https://sputnikarabic.ae/20231028/الجيش-الإسرائيلي-يهدد-فلسطينيي-الضفة-الغربية-انتظروا-النكبة-الكبرى-1082557200.html
الجيش الإسرائيلي يهدد فلسطينيي الضفة الغربية: "انتظروا النكبة الكبرى"
الجيش الإسرائيلي يهدد فلسطينيي الضفة الغربية: "انتظروا النكبة الكبرى"
نشرت صحيفة إسرائيلية، صباح اليوم السبت، منشورا تم توزيعه في الضفة الغربية المحتلة، يهدد أهلها بالطرد والتهجير إلى الأردن. 28.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-28T11:17+0000
2023-10-28T11:17+0000
2023-10-28T11:17+0000
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وذكرت وسائل إعلام فلسطينية، يوم الخميس، أن مواطنين في الضفة الغربية المحتلة عثروا على المنشور المكتوب باللغة العربية.وجاء في المنشور أن حركة "حماس" ارتكبت "أكبر خطأ تاريخي بإعلانها الحرب علينا"، في إشارة إلى الهجوم المباغت وغير المسبوق الذي شنته الحركة على إسرائيل في الـ7 من أكتوبر/ تشرين الثاني.وجاء المنشور دون توقيع أي جهة، لكنه خاطب الفلسطينيين بـ"أهالي العدو في الضفة اليهودية، أردتم نكبة مثيلة بـ1948، فوالله سننزل على رؤوسكم الطامة الكبرى قريبا".وهدد المنشور بشكل صريح مواطني الضفة الغربية وأعطاهم مهلة "للهروب إلى الأردن قبل أن نطردكم بالقوة".وأفادت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية بأن فلسطينيين في الضفة تفاجئوا بهذا المنشور على سياراتهم في بلدة دير استيا بمحافظة سلفيت شمالي الضفة الغربية.وأكّدت على عثور السكان المحليين على المنشورات، موضوعة على الزجاج الأمامي لسيارات عدد منهم، بعد هجوم للمستوطنين على بساتين الزيتون التي يحل الآن موسم حصاده في دير استيا.
https://sputnikarabic.ae/20231028/وزير-الاتصالات-الفلسطيني-يبحث-مع-نظيره-المصري-تعزيز-بث-الشبكات-لغزة-1082556944.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
طوفان الأقصى, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار الضفة الغربية, العالم العربي
طوفان الأقصى, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار الضفة الغربية, العالم العربي
الجيش الإسرائيلي يهدد فلسطينيي الضفة الغربية: "انتظروا النكبة الكبرى"
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نشرت صحيفة إسرائيلية، صباح اليوم السبت، منشورا تم توزيعه في الضفة الغربية المحتلة، يهدد أهلها بالطرد والتهجير إلى الأردن.
وذكرت وسائل إعلام فلسطينية، يوم الخميس، أن مواطنين في الضفة الغربية المحتلة عثروا على المنشور المكتوب باللغة العربية.
وجاء في المنشور أن حركة "حماس" ارتكبت "أكبر خطأ تاريخي بإعلانها الحرب علينا"، في إشارة إلى الهجوم المباغت وغير المسبوق الذي شنته الحركة على إسرائيل في الـ7 من أكتوبر/ تشرين الثاني.
وجاء المنشور دون توقيع أي جهة، لكنه خاطب الفلسطينيين بـ"أهالي العدو في الضفة اليهودية، أردتم نكبة مثيلة بـ1948، فوالله سننزل على رؤوسكم الطامة الكبرى قريبا
".
وهدد المنشور بشكل صريح مواطني الضفة الغربية وأعطاهم مهلة "للهروب إلى الأردن قبل أن نطردكم بالقوة".
وأفادت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية بأن فلسطينيين في الضفة تفاجئوا بهذا المنشور على سياراتهم في بلدة دير استيا بمحافظة سلفيت شمالي الضفة الغربية.
وأكّدت على عثور السكان المحليين على المنشورات، موضوعة على الزجاج الأمامي لسيارات عدد منهم، بعد هجوم للمستوطنين على بساتين الزيتون التي يحل الآن موسم حصاده في دير استيا.