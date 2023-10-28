https://sputnikarabic.ae/20231028/طائرة-أوكرانية-دون-طيار-تصطدم-بمخزن-نفايات-نووية-بمحطة-كورسك---عاجل-1082558684.html
طائرة أوكرانية دون طيار تصطدم بمخزن نفايات نووية في محطة كورسك
طائرة أوكرانية دون طيار تصطدم بمخزن نفايات نووية في محطة كورسك
أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن هجوم كييف على محطة كورسك للطاقة النووية بثلاث طائرات دون طيار يثبت أنه لا توجد قيود لدى... 28.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-28T11:38+0000
2023-10-28T11:38+0000
2023-10-28T12:00+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
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وقالت زاخاروفا: "في مساء يوم 26 أكتوبر/ تشرين الأول، هاجمت القوات المسلحة الأوكرانية عمدا محطة كورسك للطاقة النووية بثلاث طائرات دون طيار. واصطدمت إحدى الطائرات المسيرة، المملوءة بالمتفجرات، بمستودع للنفايات النووية، ما أدى إلى إتلاف جدرانه وسقطت الطائرتان الأخرتان مجمع المباني الإدارية للمحطة".وأشارت زاخاروفا إلى أنه وفقًا للبيانات الأولية، استخدمت الطائرات المسيرة المستخدمة في الهجوم مكونات قدمتها الدول الغربية. وشددت على أن "ما حدث يثبت أنه لا توجد قيود على نظام كييف المجرم، بما في ذلك ارتكاب أعمال الإرهاب النووي".وقالت الدبلوماسية: "ندعو جميع الحكومات إلى إدانة الأعمال الوحشية التي تقوم بها كييف بشدة، والتي تعتبر خطيرة للغاية ويمكن أن تؤدي إلى عواقب لا يمكن إصلاحها. ويجب على المنظمات الدولية ذات الصلة والمنظمات البيئية غير الحكومية والمجتمع المدني أيضًا تقديم تقييم مناسب لهذا العمل الإرهابي".
https://sputnikarabic.ae/20231028/القوات-الروسية-تسقط-مقاتلتين-أوكرانيتين-من-طراز-ميغ-29-وسو-25-1082558603.html
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رصد عسكري, روسيا
طائرة أوكرانية دون طيار تصطدم بمخزن نفايات نووية في محطة كورسك
11:38 GMT 28.10.2023 (تم التحديث: 12:00 GMT 28.10.2023) تابعنا عبر
أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن هجوم كييف على محطة كورسك للطاقة النووية بثلاث طائرات دون طيار يثبت أنه لا توجد قيود لدى السلطات الأوكرانية، حتى الإرهاب النووي.
وقالت زاخاروفا: "في مساء يوم 26 أكتوبر/ تشرين الأول، هاجمت القوات المسلحة الأوكرانية عمدا محطة كورسك للطاقة النووية بثلاث طائرات دون طيار. واصطدمت إحدى الطائرات المسيرة، المملوءة بالمتفجرات، بمستودع للنفايات النووية، ما أدى إلى إتلاف جدرانه وسقطت الطائرتان الأخرتان مجمع المباني الإدارية للمحطة".
وأشارت زاخاروفا إلى أنه وفقًا للبيانات الأولية، استخدمت الطائرات المسيرة المستخدمة في الهجوم مكونات قدمتها الدول الغربية.
وشددت على أن "ما حدث يثبت أنه لا توجد قيود على نظام كييف المجرم، بما في ذلك ارتكاب أعمال الإرهاب النووي".
وأكدت أن روسيا تدعو جميع الحكومات إلى إدانة الهجوم الذي شنه نظام كييف على محطة كورسك للطاقة النووية بقوة.
وقالت الدبلوماسية: "ندعو جميع الحكومات إلى إدانة الأعمال الوحشية التي تقوم بها كييف بشدة، والتي تعتبر خطيرة للغاية ويمكن أن تؤدي إلى عواقب لا يمكن إصلاحها. ويجب على المنظمات الدولية ذات الصلة والمنظمات البيئية غير الحكومية والمجتمع المدني أيضًا تقديم تقييم مناسب لهذا العمل الإرهابي".