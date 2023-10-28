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Военнослужащий ВС РФ демонстрирует боевую часть от РПГ-7, которая монтируется на дрон на полигоне в тыловом районе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231028/القوات-الروسية-تعترض-4-صواريخ-أتاكمز-أمريكية-وقنبلتي-جدام-موجهتين---عاجل-1082558354.html
القوات الروسية تعترض 4 صواريخ "أتاكمز" أمريكية وقنبلتي "جدام" موجهتين
القوات الروسية تعترض 4 صواريخ "أتاكمز" أمريكية وقنبلتي "جدام" موجهتين
أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان، اليوم السبت، أنه تم اعتراض أربعة صواريخ تكتيكية تشغيلية من طراز "أتاكمز"، وقنبلتين جويتين موجهتين من طراز "جدام" في مختلف... 28.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-28T11:33+0000
2023-10-28T11:55+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
روسيا
رصد عسكري
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وأوضحت الدفاع في بيانها أن الطيران والمدفعية الروسية دمرت القوى العاملة والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية في 117 مقاطعة. وأضافت الدفاع أن قوات الدفاع الجوي أسقطت 36 مسيرة أوكرانية في مناطق بروليتاركا في منطقة خيرسون وجمهورية دونيتسك الشعبية وفيرخنيكامينكا في جمهورية لوغانسك الشعبية وتوكماك في مقاطعة زابوروجيه.وأكدت الدفاع أنه تم إسقاط طائرات "سو-25" و"ميغ-29" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية على مدار اليوم في مناطق داريفكا ومقاطعة خيرسون وترنوفكا بمقاطعة دنيبروبتروفسك.وأصابت القوات الجوية بضربات مرطزة ودقيقة مركز القيادة والسيطرة للقوات الجوية الأوكرانية في مطار كاناتوفو في مقاطعة كيروفوغراد.
https://sputnikarabic.ae/20231028/الجيش-الروسي-يضرب-مركز-قيادة-وسيطرة-قوات-الجو-الأوكرانية-في-كريفوغراد---عاجل-1082557759.html
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العالم, روسيا, رصد عسكري
العالم, روسيا, رصد عسكري

القوات الروسية تعترض 4 صواريخ "أتاكمز" أمريكية وقنبلتي "جدام" موجهتين

11:33 GMT 28.10.2023 (تم التحديث: 11:55 GMT 28.10.2023)
© AFP 2023 / US AIR FORCEصورة لمقاتلة أمريكية مثبت عليها قذيفة جدام صورت في 13 مارس 2003
صورة لمقاتلة أمريكية مثبت عليها قذيفة جدام صورت في 13 مارس 2003 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.10.2023
© AFP 2023 / US AIR FORCE
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان، اليوم السبت، أنه تم اعتراض أربعة صواريخ تكتيكية تشغيلية من طراز "أتاكمز"، وقنبلتين جويتين موجهتين من طراز "جدام" في مختلف مناطق العملية العسكرية الخاصة.
وأوضحت الدفاع في بيانها أن الطيران والمدفعية الروسية دمرت القوى العاملة والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية في 117 مقاطعة.
وأضافت الدفاع أن قوات الدفاع الجوي أسقطت 36 مسيرة أوكرانية في مناطق بروليتاركا في منطقة خيرسون وجمهورية دونيتسك الشعبية وفيرخنيكامينكا في جمهورية لوغانسك الشعبية وتوكماك في مقاطعة زابوروجيه.
وأكدت الدفاع أنه تم إسقاط طائرات "سو-25" و"ميغ-29" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية على مدار اليوم في مناطق داريفكا ومقاطعة خيرسون وترنوفكا بمقاطعة دنيبروبتروفسك.
تفجير ذخيرة ألقيت بواسطة طائرة بدون طيار في مدرسة أخمات للاستطلاع الجوي، في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 28.10.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يضرب مركز قيادة القوات الجوية الأوكرانية في كريفوغراد
11:15 GMT
وأصابت القوات الجوية بضربات مرطزة ودقيقة مركز القيادة والسيطرة للقوات الجوية الأوكرانية في مطار كاناتوفو في مقاطعة كيروفوغراد.
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