https://sputnikarabic.ae/20231028/سؤال-محرج-وإجابة-غريبة-مسؤول-أمريكي-يكشف-ازدواجية-معايير-بلاده-بين-غزة-وأوكرانيا-فيديو-1082558194.html
سؤال محرج وإجابة غريبة.. مسؤول أمريكي يكشف ازدواجية معايير بلاده بين غزة وأوكرانيا.. فيديو
سؤال محرج وإجابة غريبة.. مسؤول أمريكي يكشف ازدواجية معايير بلاده بين غزة وأوكرانيا.. فيديو
تعرض مسؤول أمريكي لموقف محرج، عندما تلقى سؤالا عن الموقف الرسمي الأمريكي فيما يتعلق بما يحدث في أوكرانيا وغزة. 28.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-28T11:35+0000
2023-10-28T11:35+0000
2023-10-28T11:35+0000
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خلال إحدى المؤتمرات الصحفية التي تعقدها واشنطن بصفة دورية، وجه صحفي سؤالا لمتحدث البيت الأبيض، قائلا: "كنتم قادرين بشكل سريع على تحديد أن (روسيا تضرب المدنيين)".وتابع: "لكن لا يمكنكم تحديد أن إسرائيل ترتكب جرائم حرب؟".وواصل: "لا يمكن الإدلاء ببيانات حول الانتهاكات في حالة إسرائيل دون تحليل شامل".وأثارت إجابة المسؤول الأمريكي جدلا كبيرا على مواقع التواصل.
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, روسيا, إسرائيل, أخبار قطاع غزة, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, العالم العربي
نادي الفيديو, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, روسيا, إسرائيل, أخبار قطاع غزة, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, العالم العربي
سؤال محرج وإجابة غريبة.. مسؤول أمريكي يكشف ازدواجية معايير بلاده بين غزة وأوكرانيا.. فيديو
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تعرض مسؤول أمريكي لموقف محرج، عندما تلقى سؤالا عن الموقف الرسمي الأمريكي فيما يتعلق بما يحدث في أوكرانيا وغزة.
خلال إحدى المؤتمرات الصحفية التي تعقدها واشنطن بصفة دورية، وجه صحفي سؤالا لمتحدث البيت الأبيض، قائلا: "كنتم قادرين بشكل سريع على تحديد أن (روسيا
تضرب المدنيين)".
وتابع: "لكن لا يمكنكم تحديد أن إسرائيل
ترتكب جرائم حرب؟".
وأجاب متحدث البيت الأبيض بأن "الولايات المتحدة ليست مستعدة لتحديد ما إذا كانت الضربات على قطاع غزة تمتثل للقانون الإنساني الدولي".
وواصل: "لا يمكن الإدلاء ببيانات حول الانتهاكات في حالة إسرائيل دون تحليل شامل".
وأثارت إجابة المسؤول الأمريكي جدلا كبيرا على مواقع التواصل.
وقال نشطاء على الإنترنت إن إجابة المتحدث ما هي إلا "مثال آخر على المعايير المزدوجة، أو بالأحرى، انعدام تام للمبادئ لدى السياسيين في واشنطن".