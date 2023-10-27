https://sputnikarabic.ae/20231027/وفاة-رئيس-الوزراء-الصيني-السابق-لي-كه-تشيانغ-1082504721.html
وفاة رئيس الوزراء الصيني السابق لي كه تشيانغ
وفاة رئيس الوزراء الصيني السابق لي كه تشيانغ
توفي لي كه تشيانغ، عضو اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للجان المركزية الـ17 والـ18 والـ19 للحزب الشيوعي الصيني ورئيس مجلس الدولة السابق، اليوم الجمعة، في... 27.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-27T04:32+0000
2023-10-27T04:32+0000
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بكين - سبوتنيك. وبحسب التلفزيون الصيني، أصيب لي كه تشيانغ في 26 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بنوبة قلبية مفاجئة وتوفي في الساعة 00:10 يوم 27 أكتوبر الجاري بعد فشل جميع إجراءات الإنقاذ. وتوفي عن عمر ناهز 68 عاما.وكان لي كه تشيانغ، الذي ولد في عام 1955 في مقاطعة آنهوي بشرق الصين، من أبرز المسؤولين الذين يمثلون "الجيل الخامس" في قيادة الحزب الشيوعي الصيني.والتحق لي كه تشيانغ بالحزب الشيوعي في عام 1976، وكان سكرتيرا لرابطة الشباب الشيوعي الصيني في التسعينات، وفي وقت لاحق تولى مناصب حاكم مقاطعة خنان وسكرتير اللجنة الحزبية فيها، ثم سكرتير اللجنة الحزبية في مقاطعة لياونينغ.وخلال الفترة بين 2008 و2013 كان لي كه تشيانغ نائبا لرئيس مجلس الدولة الصيني، حيث كان مسؤولا عن دائرة واسعة من المسائل، بما فيها التنمية الاقتصادية والرقابة على الأسعار والشؤون المالية والتغير المناخي وإدارة الاقتصاد الكلي.
https://sputnikarabic.ae/20180318/البرلمان-الصيني-انتخاب-رئيس-الوزراء-1030843852.html
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وفاة رئيس الوزراء الصيني السابق لي كه تشيانغ
04:32 GMT 27.10.2023 (تم التحديث: 05:01 GMT 27.10.2023) تابعنا عبر
توفي لي كه تشيانغ، عضو اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للجان المركزية الـ17 والـ18 والـ19 للحزب الشيوعي الصيني ورئيس مجلس الدولة السابق، اليوم الجمعة، في شانغهاي.
بكين - سبوتنيك
. وبحسب التلفزيون الصيني، أصيب لي كه تشيانغ في 26 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بنوبة قلبية مفاجئة وتوفي في الساعة 00:10 يوم 27 أكتوبر الجاري بعد فشل جميع إجراءات الإنقاذ. وتوفي عن عمر ناهز 68 عاما.
وكان لي كه تشيانغ، الذي ولد في عام 1955 في مقاطعة آنهوي بشرق الصين، من أبرز المسؤولين الذين يمثلون "الجيل الخامس" في قيادة الحزب الشيوعي الصيني.
والتحق لي كه تشيانغ بالحزب الشيوعي في عام 1976، وكان سكرتيرا لرابطة الشباب الشيوعي الصيني في التسعينات، وفي وقت لاحق تولى مناصب حاكم مقاطعة خنان وسكرتير اللجنة الحزبية فيها، ثم سكرتير اللجنة الحزبية في مقاطعة لياونينغ.
وخلال الفترة بين 2008 و2013 كان لي كه تشيانغ نائبا لرئيس مجلس الدولة الصيني
، حيث كان مسؤولا عن دائرة واسعة من المسائل، بما فيها التنمية الاقتصادية والرقابة على الأسعار والشؤون المالية والتغير المناخي وإدارة الاقتصاد الكلي.