قناة السويس تعلن عن توقيع عقود بقيمة تتجاوز 3 مليار دولار خلال العام المالي 2022/2023

تضمن العام المالي الماضي 2022 / 2023 تعاقدات في المناطق الصناعية ل 53 مشروعاً بقيمة 2,23 مليار دولار.



The last fiscal year 2022/2023 included contracts in SCZONE’s industrial zones for 53 projects worth $2.23 billion. pic.twitter.com/IKif5ryNNP