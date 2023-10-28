https://sputnikarabic.ae/20231028/دراسة-تكشف-الأسباب-الخفية-لـ90-من-حالات-فقدان-الحمل-الغامضة-1082553182.html

دراسة تكشف الأسباب الخفية لـ90% من حالات فقدان الحمل الغامضة

دراسة تكشف الأسباب الخفية لـ90% من حالات فقدان الحمل الغامضة

كشفت دراسة جديدة أن فحص المشيمة يمكن أن يحدد سبب 90% من حالات فقدان الحمل الغامضة، التي لم يستطع العلم تفسيرها سباقا، الأمر الذي قد يوفر طرقا جديدة لتحسين... 28.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-28T08:44+0000

2023-10-28T08:44+0000

2023-10-28T08:44+0000

مجتمع

علوم

الصحة

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وأثبت باحثون من جامعة "ييل" أن فحص المشيمة قد أدى إلى تحديد مرضي دقيق لأكثر من 90% من حالات فقدان الحمل غير المعروفة والمفسرة، وهو اكتشاف قد يفيد في رعاية الحمل في المستقبل.وبحسب الدراسة التي نشرت بياناتها في مجلة العلوم الإنجابية، توجد مليوني حالة فقدان حمل من أصل 5 ملايين في أمريكا فقط. منها فقدان حمل يحدث قبل الولادة، وأكثر من 20 ألف حالة منها تنتهي بولادة جنين ميت عند أو بعد 20 أسبوعا من الحمل. ويتم تصنيف ما يصل إلى 50% من هذه الخسائر على أنها "غير محددة".عمل كليمان مع فريق من أطباء جامعة "ييل" على تطوير نظام تصنيف موسع لفقدان الحمل استنادًا إلى الفحص المرضي للمشيمة.ولاحظ الباحثون بحسب الدراسة المنشورة في مجلة "scitechdaily" العلمية، أن السمة المرضية الأكثر شيوعًا التي لوحظت في حالات الإجهاض غير المبررة كانت لوجود تشوه المشيمة بنسبة (86.2%)، وهي علامة مرتبطة بالتشوهات الجينية.قال كليمان: "يشير هذا العمل إلى أن أكثر من 7000 مشيمة صغيرة سنويًا مرتبطة بحالات الإملاص يمكن اكتشافها، مما يشير إلى أن حالات الحمل هذه شديدة الخطورة قبل الإجهاض. وبالمثل، قد يكون تحديد المشيمة المشوهة إحدى الطرق لتحديد التشوهات الجينية المحتملة فيما يقرب من مليون حالة إجهاض تحدث في بلدنا كل عام".وعندما سُئل عن الطريقة الأكثر فعالية لمنع حالات الإملاص، أجاب كليمان: "قم بقياس المشيمة!".

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