https://sputnikarabic.ae/20231028/لافروف-تعلقيا-على-تصريحات-إسرائيلية-يستحيل-القضاء-على-حماس-دون-تدمير-غزة-بسكانها-المدنيين-1082553764.html

لافروف تعلقيا على تصريحات إسرائيلية: يستحيل القضاء على "حماس" دون تدمير غزة بسكانها المدنيين

لافروف تعلقيا على تصريحات إسرائيلية: يستحيل القضاء على "حماس" دون تدمير غزة بسكانها المدنيين

علق وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في مقابلة أجراها اليوم السبت، على الخطط التي أعلنتها إسرائيل حول "تدمير حماس"، معتبرا أن هذه الخطط لتدمير "حماس" لا يمكن... 28.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-28T08:52+0000

2023-10-28T08:52+0000

2023-10-28T09:12+0000

روسيا

العالم العربي

طوفان الأقصى

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وقال لافروف: "تم ارتكاب هجوم إرهابي غير مقبول على الإطلاق على إسرائيل، وعندما ردت إسرائيل علنا، دون الاسترشاد الكامل بمعايير القانون الدولي، وأعلنت علنا أن ردها سيكون بلا رحمة وسيدمر "حماس"، ومن المستحيل تدمير حماس دون تدمير غزة مع غالبية السكان المدنيين".وشدد لافروف في لقائه الذي أجراه مع وكالة "بليتا" على ضرورة "التوقف" في قطاع غزة والإعلان عن برامج إنسانية هناك لإنقاذ السكان من تحت الحصار.أعلنت حركة "حماس" الفلسطينية، في بيان نقلته وسائل إعلام عربية، صباح اليوم السبت، فشل الهجوم البري الذي نفذه الجيش الإسرائيلي، مؤكدة سقوط قتلى وجرحى لدى الأخير.وبدوره، قال الجيش الإسرائيلي في بيان، اليوم السبت، إنه خلال غاراته التي نفّذها على قطاع غزة تمكن من ضرب 150 هدفا.وأوضح الجيش الإسرائيلي أنه دمّر 150 هدفا معظمها من الأنفاق والبنية التحتية الأخرى تحت الأرض في شمال قطاع غزة خلال الليل.وصرّح الجيش الإسرائيلي، يوم أمس الجمعة، بأنه سيوسع من عملياته البرية في قطاع غزة، مستفيدا من استمرار القصف المكثف على القطاع، الذي اعتبر الأعنف في تاريخ المواجهات بين إسرائيل وحركة حماس في غزة، حيث أُعلن انقطاع الإنترنت والاتصالات عن غزة.يأتي ذلك على خلفية التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية، منذ إطلاق حركة حماس، فجر السابع من تشرين الأول/أكتوبر، عملية "طوفان الأقصى"، التي تصاحبت مع إطلاق آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، واقتحام مقاتليها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وقتل وأسر عدد كبير من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها، وفي 8 أكتوبر، أعلنت إسرائيل رسميا بدء حرب على قطاع غزة، كما أعلن الجيش الإسرائيلي، في 10 أكتوبر، إعادة السيطرة على منطقة غلاف غزة بالكامل.

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https://sputnikarabic.ae/20231028/الجيش-الإسرائيلي-يعرض-مشاهد-لتوغل-قواته-البرية-في-قطاع-غزة-فيديو-1082553470.html

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روسيا, العالم العربي, طوفان الأقصى