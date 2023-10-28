https://sputnikarabic.ae/20231028/الصحة-في-غزة-7703-قتلى-منذ-بداية-الحرب-وإبادة-825-عائلة-فلسطينية-1082557967.html
الصحة في غزة: 7703 قتلى منذ بداية الحرب وإبادة 825 عائلة فلسطينية
الصحة في غزة: 7703 قتلى منذ بداية الحرب وإبادة 825 عائلة فلسطينية
أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم السبت، ارتفاع عدد قتلى الفلسطينيين إلى 7703 على الأقل منذ بداية الحرب التي شنتها إسرائيل على القطاع في 7 أكتوبر/ تشرين... 28.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-28T11:33+0000
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رام الله- سبوتنيك. وأضافت الوزارة في بيان أنه من بين القتلى أكثر من 3500 طفل، مشيرة إلى أن إجمالي عدد القتلى في تلك الحرب وحدها هو الأكبر منذ انسحاب إسرائيل من جانب واحد من القطاع في عام 2005.في سياق متصل، نشرت صحيفة إسرائيلية، صباح اليوم السبت، منشورا تم توزيعه في الضفة الغربية المحتلة، يهدد أهلها بالطرد والتهجير إلى الأردن.وكانت وسائل إعلام فلسطينية قد قالت، يوم الخميس الماضي، أن مواطنين في الضفة الغربية المحتلة عثروا على المنشور المكتوب باللغة العربية.وجاء في المنشور أن حركة "حماس" ارتكبت "أكبر خطأ تاريخي بإعلانها الحرب علينا"، في إشارة إلى الهجوم المباغت وغير المسبوق الذي شنته الحركة على إسرائيل في الـ7 من أكتوبر/ تشرين الثاني.وجاء المنشور دون توقيع أي جهة، لكنه خاطب الفلسطينيين بـ"أهالي العدو في الضفة اليهودية، أردتم نكبة مثيلة بـ1948، فوالله سننزل على رؤوسكم الطامة الكبرى قريبا"، وهدد المنشور بشكل صريح مواطني الضفة الغربية وأعطاهم مهلة "للهروب إلى الأردن قبل أن نطردكم بالقوة". ويتواصل التصعيد في غزة في أعقاب إعلان القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، يوم السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد 8 أكتوبر، أن المجلس الوزاري الأمني المصغر(الكابينيت)، صادق رسميًا على بدء الحرب على قطاع غزة، ردًا على إطلاق حركة "حماس" الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى".وأعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.
https://sputnikarabic.ae/20231028/الحرس-الثوري-الإيراني-نحذر-من-اقتراب-المنطقة-من-الانفجار-1082557292.html
https://sputnikarabic.ae/20231028/الجيش-الإسرائيلي-يعترض-صاروخا-أطلق-من-جنوب-لبنان-تجاه-طائرة-تابعة-له-1082555958.html
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العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, الأخبار, طوفان الأقصى
العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, الأخبار, طوفان الأقصى
الصحة في غزة: 7703 قتلى منذ بداية الحرب وإبادة 825 عائلة فلسطينية
11:33 GMT 28.10.2023 (تم التحديث: 11:34 GMT 28.10.2023) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم السبت، ارتفاع عدد قتلى الفلسطينيين إلى 7703 على الأقل منذ بداية الحرب التي شنتها إسرائيل على القطاع في 7 أكتوبر/ تشرين الأول.
رام الله- سبوتنيك. وأضافت الوزارة في بيان أنه من بين القتلى أكثر من 3500 طفل، مشيرة إلى أن إجمالي عدد القتلى في تلك الحرب وحدها هو الأكبر منذ انسحاب إسرائيل من جانب واحد من القطاع في عام 2005.
وأوضح بيان الوزارة أن "الاحتلال ارتكب خلال الساعات الماضية 53 مجزرة راح ضحيتها 377 شهيدًا، غالبيتهم من النازحين الذين أرغمهم الاحتلال على التوجه إلى جنوب قطاع غزة زاعمًا أنها مناطق آمنة"، مشيرا إلى أن "825 عائلة تعرضت للإبادة بالكامل جراء مجازر الاحتلال".
في سياق متصل، نشرت صحيفة إسرائيلية، صباح اليوم السبت، منشورا تم توزيعه في الضفة الغربية
المحتلة، يهدد أهلها بالطرد والتهجير إلى الأردن.
وكانت وسائل إعلام فلسطينية قد قالت، يوم الخميس الماضي، أن مواطنين في الضفة الغربية المحتلة عثروا على المنشور المكتوب باللغة العربية.
وجاء في المنشور أن حركة "حماس" ارتكبت "أكبر خطأ تاريخي بإعلانها الحرب علينا"، في إشارة إلى الهجوم المباغت وغير المسبوق الذي شنته الحركة على إسرائيل في الـ7 من أكتوبر/ تشرين الثاني.
وجاء المنشور دون توقيع أي جهة، لكنه خاطب الفلسطينيين بـ"أهالي العدو في الضفة اليهودية، أردتم نكبة مثيلة بـ1948، فوالله سننزل على رؤوسكم الطامة الكبرى قريبا
"، وهدد المنشور بشكل صريح مواطني الضفة الغربية وأعطاهم مهلة "للهروب إلى الأردن قبل أن نطردكم بالقوة".
ويتواصل التصعيد في غزة في أعقاب إعلان القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، يوم السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".
وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد 8 أكتوبر، أن المجلس الوزاري الأمني المصغر(الكابينيت)، صادق رسميًا على بدء الحرب على قطاع غزة، ردًا على إطلاق حركة "حماس" الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى".
وأعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.