https://sputnikarabic.ae/20231028/أردوغان-يدعو-إسرائيل-إلى-التخلي-عن-حالة-الجنون-فورا-ووقف-الهجمات-على-غزة-1082552966.html

أردوغان يدعو إسرائيل إلى التخلي عن "حالة الجنون" فورا ووقف الهجمات على غزة

أردوغان يدعو إسرائيل إلى التخلي عن "حالة الجنون" فورا ووقف الهجمات على غزة

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، إن عمليات القصف الإسرائيلية المتزايدة على غزة، التي تكثفت الليلة الماضية، يجب أن تتوقف "فورا". 28.10.2023, سبوتنيك عربي

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وأضاف أردوغان، في بيان عبر "تلغرام"، أن "القصف الإسرائيلي استهدف مرة أخرى النساء والأطفال والمدنيين الأبرياء، ما أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية".وتعرض قطاع غزة، مساء أمس الجمعة، لقصف عنيف من قبل الجيش الإسرائيلي تزامناً مع محاولات اقتحام بري للقطاع وقطع خدمتي الاتصالات والانترنت عن كافة مناطق القطاع، ما ينذر بتفاقم الوضع الصحي والإنساني في غزة.وأعلن الجيش الإسرائيلي، أنه سيوسع من عملياته البرية في قطاع غزة، مستفيدا من استمرار القصف المكثف على القطاع، الذي اعتبر الأعنف في تاريخ المواجهات بين إسرائيل وحركة حماس.يأتي ذلك على خلفية التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية، منذ إطلاق حركة حماس، فجر السابع من تشرين الأول/أكتوبر، عملية "طوفان الأقصى"، التي تصاحبت مع إطلاق آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، واقتحام مقاتليها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وقتل وأسر عدد كبير من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها، وفي 8 أكتوبر، أعلنت إسرائيل رسميا بدء الحرب على قطاع غزة.

https://sputnikarabic.ae/20231026/أردوغان-تجاهل-المجتمع-الدولي-ما-يحدث-في-غزة-وصمة-عار-على-الإنسانية-1082482054.html

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