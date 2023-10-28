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تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تقصف غزة بالقنابل الفسفورية.. صور وفيديو
https://sputnikarabic.ae/20231028/لافروف-تعلقيا-على-تصريحات-إسرائيلية-يستحيل-القضاء-على-حماس-دون-تدمير-غزة-بسكانها-المدنيين-1082553764.html
لافروف تعلقيا على تصريحات إسرائيلية: يستحيل القضاء على "حماس" دون تدمير غزة بسكانها المدنيين
لافروف تعلقيا على تصريحات إسرائيلية: يستحيل القضاء على "حماس" دون تدمير غزة بسكانها المدنيين
علق وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في مقابلة أجراها اليوم السبت، على الخطط التي أعلنتها إسرائيل حول "تدمير حماس"، معتبرا أن هذه الخطط لتدمير "حماس" لا يمكن... 28.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-28T08:52+0000
2023-10-28T09:12+0000
روسيا
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وقال لافروف: "تم ارتكاب هجوم إرهابي غير مقبول على الإطلاق على إسرائيل، وعندما ردت إسرائيل علنا، دون الاسترشاد الكامل بمعايير القانون الدولي، وأعلنت علنا أن ردها سيكون بلا رحمة وسيدمر "حماس"، ومن المستحيل تدمير حماس دون تدمير غزة مع غالبية السكان المدنيين".وشدد لافروف في لقائه الذي أجراه مع وكالة "بليتا" على ضرورة "التوقف" في قطاع غزة والإعلان عن برامج إنسانية هناك لإنقاذ السكان من تحت الحصار.أعلنت حركة "حماس" الفلسطينية، في بيان نقلته وسائل إعلام عربية، صباح اليوم السبت، فشل الهجوم البري الذي نفذه الجيش الإسرائيلي، مؤكدة سقوط قتلى وجرحى لدى الأخير.وبدوره، قال الجيش الإسرائيلي في بيان، اليوم السبت، إنه خلال غاراته التي نفّذها على قطاع غزة تمكن من ضرب 150 هدفا.وأوضح الجيش الإسرائيلي أنه دمّر 150 هدفا معظمها من الأنفاق والبنية التحتية الأخرى تحت الأرض في شمال قطاع غزة خلال الليل.وصرّح الجيش الإسرائيلي، يوم أمس الجمعة، بأنه سيوسع من عملياته البرية في قطاع غزة، مستفيدا من استمرار القصف المكثف على القطاع، الذي اعتبر الأعنف في تاريخ المواجهات بين إسرائيل وحركة حماس في غزة، حيث أُعلن انقطاع الإنترنت والاتصالات عن غزة.يأتي ذلك على خلفية التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية، منذ إطلاق حركة حماس، فجر السابع من تشرين الأول/أكتوبر، عملية "طوفان الأقصى"، التي تصاحبت مع إطلاق آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، واقتحام مقاتليها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وقتل وأسر عدد كبير من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها، وفي 8 أكتوبر، أعلنت إسرائيل رسميا بدء حرب على قطاع غزة، كما أعلن الجيش الإسرائيلي، في 10 أكتوبر، إعادة السيطرة على منطقة غلاف غزة بالكامل.
https://sputnikarabic.ae/20231028/حماس-تعلن-إيقاع-الجيش-الإسرائيلي-بـكمين-وإفشال-توغله-من-3-محاور---1082552321.html
https://sputnikarabic.ae/20231028/الجيش-الإسرائيلي-يعرض-مشاهد-لتوغل-قواته-البرية-في-قطاع-غزة-فيديو-1082553470.html
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روسيا, العالم العربي, طوفان الأقصى
روسيا, العالم العربي, طوفان الأقصى

لافروف تعلقيا على تصريحات إسرائيلية: يستحيل القضاء على "حماس" دون تدمير غزة بسكانها المدنيين

