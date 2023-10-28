https://sputnikarabic.ae/20231028/الجيش-الإسرائيلي-يعرض-مشاهد-لتوغل-قواته-البرية-في-قطاع-غزة-فيديو-1082553470.html
الجيش الإسرائيلي يعرض مشاهد لتوغل قواته البرية في قطاع غزة... فيديو
الجيش الإسرائيلي يعرض مشاهد لتوغل قواته البرية في قطاع غزة... فيديو
نشر الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، مشاهد لدباباته وآلياته في أثناء توغلها في قطاع غزة. 28.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-28T08:46+0000
2023-10-28T08:46+0000
2023-10-28T08:46+0000
طوفان الأقصى
العالم العربي
اسرائيل
العدوان الإسرائيلي على غزة
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ويظهر في الفيديو كيف أن المدرعات المجنزرة والآليات تتحرك بأرتال وقوافل وتقوم بإطلاق للنار.وأكّدت حركة "حماس" فشل الهجوم الإسرائيلي وأنها كبدت الجيش خسائر كبيرة نتيجة هذه العملية، وأنها أصابت نحو 6 دبابات إسرائيلية بصواريخ مضادة للدروع.وذكرت "القناة 13" التلفزيونية الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي لا يزال في قطاع غزة ولم ينسحب، بحسب مصادر أمنية.وأفاد موقع "واينت" العبري نقلا عن مصادر أمنية إسرائيلية، ببدء مشاورات جديدة على مستوى قيادة الجيش لتنسيق الخطوات والمراحل المقبلة من الاجتياح البري لقطاع غزة، الذي تم إطلاقه مساء أمس.ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها "حماس"، ووسع هجومه البري يوم الجمعة، وكثف غاراته على كافة المحاور.
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
طوفان الأقصى, العالم العربي, اسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة
طوفان الأقصى, العالم العربي, اسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة
الجيش الإسرائيلي يعرض مشاهد لتوغل قواته البرية في قطاع غزة... فيديو
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نشر الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، مشاهد لدباباته وآلياته في أثناء توغلها في قطاع غزة.
ويظهر في الفيديو كيف أن المدرعات المجنزرة والآليات تتحرك بأرتال وقوافل وتقوم بإطلاق للنار.
وأكّدت حركة "حماس" فشل الهجوم الإسرائيلي وأنها كبدت الجيش خسائر كبيرة نتيجة هذه العملية
، وأنها أصابت نحو 6 دبابات إسرائيلية بصواريخ مضادة للدروع.
وذكرت "القناة 13" التلفزيونية الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي لا يزال في قطاع غزة ولم ينسحب، بحسب مصادر أمنية.
وأفاد موقع "واينت" العبري نقلا عن مصادر أمنية إسرائيلية، ببدء مشاورات جديدة على مستوى قيادة الجيش لتنسيق الخطوات والمراحل المقبلة من الاجتياح البري لقطاع غزة، الذي تم إطلاقه مساء أمس.
ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها "حماس"، ووسع هجومه البري يوم الجمعة، وكثف غاراته على كافة المحاور.