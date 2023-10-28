أمريكا تعلن العثور على جثة المشتبه به في حادث إطلاق النار الجماعي بولاية ماين
© AP Photo / Matt Rourkeالشرطة الأمريكية تضع الأطواق في أعقاب حادث إطلاق نار جماعي في لويستون، ولاية ماين، الولايات المتحدة، 27 أكتوبر/ تشرين الأول 2023
الشرطة الأمريكية تضع الأطواق في أعقاب حادث إطلاق نار جماعي في لويستون، ولاية ماين، الولايات المتحدة، 27 أكتوبر/ تشرين الأول 2023
© AP Photo / Matt Rourke
أعلنت حاكمة ولاية ماين الأمريكية، جانيت ميلز، أن ضباط إنفاذ القانون عثروا على جثة، روبرت كارد، المشتبه به في حادث إطلاق نار جماعي في مدينة لويستون.
وقالت ميلز خلال مؤتمر صحفي، مساء أمس الجمعة: "أقف هنا الليلة لأبلغ ببساطة أن شرطة ولاية ماين عثرت على جثة روبرت كارد في لشبونة، ولقد مات، واتصلت بالرئيس الأمريكي، جو بايدن لإبلاغه بهذه الأخبار".
من ناحيته، أفاد مفوض السلامة العامة في ولاية ماين، مايكل سوسشوك، خلال المؤتمر الصحفي، إن روبرت كارد، توفي متأثرا بجراحه التي أصابته بطلق ناري.
وأضاف أنه تم العثور على جثة كارد، مساء أمس الجمعة، بالقرب من نهر أندروسكوجين في شلالات لشبونة.
My statement on the discovery of the body of Robert Card: https://t.co/r8VgNhONb5— Governor Janet Mills (@GovJanetMills) October 28, 2023
ومساء يوم الأربعاء الماضي، هاجم روبرت كارد، البالغ من العمر 40 عاما، مطعما وصالة بولينغ في لويستون بولاية ماين، ما أسفر عن مقتل 18 شخصا، وإصابة ما بين 50 إلى 60 آخرين.
وتظهر إحصائيات منظمة "Gun Violence Archive" الأمريكية أن حادث إطلاق النار أسفر عن أكبر عدد من الوفيات في جميع حالات العنف المسلح في الولايات المتحدة في عام 2023.
26 أكتوبر, 03:39 GMT
وبعد الحادث، قامت شرطة ولاية ماين بتسمية روبرت كارد بأنه "شخص محل اهتمام"، و"يجب اعتباره مسلحا وخطيرا".
Why can’t these guys just off themselves before they go on a killing spree?— American Citizen (@Shamanagain) October 28, 2023
Maine mass shooting suspect Robert Card found dead after two-day manhunt: sources https://t.co/rhUV31Vz0G
ووفقا لوسائل الإعلام المحلية الأمريكية، فإن كارد لديه تاريخ من الخدمة العسكرية وقضايا الصحة العقلية.