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https://sputnikarabic.ae/20231028/أوستن-يؤكد-لنظيره-الإسرائيلي-أهمية-حماية-المدنيين-وضرورة-إيصال-المساعدات-في-غزة-1082549058.html
أوستن يؤكد لنظيره الإسرائيلي أهمية حماية المدنيين وضرورة إيصال المساعدات في غزة
أوستن يؤكد لنظيره الإسرائيلي أهمية حماية المدنيين وضرورة إيصال المساعدات في غزة
ناقش وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، اليوم السبت، تطورات العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة مع وزير الدفاع يوآف غالانت. 28.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-28T02:33+0000
2023-10-28T02:33+0000
وزير الدفاع الأمريكي
أخبار إسرائيل اليوم
العالم
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
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وجاء في بيان للبنتاغون، أن "الوزير أوستن شدد على أهمية حماية المدنيين خلال عمليات الجيش الإسرائيلي والتركيز على الحاجة الملحة لإيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة".في سياق متصل، قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في إخطار أُرسل إلى الكونغرس بشأن الضربات الأمريكية مساء الخميس في سوريا، "الولايات المتحدة مستعدة لاتخاذ المزيد من الإجراءات، حسب الضرورة والمناسبة، للتصدي لمزيد من التهديدات أو الهجمات".وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن في إخطار سلطات الحرب الذي أُرسل إلى الكونجرس بشأن الضربات الأمريكية مساء الخميس في سوريا: "الولايات المتحدة مستعدة لاتخاذ المزيد من الإجراءات، حسب الضرورة والمناسبة، للتصدي لمزيد من التهديدات أو الهجمات".وبدأت إسرائيل، أمس الجمعة، عمليات اجتياح بري واسع النطاق لقطاع غزة، حيث أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانييل هاغاري، أن "القوات الإسرائيلية تعمل على توسيع نطاق المناورات البرية في قطاع غزة".وخلال العلمية اليوم شنت إسرائيل هجوما عنيفا برا وبحرا وجوا، وقطعت الاتصالات والإنترنت عن كامل القطاع.ويتواصل التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية، منذ إطلاق حركة حماس، فجر السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، عملية "طوفان الأقصى"، التي تصاحبت مع إطلاق آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، واقتحام مقاتليها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وقتل وأسر عدد كبير من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، ثم سرعان ما أعلنت الحرب على حماس، متوعدة الحركة بدفع ثمن باهظ على هجومها، الذي أسفر عن مقتل نحو 1400 شخص، فضلًا عن إصابة 5431 آخرين.وأسفر القصف الإسرائيلي على غزة عن سقوط أكثر من 7300 قتيل ونحو 19 ألف مصاب، حتى الآن؛ فيما أسفرت المواجهات في الضفة الغربية عن مقتل أكثر من 105 فلسطينيين، وإصابة نحو 2000 آخرين.
https://sputnikarabic.ae/20231027/إعلام-مقتل-أكثر-من-100-فلسطيني-في-غارة-إسرائيلية-على-برج-سكني-يأوي-نازحين-1082547013.html
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وزير الدفاع الأمريكي, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
وزير الدفاع الأمريكي, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

أوستن يؤكد لنظيره الإسرائيلي أهمية حماية المدنيين وضرورة إيصال المساعدات في غزة

02:33 GMT 28.10.2023
© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARDوزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن
وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن - سبوتنيك عربي, 1920, 28.10.2023
© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARD
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ناقش وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، اليوم السبت، تطورات العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة مع وزير الدفاع يوآف غالانت.
وجاء في بيان للبنتاغون، أن "الوزير أوستن شدد على أهمية حماية المدنيين خلال عمليات الجيش الإسرائيلي والتركيز على الحاجة الملحة لإيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة".
وأضاف البنتاغون، "أن أوستن ركز على ضرورة قيام حماس بإطلاق سراح جميع الرهائن".
في سياق متصل، قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في إخطار أُرسل إلى الكونغرس بشأن الضربات الأمريكية مساء الخميس في سوريا، "الولايات المتحدة مستعدة لاتخاذ المزيد من الإجراءات، حسب الضرورة والمناسبة، للتصدي لمزيد من التهديدات أو الهجمات".
وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن في إخطار سلطات الحرب الذي أُرسل إلى الكونجرس بشأن الضربات الأمريكية مساء الخميس في سوريا: "الولايات المتحدة مستعدة لاتخاذ المزيد من الإجراءات، حسب الضرورة والمناسبة، للتصدي لمزيد من التهديدات أو الهجمات".
وبدأت إسرائيل، أمس الجمعة، عمليات اجتياح بري واسع النطاق لقطاع غزة، حيث أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانييل هاغاري، أن "القوات الإسرائيلية تعمل على توسيع نطاق المناورات البرية في قطاع غزة".
وخلال العلمية اليوم شنت إسرائيل هجوما عنيفا برا وبحرا وجوا، وقطعت الاتصالات والإنترنت عن كامل القطاع.
ويتواصل التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية، منذ إطلاق حركة حماس، فجر السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، عملية "طوفان الأقصى"، التي تصاحبت مع إطلاق آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، واقتحام مقاتليها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وقتل وأسر عدد كبير من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.
قصف إسرائيلي هو الأعنف على قطاع غزة مساء اليوم الـ 21 للحرب - سبوتنيك عربي, 1920, 27.10.2023
إعلام: مقتل أكثر من 100 فلسطيني في غارة إسرائيلية على برج سكني يأوي نازحين غرب غزة
أمس, 23:00 GMT
وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، ثم سرعان ما أعلنت الحرب على حماس، متوعدة الحركة بدفع ثمن باهظ على هجومها، الذي أسفر عن مقتل نحو 1400 شخص، فضلًا عن إصابة 5431 آخرين.
وأسفر القصف الإسرائيلي على غزة عن سقوط أكثر من 7300 قتيل ونحو 19 ألف مصاب، حتى الآن؛ فيما أسفرت المواجهات في الضفة الغربية عن مقتل أكثر من 105 فلسطينيين، وإصابة نحو 2000 آخرين.
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- سبوتنيك عربي تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. قصف إسرائيلي عنيف على غزة تزامنا مع توغل بري .. صور وفيديوأمس, 06:05 GMT
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