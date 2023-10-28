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Военнослужащий ВС РФ демонстрирует боевую часть от РПГ-7, которая монтируется на дрон на полигоне в тыловом районе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231028/القوات-الأوكرانية-تستهدف-أراضي-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-19-مرة-خلال-اليوم-الماضي-1082548697.html
القوات الأوكرانية تستهدف أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية 19 مرة خلال اليوم الماضي
القوات الأوكرانية تستهدف أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية 19 مرة خلال اليوم الماضي
أعلن المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، اليوم السبت، أن القوات الأوكرانية قصفت... 28.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-28T01:43+0000
2023-10-28T01:43+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار جمهورية دونيتسك
القوات الأوكرانية
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دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب على قناته في "تليغرام"، أنه "خلال الـ24 ساعة الماضية، أبلغت البعثة عن 19 واقعة قصف من قبل القوات الأوكرانية ".وتابع البيان، أن مناطق 3 بلدات للجمهورية تعرضت للقصف هي: غولموفسكي، منطقة ياسنوفاتايا ودونيتسك.يذكر أنه في اليوم السابق، تم تسجيل 10 عمليات قصف مدفعي من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.
https://sputnikarabic.ae/20231027/استسلام-54-جنديا-أوكرانيا-للقوات-الروسية-خلال-أسبوع-واحد--1082520842.html
أخبار جمهورية دونيتسك
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روسيا, أخبار جمهورية دونيتسك, القوات الأوكرانية
روسيا, أخبار جمهورية دونيتسك, القوات الأوكرانية

القوات الأوكرانية تستهدف أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية 19 مرة خلال اليوم الماضي

01:43 GMT 28.10.2023
© Sputnik . Taisija Voroncova / الانتقال إلى بنك الصورعواقب قصف القوات المسلحة الأوكرانية على دونيتسك، جمهورية دونيتسك الشعبية
عواقب قصف القوات المسلحة الأوكرانية على دونيتسك، جمهورية دونيتسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.10.2023
© Sputnik . Taisija Voroncova
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أعلن المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، اليوم السبت، أن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 19 مرة خلال اليوم الماضي، وأطلقت ما مجموعه 60 مقذوفا من عيارات مختلفة.
دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب على قناته في "تليغرام"، أنه "خلال الـ24 ساعة الماضية، أبلغت البعثة عن 19 واقعة قصف من قبل القوات الأوكرانية ".
وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت ما مجموعه 60 مقذوفا من عيارات مختلفة.
وتابع البيان، أن مناطق 3 بلدات للجمهورية تعرضت للقصف هي: غولموفسكي، منطقة ياسنوفاتايا ودونيتسك.
استسلام آخر مجموعة من المسلحين الأوكرانيين من آزوفستال، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 27.10.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
استسلام 54 جنديا أوكرانيا للقوات الروسية خلال أسبوع واحد
أمس, 12:01 GMT
يذكر أنه في اليوم السابق، تم تسجيل 10 عمليات قصف مدفعي من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.
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