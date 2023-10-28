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الجيش الإسرائيلي يهدد فلسطينيي الضفة الغربية: "انتظروا النكبة الكبرى"
الجيش الإسرائيلي يهدد فلسطينيي الضفة الغربية: "انتظروا النكبة الكبرى"
نشرت صحيفة إسرائيلية، صباح اليوم السبت، منشورا تم توزيعه في الضفة الغربية المحتلة، يهدد أهلها بالطرد والتهجير إلى الأردن. 28.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-28T11:17+0000
2023-10-28T11:17+0000
طوفان الأقصى
العدوان الإسرائيلي على غزة
أخبار الضفة الغربية
العالم العربي
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وذكرت وسائل إعلام فلسطينية، يوم الخميس، أن مواطنين في الضفة الغربية المحتلة عثروا على المنشور المكتوب باللغة العربية.وجاء في المنشور أن حركة "حماس" ارتكبت "أكبر خطأ تاريخي بإعلانها الحرب علينا"، في إشارة إلى الهجوم المباغت وغير المسبوق الذي شنته الحركة على إسرائيل في الـ7 من أكتوبر/ تشرين الثاني.وجاء المنشور دون توقيع أي جهة، لكنه خاطب الفلسطينيين بـ"أهالي العدو في الضفة اليهودية، أردتم نكبة مثيلة بـ1948، فوالله سننزل على رؤوسكم الطامة الكبرى قريبا".وهدد المنشور بشكل صريح مواطني الضفة الغربية وأعطاهم مهلة "للهروب إلى الأردن قبل أن نطردكم بالقوة".وأفادت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية بأن فلسطينيين في الضفة تفاجئوا بهذا المنشور على سياراتهم في بلدة دير استيا بمحافظة سلفيت شمالي الضفة الغربية.وأكّدت على عثور السكان المحليين على المنشورات، موضوعة على الزجاج الأمامي لسيارات عدد منهم، بعد هجوم للمستوطنين على بساتين الزيتون التي يحل الآن موسم حصاده في دير استيا.
https://sputnikarabic.ae/20231028/وزير-الاتصالات-الفلسطيني-يبحث-مع-نظيره-المصري-تعزيز-بث-الشبكات-لغزة-1082556944.html
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طوفان الأقصى, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار الضفة الغربية, العالم العربي
طوفان الأقصى, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار الضفة الغربية, العالم العربي

الجيش الإسرائيلي يهدد فلسطينيي الضفة الغربية: "انتظروا النكبة الكبرى"

11:17 GMT 28.10.2023
© Photo / unsplash/ twitterطوفان الأقصى
طوفان الأقصى - سبوتنيك عربي, 1920, 28.10.2023
© Photo / unsplash/ twitter
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نشرت صحيفة إسرائيلية، صباح اليوم السبت، منشورا تم توزيعه في الضفة الغربية المحتلة، يهدد أهلها بالطرد والتهجير إلى الأردن.
وذكرت وسائل إعلام فلسطينية، يوم الخميس، أن مواطنين في الضفة الغربية المحتلة عثروا على المنشور المكتوب باللغة العربية.
وجاء في المنشور أن حركة "حماس" ارتكبت "أكبر خطأ تاريخي بإعلانها الحرب علينا"، في إشارة إلى الهجوم المباغت وغير المسبوق الذي شنته الحركة على إسرائيل في الـ7 من أكتوبر/ تشرين الثاني.
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10:54 GMT
وجاء المنشور دون توقيع أي جهة، لكنه خاطب الفلسطينيين بـ"أهالي العدو في الضفة اليهودية، أردتم نكبة مثيلة بـ1948، فوالله سننزل على رؤوسكم الطامة الكبرى قريبا".
وهدد المنشور بشكل صريح مواطني الضفة الغربية وأعطاهم مهلة "للهروب إلى الأردن قبل أن نطردكم بالقوة".
وأفادت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية بأن فلسطينيين في الضفة تفاجئوا بهذا المنشور على سياراتهم في بلدة دير استيا بمحافظة سلفيت شمالي الضفة الغربية.
وأكّدت على عثور السكان المحليين على المنشورات، موضوعة على الزجاج الأمامي لسيارات عدد منهم، بعد هجوم للمستوطنين على بساتين الزيتون التي يحل الآن موسم حصاده في دير استيا.
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Во время израильского удара по городу Газа - سبوتنيك عربي تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تقصف غزة بالقنابل الفسفورية.. صور وفيديو07:16 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:10 GMT
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