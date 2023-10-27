https://sputnikarabic.ae/20231027/-ما-بعد-7-أكتوبر-ليس-كما-قبلها-أبو-مرزوق-ردا-على-تصريح-بايدن-1082533702.html
"ما بعد 7 أكتوبر ليس كما قبلها"... أبو مرزوق ردا على تصريح بايدن
"ما بعد 7 أكتوبر ليس كما قبلها"... أبو مرزوق ردا على تصريح بايدن
زار وفد من حركة "حماس" العاصمة الروسية موسكو، يوم أمس الخميس، برئاسة عضو المكتب السياسي لحركة حماس، رئيس مكتب العلاقات الدولية والخارجية، موسى أبو مرزوق،... 27.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-27T15:15+0000
2023-10-27T15:15+0000
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علق عضو المكتب السياسي لحركة حماس، موسى أبو مرزوق، في لقاء مع "سبوتنيك"، على تصريح الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي قال إنه لن يكون هناك عودة للوضع الذي كان بين الفلسطينيين والإسرائيليين قبل 6 أكتوبر، قائلا: "بالتأكيد ليس هناك عودة للماضي، لأن ما بعد 7 أكتوبر ليس كما كان قبلها، لكن ليست بالصورة التي يتمناها بايدن لأن الصورة سيكون فيها فشل لنتنياهو، لأنه فشل في المعركة وسيفشل باستمراريته في الحكومة وسيفشل بايدن الذي تولى المعركة بعد فشل الجيش الإسرائيلي في حماية نفسه وتقدم بايدن لحماية إسرائيل مرسلا قواته والبوارج وحاملات الطائرات وأقر في الكونغرس مليارات الدولارات لدعم إسرائيل وسحب كل طائرات الإستطلاع فوق أوكرانيا لتحوم فوق قطاع غزة والذخيرة التي كان يرسلها لأوكرانيا أرسلها لقتل المدنيين في غزة، هذا أيضا سيخسر الانتخابات القادمة"،وتابع: "الجيش الإسرائيلي والمخابرات والأسلحة وقوى الأمن الإسرائيلية لم تعد في نظر العالم كله، لذلك فهو إن أراد تسويق أدواته الأمنية على أساس أنها الأكفأ، من سيصدقه عندما لم يستطع هزيمة بضع عناصر من القسام هجموا عليه واحتلوا كل قواعد الفرقة العسكرية مستخدمين الدراجات النارية وطائرات شراعية وسيارات مدنية، من سيصدق أن إسرائيل هي آمنة بعد ذلك وستستمر بالوجود بعد ذلك، بالفعل ما بعد 7 أكتوبر ليس كما قبله".يذكر أن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، كان قد أعلن يوم السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".
https://sputnikarabic.ae/20231027/أبو-مرزوق-نحن-غير-معنيين-بالاحتفاظ-بأي-من-المدنيين-لكن-نحتاج-إلى-الظروف-الملائمة-للإفراج-عنهم-1082528799.html
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أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, تقارير سبوتنيك, حصري, العالم, العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, تقارير سبوتنيك, حصري, العالم, العالم العربي
"ما بعد 7 أكتوبر ليس كما قبلها"... أبو مرزوق ردا على تصريح بايدن
15:15 GMT 27.10.2023 (تم التحديث: 18:25 GMT 27.10.2023) تابعنا عبر
حصري
زار وفد من حركة "حماس" العاصمة الروسية موسكو، يوم أمس الخميس، برئاسة عضو المكتب السياسي لحركة حماس، رئيس مكتب العلاقات الدولية والخارجية، موسى أبو مرزوق، والتقى الوفد مع المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وأفريقيا، نائب وزير الخارجية السيد ميخائيل بوغدانوف، في مقر وزارة الخارجية الروسية.
علق عضو المكتب السياسي لحركة حماس، موسى أبو مرزوق، في لقاء مع "سبوتنيك"، على تصريح الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي قال إنه لن يكون هناك عودة للوضع الذي كان بين الفلسطينيين والإسرائيليين قبل 6 أكتوبر، قائلا: "بالتأكيد ليس هناك عودة للماضي، لأن ما بعد 7 أكتوبر ليس كما كان قبلها، لكن ليست بالصورة التي يتمناها بايدن لأن الصورة سيكون فيها فشل لنتنياهو، لأنه فشل في المعركة وسيفشل باستمراريته في الحكومة وسيفشل بايدن الذي تولى المعركة بعد فشل الجيش الإسرائيلي في حماية نفسه وتقدم بايدن لحماية إسرائيل مرسلا قواته والبوارج وحاملات الطائرات وأقر في الكونغرس مليارات الدولارات لدعم إسرائيل وسحب كل طائرات الإستطلاع فوق أوكرانيا لتحوم فوق قطاع غزة والذخيرة التي كان يرسلها لأوكرانيا أرسلها لقتل المدنيين في غزة، هذا أيضا سيخسر الانتخابات القادمة"،
وأضاف: "لن يكون ما بعد 7 أكتوبر مثل ما قبله، بالإضافة إلى أن مكانة ما يسمى بالدولة الإسرائيلية في العالم تغيرت، لم تعد قوى إقليمية لأن بضع مئات من عناصر القسام هزمت هذا الجيش الكبير فلم تعد صورة إسرائيل التي كانت في المنطقة".
وتابع: "الجيش الإسرائيلي والمخابرات والأسلحة وقوى الأمن الإسرائيلية لم تعد في نظر العالم كله، لذلك فهو إن أراد تسويق أدواته الأمنية على أساس أنها الأكفأ، من سيصدقه عندما لم يستطع هزيمة بضع عناصر من القسام هجموا عليه واحتلوا كل قواعد الفرقة العسكرية مستخدمين الدراجات النارية وطائرات شراعية وسيارات مدنية، من سيصدق أن إسرائيل هي آمنة بعد ذلك وستستمر بالوجود بعد ذلك، بالفعل ما بعد 7 أكتوبر ليس كما قبله".
يذكر أن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، كان قد أعلن يوم السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى
" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".