عمليات عسكرية واستهداف ماركز الاتصالات لإبقاء الخدمات الإسعافية كالصليب الأحمر والدفاع المدني وغيرها جاهزة.وأشار الوزير إلى أن الخطة التي وضعت لا تحتاج إلى تمويل ضخم ولن يتم الطلب من مجلس الوزراء أي مبالغ مالية، إلا أنهم اضطروا إلى اتخاذ قرار مهم في الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات في لبنان أوجيرو بتحويل مبالغ بالعملة الأجنبية (الدولار) كانت مخصصة لأمور خارجية، وتحويلها للخدمة في القطاع الداخلي للاستجابة لأي طارئ، مبينا أن العوائق عادة ما تكون بالتمويل، وبالتالي فإن الوزارة لن تواجه عوائق نظرا لوجوده.ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 أكتوبر الجاري، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عددًا كبيرًا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.وأعلن بعدها الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطناتومنذ تصاعد النزاع بين إسرائيل وحركة "حماس" في قطاع غزة، ارتفعت حدة التوتر على الحدود الإسرائيلية اللبنانية، وتبادل الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" اللبناني، قصفًا مدفعيًا متقطعًا.

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