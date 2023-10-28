https://sputnikarabic.ae/20231028/علماء-يبتكرون-لقاحا-ضد-إدمان-الكوكايين-فيديو-1082562027.html

علماء يبتكرون لقاحا ضد إدمان الكوكايين... فيديو

علماء يبتكرون لقاحا ضد إدمان الكوكايين... فيديو

أعلن علماء في البرازيل، ثاني أكبر مستهلك للكوكايين في العالم، عن تطوير علاج جديد (لقاح) مبتكر لإدمان العقار ومشتقاته القوية. 28.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-28T13:44+0000

2023-10-28T13:44+0000

2023-10-28T13:44+0000

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وأظهر اللقاح التجريبي المسمى "كاليكسكوكا"، نتائج واعدة في التجارب على الحيوانات، باستجابة مناعية تمنع الكوكايين من الوصول إلى الدماغ، وببساطة، لن ينتشي المدمنون من المخدرات بعد الآن.يعمل اللقاح عن طريق تحفيز أجهزة المناعة لدى المرضى لإنتاج أجسام مضادة ترتبط بجزيئات الكوكايين في مجرى الدم، ما يعيق مرورها إلى الجهاز الطرفي المتوسط في الدماغ، أو "مركز المكافأة"، حيث يحفز الدواء عادة مستويات عالية من المتعة (تحفيز الدوبامين).وقد أثبت دواء "كاليكسكوكا" حتى الآن فعاليته في التجارب على الحيوانات، حيث أنتج مستويات كبيرة من الأجسام المضادة ضد الكوكايين مع القليل من الآثار الجانبية، ويحمي أجنة الفئران من الكوكايين، ما يشير إلى أنه يمكن استخدامه في البشر لحماية الأطفال الذين لم يولدوا بعد من المدمنات الحوامل، بحسب دراسة نُشرت في مجلة "ساينس أليرت" العلمية.ويقول غارسيا إن اللقاح مصنوع من مركبات كيميائية، بدلاً من مكونات بيولوجية، أي أنه أقل تكلفة من العديد من اللقاحات، وسيساعد اللقاح المرضى في المراحل الحرجة من التعافي، مثل عندما يغادرون مركز إعادة التأهيل.أي أن المجموعة المستهدفة بالضبط ستعتمد على نتائج التجارب السريرية، ومن المفترض أن تكون فئة المدمنين المتعافين "الذين توقفوا عن (الكوكايين) ويريدون البقاء على هذا النحو".

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