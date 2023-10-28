عربي
تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تقصف غزة بالقنابل الفسفورية.. صور وفيديو
https://sputnikarabic.ae/20231028/الجيش-الإسرائيلي-يعرض-مشاهد-لتوغل-قواته-البرية-في-قطاع-غزة-فيديو-1082553470.html
الجيش الإسرائيلي يعرض مشاهد لتوغل قواته البرية في قطاع غزة... فيديو
الجيش الإسرائيلي يعرض مشاهد لتوغل قواته البرية في قطاع غزة... فيديو
نشر الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، مشاهد لدباباته وآلياته في أثناء توغلها في قطاع غزة. 28.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-28T08:46+0000
2023-10-28T08:46+0000
طوفان الأقصى
العالم العربي
اسرائيل
العدوان الإسرائيلي على غزة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/0b/1081894939_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_0b526cc66401b001a87aa4e6152e9998.jpg
ويظهر في الفيديو كيف أن المدرعات المجنزرة والآليات تتحرك بأرتال وقوافل وتقوم بإطلاق للنار.وأكّدت حركة "حماس" فشل الهجوم الإسرائيلي وأنها كبدت الجيش خسائر كبيرة نتيجة هذه العملية، وأنها أصابت نحو 6 دبابات إسرائيلية بصواريخ مضادة للدروع.وذكرت "القناة 13" التلفزيونية الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي لا يزال في قطاع غزة ولم ينسحب، بحسب مصادر أمنية.وأفاد موقع "واينت" العبري نقلا عن مصادر أمنية إسرائيلية، ببدء مشاورات جديدة على مستوى قيادة الجيش لتنسيق الخطوات والمراحل المقبلة من الاجتياح البري لقطاع غزة، الذي تم إطلاقه مساء أمس.ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها "حماس"، ووسع هجومه البري يوم الجمعة، وكثف غاراته على كافة المحاور.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/0b/1081894939_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_ac40550afa43d355fd1bc6ce0c13efe1.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
طوفان الأقصى, العالم العربي, اسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة
طوفان الأقصى, العالم العربي, اسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة

الجيش الإسرائيلي يعرض مشاهد لتوغل قواته البرية في قطاع غزة... فيديو

08:46 GMT 28.10.2023
© AFP 2023 / JACK GUEZالجيش الإسرائيلي
الجيش الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.10.2023
© AFP 2023 / JACK GUEZ
تابعنا عبرTelegramNabd
نشر الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، مشاهد لدباباته وآلياته في أثناء توغلها في قطاع غزة.
ويظهر في الفيديو كيف أن المدرعات المجنزرة والآليات تتحرك بأرتال وقوافل وتقوم بإطلاق للنار.
وأكّدت حركة "حماس" فشل الهجوم الإسرائيلي وأنها كبدت الجيش خسائر كبيرة نتيجة هذه العملية، وأنها أصابت نحو 6 دبابات إسرائيلية بصواريخ مضادة للدروع.
وذكرت "القناة 13" التلفزيونية الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي لا يزال في قطاع غزة ولم ينسحب، بحسب مصادر أمنية.
وأفاد موقع "واينت" العبري نقلا عن مصادر أمنية إسرائيلية، ببدء مشاورات جديدة على مستوى قيادة الجيش لتنسيق الخطوات والمراحل المقبلة من الاجتياح البري لقطاع غزة، الذي تم إطلاقه مساء أمس.
ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها "حماس"، ووسع هجومه البري يوم الجمعة، وكثف غاراته على كافة المحاور.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Во время израильского удара по городу Газа - سبوتنيك عربي تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تقصف غزة بالقنابل الفسفورية.. صور وفيديو07:16 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:10 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала