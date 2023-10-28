https://sputnikarabic.ae/20231028/الجيش-الإسرائيلي-يهاجم-أهدافا-لـحزب-الله-بعد-إطلاق-قذائف-مضادة-للدبابات-في-الجليل-1082567030.html

الجيش الإسرائيلي يهاجم أهدافا لـ"حزب الله" بعد إطلاق قذائف مضادة للدبابات في الجليل

الجيش الإسرائيلي يهاجم أهدافا لـ"حزب الله" بعد إطلاق قذائف مضادة للدبابات في الجليل

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، مهاجمته لأهداف مختلفة في الجنوب اللبناني تابعة لـ"حزب الله"، استمرارا للتصعيد المتبادل بين الطرفين. 28.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-28T16:14+0000

2023-10-28T16:14+0000

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وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، أن "حزب الله اللبناني أطلق صواريخ مضادة للدبابات وصواريخ موجهة من نوع "PGM" باتجاه منطقة الجليل الأعلى، دون وقوع إصابات أو أضرار في صفوف الجيش الإسرائيلي".وأكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن "عناصر وقوات الجيش الإسرائيلي، ردت بإطلاق النار، حيث هاجمت القوات الجوية الإسرائيلية، أهداف البنية التحتية لحزب الله في الجنوب اللبناني".وكان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن في وقت سابق من اليوم السبت، أنه اعترض صاروخا تم إطلاقه من جنوبي لبنان، تجاه إحدى طائراته، وأضاف في بيان، أن "القوات الإسرائيلية ردت على مصدر إطلاق الصاروخ، دون الكشف عن تفاصيل إضافية".وحدث ذلك تزامنا مع إعلان "حزب الله" اللبناني، اليوم السبت، أنه استهدف دبابة إسرائيلية من طراز "ميركافا"، في أحد النقاط التابعة للجيش الإسرائيلي على الحدود مع لبنان، حيث نشرت وسائل إعلام تابعة للحزب، مقطع فيديو لقيام عناصره برصد وتدمير دبابة "ميركافا" إسرائيلية، بصواريخ موجهة في محيط ثكنة "أفيفيم" العسكرية الإسرائيلية.وكان "حزب الله"، قد أعلن أمس الجمعة، استهداف موقعي "الصدح" و"مسغاف عام" التابعين للجيش الإسرائيلي، بالصواريخ الموجهة ‏والأسلحة المناسبة.وفي المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان، تعرض مواقعه في منطقة أفيفيم وباتجاه منطقة مسغاف، لاعتداء من الأراضي اللبنانية، لافتا إلى عدم وقوع إصابات بين صفوفه، بحسب قوله.ويتصاعد التوتر على خلفية التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية، منذ إطلاق حركة "حماس"، فجر السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، عملية "طوفان الأقصى"، التي تصاحبت مع إطلاق آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، واقتحام قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وقتل وأسر عدد كبير من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها، وفي 8 أكتوبر الجاري، أعلنت إسرائيل رسميا بدء حرب على قطاع غزة، كما أعلن الجيش الإسرائيلي، في 10 أكتوبر الجاري، إعادة السيطرة على منطقة غلاف غزة بالكامل.وفي غضون ذلك، ارتفعت حدة التوتر على الحدود الإسرائيلية - اللبنانية، وتبادل الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" اللبنان، قصفًا مدفعيًا متقطعًا، وسط مخاوف في إسرائيل من عمليات تسلل محتملة من الحدود اللبنانية إلى داخل إسرائيل.

https://sputnikarabic.ae/20231028/الجيش-الإسرائيلي-يعترض-صاروخا-أطلق-من-جنوب-لبنان-تجاه-طائرة-تابعة-له-1082555958.html

https://sputnikarabic.ae/20231028/حزب-الله-يدمر-دبابة-ميركافا-داخل-موقع-عسكري-إسرائيلي-فيديو-1082552409.html

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