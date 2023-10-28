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Военнослужащий ВС РФ демонстрирует боевую часть от РПГ-7, которая монтируется на дрон на полигоне в тыловом районе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231028/طائرة-انتحارية-جديدة-تتصيد-الجنود-الأوكرانيين-في-خنادقهم-فيديو-1082549683.html
طائرة انتحارية جديدة تستهدف الجنود الأوكرانيين في خنادقهم... فيديو
طائرة انتحارية جديدة تستهدف الجنود الأوكرانيين في خنادقهم... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، لقطات لضربة على العدو، باستخدام طائرة مسيرة انتحارية. 28.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-28T04:42+0000
2023-10-28T04:56+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
روسيا
رصد عسكري
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وقالت الدفاع إن جنود القوات المحمولة جوا الروسية، بمساعدة طائرة دون طيار، قاموا بتدمير مواقع الجنود الأوكرانيين الذين أطلقوا النار على المقاتلين الروس في اتجاه أرتيوموفسك.وأضافت الدفاع أنه تم اكتشاف مواقع العدو من خلال طائرة من دون طيار باستخدام نظارات الواقع الافتراضي الخاصة، حيث كان العدو يختبئ في خندق وكان يطلق النار على مواقع الجنود الروسيين بأسلحة فردية، إذ قام المساعد بتصحيح الإحداثيات، وبعد ذلك ضربت الطائرة المسيرة الهدف بدقة.وأوضح الجنود الروس أنه تم إرفاق عبوة ناسفة شديدة الانفجار، تتكون من سلك "بيكفورد" ومفجر، بالطائرة لزيادة دقة الإصابة.وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية، العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
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العالم, روسيا, رصد عسكري
العالم, روسيا, رصد عسكري

طائرة انتحارية جديدة تستهدف الجنود الأوكرانيين في خنادقهم... فيديو

04:42 GMT 28.10.2023 (تم التحديث: 04:56 GMT 28.10.2023)
© Photo / Russian Ministry of Defenseمسيرة روسية تنقض على خندق أوكراني
مسيرة روسية تنقض على خندق أوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 28.10.2023
© Photo / Russian Ministry of Defense
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نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، لقطات لضربة على العدو، باستخدام طائرة مسيرة انتحارية.
وقالت الدفاع إن جنود القوات المحمولة جوا الروسية، بمساعدة طائرة دون طيار، قاموا بتدمير مواقع الجنود الأوكرانيين الذين أطلقوا النار على المقاتلين الروس في اتجاه أرتيوموفسك.
وأضافت الدفاع أنه تم اكتشاف مواقع العدو من خلال طائرة من دون طيار باستخدام نظارات الواقع الافتراضي الخاصة، حيث كان العدو يختبئ في خندق وكان يطلق النار على مواقع الجنود الروسيين بأسلحة فردية، إذ قام المساعد بتصحيح الإحداثيات، وبعد ذلك ضربت الطائرة المسيرة الهدف بدقة.
وأوضح الجنود الروس أنه تم إرفاق عبوة ناسفة شديدة الانفجار، تتكون من سلك "بيكفورد" ومفجر، بالطائرة لزيادة دقة الإصابة.
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية، العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
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