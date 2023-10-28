https://sputnikarabic.ae/20231028/القوات-الروسية-تعترض-4-صواريخ-أتاكمز-أمريكية-وقنبلتي-جدام-موجهتين---عاجل-1082558354.html
القوات الروسية تعترض 4 صواريخ "أتاكمز" أمريكية وقنبلتي "جدام" موجهتين
القوات الروسية تعترض 4 صواريخ "أتاكمز" أمريكية وقنبلتي "جدام" موجهتين
أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان، اليوم السبت، أنه تم اعتراض أربعة صواريخ تكتيكية تشغيلية من طراز "أتاكمز"، وقنبلتين جويتين موجهتين من طراز "جدام" في مختلف... 28.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-28T11:33+0000
2023-10-28T11:33+0000
2023-10-28T11:55+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
روسيا
رصد عسكري
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وأوضحت الدفاع في بيانها أن الطيران والمدفعية الروسية دمرت القوى العاملة والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية في 117 مقاطعة. وأضافت الدفاع أن قوات الدفاع الجوي أسقطت 36 مسيرة أوكرانية في مناطق بروليتاركا في منطقة خيرسون وجمهورية دونيتسك الشعبية وفيرخنيكامينكا في جمهورية لوغانسك الشعبية وتوكماك في مقاطعة زابوروجيه.وأكدت الدفاع أنه تم إسقاط طائرات "سو-25" و"ميغ-29" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية على مدار اليوم في مناطق داريفكا ومقاطعة خيرسون وترنوفكا بمقاطعة دنيبروبتروفسك.وأصابت القوات الجوية بضربات مرطزة ودقيقة مركز القيادة والسيطرة للقوات الجوية الأوكرانية في مطار كاناتوفو في مقاطعة كيروفوغراد.
https://sputnikarabic.ae/20231028/الجيش-الروسي-يضرب-مركز-قيادة-وسيطرة-قوات-الجو-الأوكرانية-في-كريفوغراد---عاجل-1082557759.html
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العالم, روسيا, رصد عسكري
القوات الروسية تعترض 4 صواريخ "أتاكمز" أمريكية وقنبلتي "جدام" موجهتين
11:33 GMT 28.10.2023 (تم التحديث: 11:55 GMT 28.10.2023) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان، اليوم السبت، أنه تم اعتراض أربعة صواريخ تكتيكية تشغيلية من طراز "أتاكمز"، وقنبلتين جويتين موجهتين من طراز "جدام" في مختلف مناطق العملية العسكرية الخاصة.
وأوضحت الدفاع في بيانها أن الطيران والمدفعية الروسية دمرت القوى العاملة والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية في 117 مقاطعة.
وأضافت الدفاع أن قوات الدفاع الجوي أسقطت 36 مسيرة أوكرانية في مناطق بروليتاركا في منطقة خيرسون وجمهورية دونيتسك الشعبية وفيرخنيكامينكا في جمهورية لوغانسك الشعبية وتوكماك في مقاطعة زابوروجيه.
وأكدت الدفاع أنه تم إسقاط طائرات "سو-25" و"ميغ-29" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية على مدار اليوم في مناطق داريفكا ومقاطعة خيرسون وترنوفكا بمقاطعة دنيبروبتروفسك.
وأصابت القوات الجوية بضربات مرطزة ودقيقة مركز القيادة والسيطرة للقوات الجوية الأوكرانية في مطار كاناتوفو في مقاطعة كيروفوغراد.