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تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تقصف غزة بالقنابل الفسفورية.. صور وفيديو
https://sputnikarabic.ae/20231028/لافروف-روسيا-ترسل-إشارات-لإسرائيل-بشأن-ضرورة-البحث-عن-حل-سلمي-في-غزة-1082553850.html
لافروف: روسيا ترسل إشارات لإسرائيل بشأن ضرورة البحث عن حل سلمي في غزة
لافروف: روسيا ترسل إشارات لإسرائيل بشأن ضرورة البحث عن حل سلمي في غزة
قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم السبت، إن روسيا تحافظ على اتصالاتها مع إسرائيل، وترسل إليها إشارات حول الحاجة إلى البحث عن حل سلمي في غزة، وليس... 28.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-28T09:05+0000
2023-10-28T09:05+0000
طوفان الأقصى
العدوان الإسرائيلي على غزة
اسرائيل
العالم العربي
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وأوضح لافروف في مقابلة مع وكالة "بلتا" للأنباء: "نرسل إشارات إلى الإسرائيليين، ونحافظ على اتصالات كاملة معهم، وسفيرنا يتواصل معهم بانتظام، ونرسل إشارات حول الحاجة إلى البحث عن حل سلمي، وليس لاستكمال استراتيجية الأرض المحروقة المعلنة في غزة".ودعت وزارة الخارجية الروسية الأطراف إلى وقف الأعمال القتالية، ووفقا لموقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فإن تسوية أزمة الشرق الأوسط ممكنة فقط على أساس صيغة "الدولتين" التي وافق عليها مجلس الأمن الدولي، والتي تنص على إنشاء دولة فلسطينية مستقلة داخل حدود عام 1967 مع القدس الشرقية عاصمة لها.
https://sputnikarabic.ae/20231028/الجيش-الإسرائيلي-يعرض-مشاهد-لتوغل-قواته-البرية-في-قطاع-غزة-فيديو-1082553470.html
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طوفان الأقصى, العدوان الإسرائيلي على غزة, اسرائيل, العالم العربي
طوفان الأقصى, العدوان الإسرائيلي على غزة, اسرائيل, العالم العربي

لافروف: روسيا ترسل إشارات لإسرائيل بشأن ضرورة البحث عن حل سلمي في غزة

09:05 GMT 28.10.2023
© POOL / الانتقال إلى بنك الصوروزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف - سبوتنيك عربي, 1920, 28.10.2023
© POOL
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قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم السبت، إن روسيا تحافظ على اتصالاتها مع إسرائيل، وترسل إليها إشارات حول الحاجة إلى البحث عن حل سلمي في غزة، وليس لاستكمال استراتيجية الأرض المحروقة.
وأوضح لافروف في مقابلة مع وكالة "بلتا" للأنباء: "نرسل إشارات إلى الإسرائيليين، ونحافظ على اتصالات كاملة معهم، وسفيرنا يتواصل معهم بانتظام، ونرسل إشارات حول الحاجة إلى البحث عن حل سلمي، وليس لاستكمال استراتيجية الأرض المحروقة المعلنة في غزة".

وأفادت وزارة الصحة في قطاع غزة بأن عدد الضحايا، تجاوز 7.3 ألف شخص، وأصيب أكثر من 18 ألفا.

الجيش الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.10.2023
الجيش الإسرائيلي يعرض مشاهد لتوغل قواته البرية في قطاع غزة... فيديو
08:46 GMT
ودعت وزارة الخارجية الروسية الأطراف إلى وقف الأعمال القتالية، ووفقا لموقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فإن تسوية أزمة الشرق الأوسط ممكنة فقط على أساس صيغة "الدولتين" التي وافق عليها مجلس الأمن الدولي، والتي تنص على إنشاء دولة فلسطينية مستقلة داخل حدود عام 1967 مع القدس الشرقية عاصمة لها.
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Во время израильского удара по городу Газа - سبوتنيك عربي تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تقصف غزة بالقنابل الفسفورية.. صور وفيديو07:16 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:10 GMT
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