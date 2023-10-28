https://sputnikarabic.ae/20231028/ضابط-أمريكي-واشنطن-لا-تستطيع-دعم-دولة-واحدة-لكي-تدعم-أوكرانيا-وإسرائيل-1082565838.html
ضابط أمريكي: واشنطن لا تستطيع دعم دولة واحدة لكي تدعم أوكرانيا وإسرائيل
ضابط أمريكي: واشنطن لا تستطيع دعم دولة واحدة لكي تدعم أوكرانيا وإسرائيل
صرّح ضابط المخابرات السابق في القوات المسلحة الأمريكية، سكوت ريتر، في مقابلة مع قناة "ديالوغ ووركس"، على موقع "يوتيوب"، أن الولايات المتحدة الأمريكية، غير... 28.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-28T15:32+0000
2023-10-28T15:32+0000
2023-10-28T15:32+0000
العالم
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وقال: "كيف ندعم؟ أوكرانيا تخسر. هل يمكننا الاستمرار في سياسة من شأنها أن تؤدي إلى مقتل مئات الآلاف من الجنود الأوكرانيين؟ نعم. إرسال طائرات للقوات المسلحة الأوكرانية، لنرى كيف يتم إسقاطها بأعداد ضخمة".ووفقا له، فإن الولايات المتحدة الأمريكية، غير قادرة على تقديم المساعدة حتى لدولة واحدة، ناهيك عن دعم كييف وتل أبيب، في وقت واحد.وخلص ريتر إلى أن "القوات الروسية، بدورها نجحت في التكيف مع واقع مسرح العمليات العسكرية الأوكرانية، وحددت نقاط الضعف في القوات المسلحة الأوكرانية".وفي الآونة الأخيرة، كتبت وسائل الإعلام الغربية بشكل متزايد أن الغرب بدأ يتعب من الصراع الأوكراني، وأن الدعم لنظام فلاديمير زيلينسكي، آخذ في الضعف. وبعد تدهور الوضع في الشرق الأوسط، وعد الرئيس الأمريكي جو بايدن، بدعم كل من كييف وتل أبيب. وفي الوقت ذاته، قدمت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين الأمريكيين، قبل بضعة أيام، مشروع قانون يسمح بتخصيص المساعدات لإسرائيل، ولكن ليس لرعاية أوكرانيا. يأتي ذلك بعد أن أرسل الرئيس الأمريكي طلب ميزانية إلى مجلس النواب بقيمة 61.4 مليار دولار مخصصة للجمهورية السوفيتية السابقة.
https://sputnikarabic.ae/20231028/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-يعلن-بدء-مرحلة-جديدة-من-العمليات-العسكرية-1082561202.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
ضابط أمريكي: واشنطن لا تستطيع دعم دولة واحدة لكي تدعم أوكرانيا وإسرائيل
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صرّح ضابط المخابرات السابق في القوات المسلحة الأمريكية، سكوت ريتر، في مقابلة مع قناة "ديالوغ ووركس"، على موقع "يوتيوب"، أن الولايات المتحدة الأمريكية، غير قادرة على إنقاذ أوكرانيا، من الهزيمة في الصراع مع روسيا.
وقال: "كيف ندعم؟ أوكرانيا تخسر. هل يمكننا الاستمرار في سياسة من شأنها أن تؤدي إلى مقتل مئات الآلاف من الجنود الأوكرانيين؟ نعم. إرسال طائرات للقوات المسلحة الأوكرانية، لنرى كيف يتم إسقاطها بأعداد ضخمة".
ووفقا له، فإن الولايات المتحدة الأمريكية، غير قادرة على تقديم المساعدة حتى لدولة واحدة، ناهيك عن دعم كييف وتل أبيب، في وقت واحد.
وخلص ريتر إلى أن "القوات الروسية، بدورها نجحت في التكيف مع واقع مسرح العمليات العسكرية الأوكرانية، وحددت نقاط الضعف في القوات المسلحة الأوكرانية".
وفي الآونة الأخيرة، كتبت وسائل الإعلام الغربية بشكل متزايد أن الغرب بدأ يتعب من الصراع الأوكراني، وأن الدعم لنظام فلاديمير زيلينسكي، آخذ في الضعف. وبعد تدهور الوضع في الشرق الأوسط، وعد الرئيس الأمريكي جو بايدن، بدعم كل من كييف وتل أبيب. وفي الوقت ذاته، قدمت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين الأمريكيين، قبل بضعة أيام، مشروع قانون يسمح بتخصيص المساعدات لإسرائيل، ولكن ليس لرعاية أوكرانيا. يأتي ذلك بعد أن أرسل الرئيس الأمريكي طلب ميزانية إلى مجلس النواب بقيمة 61.4 مليار دولار مخصصة للجمهورية السوفيتية السابقة.