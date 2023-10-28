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الهلال الأحمر الفلسطيني: مصير الطواقم في غزة مجهول ووجهنا نداء للمنظمات الدولية للكشف عنه
الهلال الأحمر الفلسطيني: مصير الطواقم في غزة مجهول ووجهنا نداء للمنظمات الدولية للكشف عنه
أعلن المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني من رام الله، الدكتور أحمد جبريل، أنه تمّ توجيه نداء عاجل إلى المنظمات والمؤسسات الدولية للكشف عن مصير الطواقم الطبية... 28.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-28T12:26+0000
2023-10-28T12:27+0000
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وقال جبريل في تصريحات لراديو "سبوتنيك": "لا نعلم ما يجري في القطاع ومصير أعضاء الهلال الأحمر هناك مجهول".وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، أمس الجمعة، إنها انقطعت عن الاتصال "بشكل كامل" مع غرفة العمليات في قطاع غزة وعن كافة طواقمها العاملة فيه.وأعربت الجمعية عن شعورها بالقلق الشديد بخصوص "إمكانية استمرار طواقمها في تقديم خدماتها الإسعافية".وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن خدمات الاتصالات والإنترنت انقطعت عن العمل في قطاع غزة.
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العالم العربي, حصري, تقارير سبوتنيك
العالم العربي, حصري, تقارير سبوتنيك

الهلال الأحمر الفلسطيني: مصير الطواقم في غزة مجهول ووجهنا نداء للمنظمات الدولية للكشف عنه

12:26 GMT 28.10.2023 (تم التحديث: 12:27 GMT 28.10.2023)
© AFP 2023 / AHMAD GHARABLIالهلال الأحمر الفلسطيني
الهلال الأحمر الفلسطيني - سبوتنيك عربي, 1920, 28.10.2023
© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
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حصري
أعلن المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني من رام الله، الدكتور أحمد جبريل، أنه تمّ توجيه نداء عاجل إلى المنظمات والمؤسسات الدولية للكشف عن مصير الطواقم الطبية في غزة.
وقال جبريل في تصريحات لراديو "سبوتنيك": "لا نعلم ما يجري في القطاع ومصير أعضاء الهلال الأحمر هناك مجهول".

وأكد جبريل أن لا معلومات حول ما يحصل في غزة سوى ما نشاهده في وسائل الإعلام نتيجة تعطّل الاتصالات في القطاع، مشددا على أن الأوضاع كارثية وضبابية في غزة.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، أمس الجمعة، إنها انقطعت عن الاتصال "بشكل كامل" مع غرفة العمليات في قطاع غزة وعن كافة طواقمها العاملة فيه.
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وتابعت الجمعية في بيان نشرته عبر شبكة التواصل الاجتماعي "إكس"، قائلة: "لقد تطور وضع ينذر بالقلق في غزة حيث فقدنا الاتصال بطواقمنا على الأرض"، لافتة إلى أن "الاتصال انقطع في ظل قطع السلطات الإسرائيلية لشبكات الاتصالات الأرضية والخلوية والإنترنت بشكل كامل".

وأعربت الجمعية عن شعورها بالقلق الشديد بخصوص "إمكانية استمرار طواقمها في تقديم خدماتها الإسعافية".
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في وقت سابق، أعلنت منظمة الصحة العالمية واليونيسف، وكذلك منظمة أطباء بلا حدود عن فقدان الاتصال بطواقمها في غزة.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن خدمات الاتصالات والإنترنت انقطعت عن العمل في قطاع غزة.
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