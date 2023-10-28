عربي
تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. حماس تعلن فشل التوغل البري الإسرائيلي.. صور وفيديو
https://sputnikarabic.ae/20231028/بدت-وكأنها-ميتة-امرأة-في-قطاع-غزة-تضع-مولودها-1082561061.html
بدت وكأنها ميتة... امرأة في قطاع غزة تضع مولودها
بدت وكأنها ميتة... امرأة في قطاع غزة تضع مولودها
أفادت وسائل إعلام، اليوم السبت، بأن سيدة حامل في شهرها التاسع أُصيبت جراء القصف على قطاع غزة، وتم نقلها إلى المستشفى وأجريت لها عملية توليد وهي في غيبوبة. 28.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-28T13:08+0000
2023-10-28T13:08+0000
طوفان الأقصى
العدوان الإسرائيلي على غزة
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/19/1082436178_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b954be47b7ed431b153d1fa3cfda02d6.jpg
وتحدث مدير عام مستشفيات قطاع غزة، الدكتور محمد زقوت، في مقابلة صحفية، أن "السيدة الحامل، نيفين أبو عودة، تم نقلها للمستشفى وهي فاقدة الوعي، حيث ظنّ الطاقم الطبي أنها فارقت الحياة، فأجروا لها ولادة قيصيرية عاجلة ليتفاجاوا بأنها لا تزال حية". وأوضح زقوت أن "السيدة من سكان محافظة خان يونس جنوبي القطاع، وتم استهداف منزلها بقصف من الطيران الإسرائيلي، وحين استقبلها الطاقم الطبي في المستشفى، كان الأطباء يسارعون الزمن وأجروا لها ولادة قيصرية عاجلة للحفاظ على حياة الجنين، وبالفعل نجحت الجراحة وأنجبت تلك السيدة مولودا ذكرا بصحة جيدة".وأشار زقوت في مقابلة مع موقع "سكاي نيوز عربية"، إلى أن "الأطباء خلال عملية الولادة، وجدوا النبض يعود لجسد السيدة، وتبيّن أنها في غيبوبة تامة فوضِعت على أجهزة العناية المركزة بمستشفى "ناصر"، إذ كانت تعاني من نزيف حاد في الدماغ".وكشف مدير عام مستشفيات قطاع غزة عن أن زوج السيدة فارق الحياة بالقصف ذاته.
https://sputnikarabic.ae/20231028/الهلال-الأحمر-الفلسطيني-مصير-الطواقم-في-غزة-مجهول-ووجهنا-نداء-للمنظمات-الدولية-لكشف-مصيرها--1082560403.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/19/1082436178_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d5696161631d98b96a296aac92a36694.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
طوفان الأقصى, العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم العربي
طوفان الأقصى, العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم العربي

بدت وكأنها ميتة... امرأة في قطاع غزة تضع مولودها

13:08 GMT 28.10.2023
© AFP 2023 / Said Khatibعملية إنقاذ العالقين في ركام المنازل التي قصفها الطيران الحربي الإسرائيلي على قطاع غزة، رفح 17 أكتوبر 2023.
عملية إنقاذ العالقين في ركام المنازل التي قصفها الطيران الحربي الإسرائيلي على قطاع غزة، رفح 17 أكتوبر 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 28.10.2023
© AFP 2023 / Said Khatib
تابعنا عبرTelegramNabd
أفادت وسائل إعلام، اليوم السبت، بأن سيدة حامل في شهرها التاسع أُصيبت جراء القصف على قطاع غزة، وتم نقلها إلى المستشفى وأجريت لها عملية توليد وهي في غيبوبة.
وتحدث مدير عام مستشفيات قطاع غزة، الدكتور محمد زقوت، في مقابلة صحفية، أن "السيدة الحامل، نيفين أبو عودة، تم نقلها للمستشفى وهي فاقدة الوعي، حيث ظنّ الطاقم الطبي أنها فارقت الحياة، فأجروا لها ولادة قيصيرية عاجلة ليتفاجاوا بأنها لا تزال حية".
وأوضح زقوت أن "السيدة من سكان محافظة خان يونس جنوبي القطاع، وتم استهداف منزلها بقصف من الطيران الإسرائيلي، وحين استقبلها الطاقم الطبي في المستشفى، كان الأطباء يسارعون الزمن وأجروا لها ولادة قيصرية عاجلة للحفاظ على حياة الجنين، وبالفعل نجحت الجراحة وأنجبت تلك السيدة مولودا ذكرا بصحة جيدة".
الهلال الأحمر الفلسطيني - سبوتنيك عربي, 1920, 28.10.2023
الهلال الأحمر الفلسطيني: مصير الطواقم في غزة مجهول ووجهنا نداء للمنظمات الدولية للكشف عنه
12:26 GMT
وأشار زقوت في مقابلة مع موقع "سكاي نيوز عربية"، إلى أن "الأطباء خلال عملية الولادة، وجدوا النبض يعود لجسد السيدة، وتبيّن أنها في غيبوبة تامة فوضِعت على أجهزة العناية المركزة بمستشفى "ناصر"، إذ كانت تعاني من نزيف حاد في الدماغ".
وكشف مدير عام مستشفيات قطاع غزة عن أن زوج السيدة فارق الحياة بالقصف ذاته.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Мужчина выносит раненую девочку из-под обломков рухнувшего здания после израильского удара по городу Дейр-эль-Балах в центральной части сектора Газа - سبوتنيك عربي تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. حماس تعلن فشل التوغل البري الإسرائيلي.. صور وفيديو13:49 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:52 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала