https://sputnikarabic.ae/20231028/أمريكا-تعلن-العثور-على-جثة-المشتبه-به-في-حادث-إطلاق-النار-الجماعي-بولاية-ماين-1082559170.html

أمريكا تعلن العثور على جثة المشتبه به في حادث إطلاق النار الجماعي بولاية ماين‎

أمريكا تعلن العثور على جثة المشتبه به في حادث إطلاق النار الجماعي بولاية ماين‎

أعلنت حاكمة ولاية ماين الأمريكية، جانيت ميلز، أن ضباط إنفاذ القانون عثروا على جثة، روبرت كارد، ‏المشتبه به في حادث إطلاق نار جماعي في مدينة لويستون.‏ 28.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-28T11:54+0000

2023-10-28T11:54+0000

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وقالت ميلز خلال مؤتمر صحفي، مساء أمس الجمعة: "أقف هنا الليلة لأبلغ ببساطة أن شرطة ولاية ماين عثرت على جثة روبرت كارد في لشبونة، ولقد مات، واتصلت بالرئيس الأمريكي، جو بايدن لإبلاغه بهذه الأخبار".من ناحيته، أفاد مفوض السلامة العامة في ولاية ماين، مايكل سوسشوك، خلال المؤتمر الصحفي، إن روبرت كارد، توفي متأثرا بجراحه التي أصابته بطلق ناري. وأضاف أنه تم العثور على جثة كارد، مساء أمس الجمعة، بالقرب من نهر أندروسكوجين في شلالات لشبونة.ومساء يوم الأربعاء الماضي، هاجم روبرت كارد، البالغ من العمر 40 عاما، مطعما وصالة بولينغ في لويستون بولاية ماين، ما أسفر عن مقتل 18 شخصا، وإصابة ما بين 50 إلى 60 آخرين.وتظهر إحصائيات منظمة "Gun Violence Archive" الأمريكية أن حادث إطلاق النار أسفر عن أكبر عدد من الوفيات في جميع حالات العنف المسلح في الولايات المتحدة في عام 2023.وبعد الحادث، قامت شرطة ولاية ماين بتسمية روبرت كارد بأنه "شخص محل اهتمام"، و"يجب اعتباره مسلحا وخطيرا".ووفقا لوسائل الإعلام المحلية الأمريكية، فإن كارد لديه تاريخ من الخدمة العسكرية وقضايا الصحة العقلية.

https://sputnikarabic.ae/20231026/الشرطة-تحدد-هوية-المشتبه-به-في-إطلاق-النار-الجماعي-بولاية-ماين-الأمريكية-1082466147.html

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