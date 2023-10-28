https://sputnikarabic.ae/20231028/بمدى-200-كم-إيران-تجري-تجربة-ناجحة-لصاروخ-كروز-حيدر-1082561407.html

بمدى 200 كم... إيران تجري تجربة ناجحة لصاروخ "كروز حيدر"

بمدى 200 كم... إيران تجري تجربة ناجحة لصاروخ "كروز حيدر"

أعلنت القوة البرية في الجيش الإيراني، اليوم السبت، نجاح اختبار وحداتها لصواريخ "كروز حيدر"، من فئة صواريخ جو-أرض الموجهة، وهي صواريخ مصنعة محليًا، باستخدام... 28.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-28T13:26+0000

2023-10-28T13:26+0000

2023-10-28T13:32+0000

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وقالت وكالة "إرنا" الإيرانية، إن "صواريخ "كروز حيدر" تمكنت من ضرب أهدافها بدقة على بعد 30 كيلومترًا لأول مرة، وتمت هذه التجربة خلال مناورات "الاقتدار"، التي أطلقها الجيش الإيراني، قبل يومين، وشاركت فيها وحدات مختلفة تتبع القوة البرية للجيش".يشار إلى أن صاروخ "كروز حيدر" يمتاز بطول يبلغ 3 أمتار و380 سنتيمترا، ووزن يبلغ 40 كيلوغراما، وهو مجهز بجهاز ملاحي (جي بي إس) يتيح لقائد المروحية التحكم فيه عن بُعد ومتابعة مساره حتى الوصول إلى الهدف المحدد.وأضافت الوكالة أنه "بفضل رؤوس صواريخ "كروز حيدر"، التي تزن 20 كيلوغرامًا، فإن تلك الصواريخ قادرة على تدمير أهداف ثابتة ومتحركة على بعد أكثر من 200 كيلومتر، بما في ذلك المدرعات والحواجز الخرسانية".وانطلقت مناورات "الاقتدار 2023" التي تقوم بها القوة البرية في الجيش الإيراني، يوم الجمعة الماضية، تحت شعار "يا علي ابن موسى الرضا"، في ضواحي محافظة أصفهان وسط البلاد.يأتي الإعلان عن تلك التجربة في أعقاب تصريحات للقائد العام للجيش الإيراني، اللواء عبد الرحيم موسوي، اليوم السبت، قال فيها إن جيش بلاده يجري، على طول ‏العام، مناورات عدة لرفع مستوى التدريب والاستعداد الدفاعي والقتالي، بحسب قوله.‏وتابع موسوي على هامش مناورات "اقتدار 1202" التي يجريها الجيش الإيراني، أن "القوات المسلحة مستعدة دائما لمواجهة التهديدات"، معتبرا أن "هذه المناورات التي يجريها سلاح البر في الجيش، تظهر جزءا من قدراتنا وتهدف لرفع مستوى القوة الدفاعية والقتالية لإيران".وشدد قائد الجيش الإيراني على أن "المناورات الحالية "اقتدار 1202"، إنما تهدف لتقييم مستوى التدريب ودراسة نقاط القوة والضعف، وكذلك رفع مستوى القوة الدفاعية والقتالية في مواجهة التهديدات المقبلة"، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".وأشاد موسوي بقائد سلاح البر في الجيش، العميد كيومرث حيدري، لتخطيطه لهذه المناورات، قائلا إن "الإجراءات التي أنجزتها مختلف الوحدات في القوات المجوقلة والهجومية والرد السريع والدروع والمدفعية والصواريخ والحرب الإلكترونية، تظهر جانبا من إنجازات المناورات المذكورة".وهدد القائد العام للحرس الثوري الإيراني، حسين سلامي، يوم الخميس الماضي، إسرائيل بأنه إذا أقدم جيشها على هجوم بري في غزة "فسيدفن فيها"، مشددا على أن "العالم الإسلامي لن يقف مكتوف الأيدي أمام جرائمها"، بحسب قوله.ويشهد قطاع غزة قصفا إسرائيليا كثيفا، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بعدما أعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية"، بحسب قوله. وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".وأعلن بعدها الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.

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