https://sputnikarabic.ae/20231028/بدت-وكأنها-ميتة-امرأة-في-قطاع-غزة-تضع-مولودها-1082561061.html
بدت وكأنها ميتة... امرأة في قطاع غزة تضع مولودها
بدت وكأنها ميتة... امرأة في قطاع غزة تضع مولودها
أفادت وسائل إعلام، اليوم السبت، بأن سيدة حامل في شهرها التاسع أُصيبت جراء القصف على قطاع غزة، وتم نقلها إلى المستشفى وأجريت لها عملية توليد وهي في غيبوبة. 28.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-28T13:08+0000
2023-10-28T13:08+0000
2023-10-28T13:08+0000
طوفان الأقصى
العدوان الإسرائيلي على غزة
العالم العربي
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وتحدث مدير عام مستشفيات قطاع غزة، الدكتور محمد زقوت، في مقابلة صحفية، أن "السيدة الحامل، نيفين أبو عودة، تم نقلها للمستشفى وهي فاقدة الوعي، حيث ظنّ الطاقم الطبي أنها فارقت الحياة، فأجروا لها ولادة قيصيرية عاجلة ليتفاجاوا بأنها لا تزال حية". وأوضح زقوت أن "السيدة من سكان محافظة خان يونس جنوبي القطاع، وتم استهداف منزلها بقصف من الطيران الإسرائيلي، وحين استقبلها الطاقم الطبي في المستشفى، كان الأطباء يسارعون الزمن وأجروا لها ولادة قيصرية عاجلة للحفاظ على حياة الجنين، وبالفعل نجحت الجراحة وأنجبت تلك السيدة مولودا ذكرا بصحة جيدة".وأشار زقوت في مقابلة مع موقع "سكاي نيوز عربية"، إلى أن "الأطباء خلال عملية الولادة، وجدوا النبض يعود لجسد السيدة، وتبيّن أنها في غيبوبة تامة فوضِعت على أجهزة العناية المركزة بمستشفى "ناصر"، إذ كانت تعاني من نزيف حاد في الدماغ".وكشف مدير عام مستشفيات قطاع غزة عن أن زوج السيدة فارق الحياة بالقصف ذاته.
https://sputnikarabic.ae/20231028/الهلال-الأحمر-الفلسطيني-مصير-الطواقم-في-غزة-مجهول-ووجهنا-نداء-للمنظمات-الدولية-لكشف-مصيرها--1082560403.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
طوفان الأقصى, العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم العربي
طوفان الأقصى, العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم العربي
بدت وكأنها ميتة... امرأة في قطاع غزة تضع مولودها
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أفادت وسائل إعلام، اليوم السبت، بأن سيدة حامل في شهرها التاسع أُصيبت جراء القصف على قطاع غزة، وتم نقلها إلى المستشفى وأجريت لها عملية توليد وهي في غيبوبة.
وتحدث مدير عام مستشفيات قطاع غزة، الدكتور محمد زقوت، في مقابلة صحفية، أن "السيدة الحامل، نيفين أبو عودة، تم نقلها للمستشفى وهي فاقدة الوعي، حيث ظنّ الطاقم الطبي أنها فارقت الحياة، فأجروا لها ولادة قيصيرية عاجلة ليتفاجاوا بأنها لا تزال حية".
وأوضح زقوت أن "السيدة من سكان محافظة خان يونس جنوبي القطاع، وتم استهداف منزلها بقصف من الطيران الإسرائيلي، وحين استقبلها الطاقم الطبي في المستشفى، كان الأطباء يسارعون الزمن وأجروا لها ولادة قيصرية عاجلة للحفاظ على حياة الجنين، وبالفعل نجحت الجراحة وأنجبت تلك السيدة مولودا ذكرا بصحة جيدة".
وأشار زقوت في مقابلة مع موقع "سكاي نيوز عربية"،
إلى أن "الأطباء خلال عملية الولادة، وجدوا النبض يعود لجسد السيدة، وتبيّن أنها في غيبوبة تامة فوضِعت على أجهزة العناية المركزة بمستشفى "ناصر"، إذ كانت تعاني من نزيف حاد في الدماغ".
وكشف مدير عام مستشفيات قطاع غزة عن أن زوج السيدة فارق الحياة بالقصف ذاته.