08:52 GMT 28.10.2023 (تم التحديث: 09:12 GMT 28.10.2023)
© Sputnik . The Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصوروزير خارجية روسيا سيرغي لافروف في طهران، إيران
وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف في طهران، إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 28.10.2023
© Sputnik . The Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation
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علق وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في مقابلة أجراها اليوم السبت، على الخطط التي أعلنتها إسرائيل حول "تدمير حماس"، معتبرا أن هذه الخطط لتدمير "حماس" لا يمكن تنفيذها دون تدمير غزة وأغلبية السكان المدنيين.
وقال لافروف: "تم ارتكاب هجوم إرهابي غير مقبول على الإطلاق على إسرائيل، وعندما ردت إسرائيل علنا، دون الاسترشاد الكامل بمعايير القانون الدولي، وأعلنت علنا أن ردها سيكون بلا رحمة وسيدمر "حماس"، ومن المستحيل تدمير حماس دون تدمير غزة مع غالبية السكان المدنيين".
وشدد لافروف في لقائه الذي أجراه مع وكالة "بليتا" على ضرورة "التوقف" في قطاع غزة والإعلان عن برامج إنسانية هناك لإنقاذ السكان من تحت الحصار.

"علينا أن نتوقف، علينا أن نعلن عن برامج إنسانية لإنقاذ السكان الذين يعيشون تحت الحصار؛ لا ماء ولا كهرباء ولا طعام - لا يوجد شيء من هذا".

من لقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي - سبوتنيك عربي
سيرغي لافروف
وزير الخارجية الروسي
قصف قوات الجيش الإسرائيلي في مدينة غزة، قطاع غزة، فلسطين - سبوتنيك عربي, 1920, 28.10.2023
"حماس" تعلن إيقاع الجيش الإسرائيلي في "كمين" وإفشال توغله من 3 محاور
07:52 GMT

وأكد لافروف أنه إذا تم تدمير غزة وتهجير مليوني نسمة منها، فإن ذلك سيخلق كارثة لعقود طويلة أو حتى قرون.

أعلنت حركة "حماس" الفلسطينية، في بيان نقلته وسائل إعلام عربية، صباح اليوم السبت، فشل الهجوم البري الذي نفذه الجيش الإسرائيلي، مؤكدة سقوط قتلى وجرحى لدى الأخير.
وبدوره، قال الجيش الإسرائيلي في بيان، اليوم السبت، إنه خلال غاراته التي نفّذها على قطاع غزة تمكن من ضرب 150 هدفا.
وأوضح الجيش الإسرائيلي أنه دمّر 150 هدفا معظمها من الأنفاق والبنية التحتية الأخرى تحت الأرض في شمال قطاع غزة خلال الليل.
وبدأت الضربات الإسرائيلية أمس الجمعة الساعة 19:00 بالتوقيت المحلي، وأعلنت حركة حماس مساء اليوم نفسه انقطاع الاتصالات والإنترنت في قطاع غزة.
الجيش الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.10.2023
الجيش الإسرائيلي يعرض مشاهد لتوغل قواته البرية في قطاع غزة... فيديو
08:46 GMT
وصرّح الجيش الإسرائيلي، يوم أمس الجمعة، بأنه سيوسع من عملياته البرية في قطاع غزة، مستفيدا من استمرار القصف المكثف على القطاع، الذي اعتبر الأعنف في تاريخ المواجهات بين إسرائيل وحركة حماس في غزة، حيث أُعلن انقطاع الإنترنت والاتصالات عن غزة.
وأفادت وزارة الصحة في قطاع غزة، بمقتل أكثر من سبعة آلاف شخص، معظمهم مدنيون، وبينهم نحو 3000 طفل جراء القصف الإسرائيلي.
يأتي ذلك على خلفية التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية، منذ إطلاق حركة حماس، فجر السابع من تشرين الأول/أكتوبر، عملية "طوفان الأقصى"، التي تصاحبت مع إطلاق آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، واقتحام مقاتليها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وقتل وأسر عدد كبير من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.
وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها، وفي 8 أكتوبر، أعلنت إسرائيل رسميا بدء حرب على قطاع غزة، كما أعلن الجيش الإسرائيلي، في 10 أكتوبر، إعادة السيطرة على منطقة غلاف غزة بالكامل.
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Во время израильского удара по городу Газа - سبوتنيك عربي تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تقصف غزة بالقنابل الفسفورية.. صور وفيديو07:16 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:10 GMT
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