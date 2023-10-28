https://sputnikarabic.ae/20231028/حماس-تعلن-إيقاع-الجيش-الإسرائيلي-بـكمين-وإفشال-توغله-من-3-محاور---1082552321.html

"حماس" تعلن إيقاع الجيش الإسرائيلي في "كمين" وإفشال توغله من 3 محاور

"حماس" تعلن إيقاع الجيش الإسرائيلي في "كمين" وإفشال توغله من 3 محاور

أعلنت حركة "حماس" الفلسطينية، في بيان نقلته وسائل إعلام عربية، صباح اليوم السبت، فشل الهجوم البري الذي نفذه الجيش الإسرائيلي، مؤكدة سقوط قتلى وجرحى لدى الأخير. 28.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-28T07:52+0000

2023-10-28T07:52+0000

2023-10-28T08:05+0000

رصد عسكري

العالم العربي

طوفان الأقصى

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وجاء في بيان "حماس" الذي نقلته قناة "الميادين" وقناة "القاهرة الإخبارية"، أن القوات الإسرائيلية وقعت في "كمائن أعدتها المقاومة الفلسطينية".ونوهت "حماس" في بيانها إلى أن الجيش الإسرائيلي سوف يعيد "محاولة التوغل في غزّة مرّة أخرى".وبدوره، قال الجيش الإسرائيلي في بيان، اليوم السبت، إنه خلال غاراته التي نفّذها على قطاع غزة تمكن من ضرب 150 هدفا.وأوضح الجيش الإسرائيلي أنه دمّر 150 هدفا معظمها من الأنفاق والبنية التحتية الأخرى تحت الأرض في شمال قطاع غزة خلال الليل.وصرّح الجيش الإسرائيلي، يوم أمس الجمعة، بأنه سيوسع من عملياته البرية في قطاع غزة، مستفيدا من استمرار القصف المكثف على القطاع، الذي اعتبر الأعنف في تاريخ المواجهات بين إسرائيل وحركة حماس في غزة، حيث أُعلن انقطاع الإنترنت والاتصالات عن غزة.يأتي ذلك على خلفية التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية، منذ إطلاق حركة حماس، فجر السابع من تشرين الأول/أكتوبر، عملية "طوفان الأقصى"، التي تصاحبت مع إطلاق آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، واقتحام مقاتليها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وقتل وأسر عدد كبير من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها، وفي 8 أكتوبر، أعلنت إسرائيل رسميا بدء حرب على قطاع غزة، كما أعلن الجيش الإسرائيلي، في 10 أكتوبر، إعادة السيطرة على منطقة غلاف غزة بالكامل.

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