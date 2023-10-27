https://sputnikarabic.ae/20231027/10-قتلى-بينهم-صحافي-في-قصف-إسرائيلي-على-خان-يونس-بقطاع-غزة--1082504844.html

10 قتلى بينهم صحفي بقصف إسرائيلي على خان يونس في قطاع غزة

10 قتلى بينهم صحفي بقصف إسرائيلي على خان يونس في قطاع غزة

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، صباح اليوم الجمعة، بمقتل 10 مواطنين بينهم صحفي، وإصابة عدد آخر بجروح مختلفة، إثر قصف إسرائيلي على منازل في محافظة خان يونس... 27.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-27T04:47+0000

2023-10-27T04:47+0000

2023-10-27T05:04+0000

العدوان الإسرائيلي على غزة

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل

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ونقلت الوكالة عن مراسلها بأن الطائرات الحربية الإسرائيلية قصفت منزل عائلة أبو ناموس غرب مدينة خان يونس ما أدى إلى مقتل الصحفي ياسر أبو ناموس ووالدته، كما قصفت منزل عائلة أبو شحمة في منطقة معن شرق خان يونس، ما أدى لمقتل 5 أشخاص وعدد من الإصابات.وذكرت الوكالة أن الطائرات الإسرائيلية قصفت أيضا منزل عائلة العلمي في طريق المشروع غرب خان يونس، ولقي بهذا القصف شخصان حتفهما وأصيب آخرون.كما قصفت منزل عائلة محسن في شارع الهلال القديم في حي الأمل غرب خان يونس، ما أدى إلى مقتل شخص وعدد من الإصابات.ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 أكتوبر الجاري، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عددًا كبيرًا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها، وفي 8 أكتوبر، أعلنت إسرائيل رسميا بدء حرب على قطاع غزة، كما أعلن الجيش الإسرائيلي، في 10 أكتوبر، إعادة السيطرة على منطقة غلاف غزة بالكامل.وأثار القصف الإسرائيلي المدمر على قطاع غزة احتجاجات وإدانات واسعة النطاق في جميع أنحاء الشرق الأوسط، كما حذرت دول عربية عدة من "التهجير القسري" لسكان قطاع غزة، بعد أن طالبت إسرائيل سكان القطاع بالنزوح جنوباً أو التوجه إلى سيناء المصرية.وأسفر القصف الإسرائيلي على غزة عن سقوط 7028 قتيلًا ونحو 18482 مصابا، فيما أسفرت المواجهات في الضفة الغربية عن مقتل أكثر من 105 فلسطينيين وإصابة نحو 2000 آخرين، بينما بلغت حصيلة القتلى الإسرائيليين 1400 شخص، فضلًا عن إصابة 5431.

https://sputnikarabic.ae/20231027/الجيش-الإسرائيلي-قواتنا-البرية-قامت-بتوغل-في-غزة-وهاجمت-أهدافا-تابعة-لـحماس-1082504403.html

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سبوتنيك عربي

العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل