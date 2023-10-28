https://sputnikarabic.ae/20231028/قناة-السويس-تعاقدات-بقيمة-أكثر-من-3-مليار-دولار-خلال-العام-المالي-20222023-1082564020.html
قناة السويس تعلن عن توقيع عقود بقيمة تتجاوز 3 مليار دولار خلال العام المالي 2022/2023
قناة السويس تعلن عن توقيع عقود بقيمة تتجاوز 3 مليار دولار خلال العام المالي 2022/2023
أعلن رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وليد جمال الدين، اليوم السبت، عن إبرام الهيئة تعاقدات في المناطق الصناعية والمواني بقيمة 3.75 مليار... 28.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-28T14:45+0000
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2023-10-28T14:59+0000
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وقالت "اقتصادية قناة السويس"، في بيان لها، إن "55 مشروعا صناعيا حصلت على الموافقة المبدئية بتكلفة استثمارية إجمالية 1.7 مليار دولار، وتم تأسيس 68 شركة بالمنطقة، بالإضافة إلى 50 شركة حصلت على رخصة إنشاء، وتم أيضا توقيع 11 اتفاقيات إطارية تستهدف إنتاج الوقود الأخضر بأنواعه سنويا".وأضاف البيان أن "الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تشارك بالمؤتمر والمعرض الدولي لاتحاد الصناعات في دورته الثانية، والذي يقام برعاية وبحضور الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في مركز "المنارة" للمؤتمرات، الذي ينظمه اتحاد الصناعات المصرية، خلال الفترة من 28 إلى 30 أكتوبر/ تشرين الأول 2023".وأشارت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في بيانها، إلى أن مشاركتها، في المؤتمر الدولي لاتحاد الصناعات الثاني، فعالة، لما لديها من 4 مناطق صناعية و6 مواني بحرية أعدّتها من خلال بنية تحتية بمواصفات عالمية وصلت تكلفتها إلى 3 مليار دولار، بحسب الهيئة.وتابعت الهيئة أن "الهيئة استطاعت من الاستعداد لاستقبال مختلف أنواع الصناعات، بالإضافة إلى استراتيجيتها التي تطمح إلى توطين 21 قطاعا صناعيا وخدميا، منها صناعة الوقود الأخضر والصناعات المكملة والمغذية لهذه الصناعة".
https://sputnikarabic.ae/20231001/مصر-تؤكد-أن-مشروع-ازدواج-قناة-السويس-قضى-على-فكرة-المسارات-البديلة-1081561295.html
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قناة السويس تعلن عن توقيع عقود بقيمة تتجاوز 3 مليار دولار خلال العام المالي 2022/2023
14:45 GMT 28.10.2023 (تم التحديث: 14:59 GMT 28.10.2023) تابعنا عبر
أعلن رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وليد جمال الدين، اليوم السبت، عن إبرام الهيئة تعاقدات في المناطق الصناعية والمواني بقيمة 3.75 مليار دولار أمريكي لـ60 مشروعا، منها 53 في المناطق الصناعية بقيمة 2.23 مليار دولار، وذلك خلال العام المالي الماضي 2022/2023.
وقالت "اقتصادية قناة السويس"، في بيان لها، إن "55 مشروعا صناعيا حصلت على الموافقة المبدئية بتكلفة استثمارية إجمالية 1.7 مليار دولار، وتم تأسيس 68 شركة بالمنطقة، بالإضافة إلى 50 شركة حصلت على رخصة إنشاء، وتم أيضا توقيع 11 اتفاقيات إطارية تستهدف إنتاج الوقود الأخضر بأنواعه سنويا".
وأضاف البيان أن "الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تشارك بالمؤتمر والمعرض الدولي لاتحاد الصناعات في دورته الثانية، والذي يقام برعاية وبحضور الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي
، في مركز "المنارة" للمؤتمرات، الذي ينظمه اتحاد الصناعات المصرية، خلال الفترة من 28 إلى 30 أكتوبر/ تشرين الأول 2023".
وأشارت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس
، في بيانها، إلى أن مشاركتها، في المؤتمر الدولي لاتحاد الصناعات الثاني، فعالة، لما لديها من 4 مناطق صناعية و6 مواني بحرية أعدّتها من خلال بنية تحتية بمواصفات عالمية وصلت تكلفتها إلى 3 مليار دولار، بحسب الهيئة.
وتابعت الهيئة أن "الهيئة استطاعت من الاستعداد لاستقبال مختلف أنواع الصناعات، بالإضافة إلى استراتيجيتها التي تطمح إلى توطين 21 قطاعا صناعيا وخدميا، منها صناعة الوقود الأخضر والصناعات المكملة والمغذية لهذه الصناعة".