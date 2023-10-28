عربي
تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تقصف غزة بالقنابل الفسفورية.. صور وفيديو
https://sputnikarabic.ae/20231028/لافروف-يتحدث-عن-وحش-بدأ-يخافه-الغرب-1082556372.html
لافروف يتحدث عن "وحش" بدأ يخافه الغرب
لافروف يتحدث عن "وحش" بدأ يخافه الغرب
صرّح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم السبت، في مقابلة صحفية بأن الغرب حول أوكرانيا إلى "وحش" بدأ هو نفسه يخشاه. 28.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-28T10:45+0000
2023-10-28T10:45+0000
العالم
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/09/14/1081246379_0:171:3033:1877_1920x0_80_0_0_6be46ada543a78bd72da4c853ed810e3.jpg
وأوضح لافروف: "بدأ الغرب بالفعل في الخوف قليلا من نوع الوحش الذي صنعه، بالنظر إلى أن زيلينسكي ورفاقه لم يعودوا ينصتون بما فيه الكفاية ويقومون أكثر فأكثر بمطالبة الغرب".وأضاف الوزير أن تفاقم الصراع الفلسطيني الإسرائيلي أجبر الغرب على التفكير في ضمان المصالح الأمنية بشكل عام، وليس فقط حول أوكرانيا، مشيرا إلى أنه إذا كان الشرق الأوسط مهما حقا للأمن القومي للولايات المتحدة، فيجب أن يكون قد حفز منذ فترة طويلة المفاوضات التي يجب أن تؤدي إلى إنشاء دولة فلسطينية وفقا لقرارات الأمم المتحدة.وكتبت وسائل الإعلام الغربية، أخيرا، بشكل متزايد أن الغرب بدأ يتعب من الصراع الأوكراني، وأن دعم نظام زيلينسكي يتناقص لذلك، ولفتت صحيفة "نيويورك تايمز" الانتباه إلى حقيقة أن أوكرانيا تعاني من نقص ليس فقط في اهتمام وسائل الإعلام، ولكن أيضا في الذخيرة.وعلى الرغم من أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، وعد بدعم كل من كييف وتل أبيب، إلا أن إسرائيل قد تحتاج في النهاية إلى أسلحة، تفتقدها أوكرانيا كثيرا الآن.
https://sputnikarabic.ae/20231028/لافروف-روسيا-ترسل-إشارات-لإسرائيل-بشأن-ضرورة-البحث-عن-حل-سلمي-في-غزة-1082553850.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/09/14/1081246379_151:0:2880:2047_1920x0_80_0_0_5de9029a7f1f070e49a5bfde9a84b936.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, روسيا
العالم, روسيا

لافروف يتحدث عن "وحش" بدأ يخافه الغرب

10:45 GMT 28.10.2023
© Пресс-служба МИД РФ / الانتقال إلى بنك الصور وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مجلس الأمن الدولي
 وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مجلس الأمن الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.10.2023
© Пресс-служба МИД РФ
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegramNabd
صرّح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم السبت، في مقابلة صحفية بأن الغرب حول أوكرانيا إلى "وحش" بدأ هو نفسه يخشاه.
وأوضح لافروف: "بدأ الغرب بالفعل في الخوف قليلا من نوع الوحش الذي صنعه، بالنظر إلى أن زيلينسكي ورفاقه لم يعودوا ينصتون بما فيه الكفاية ويقومون أكثر فأكثر بمطالبة الغرب".
وأضاف الوزير أن تفاقم الصراع الفلسطيني الإسرائيلي أجبر الغرب على التفكير في ضمان المصالح الأمنية بشكل عام، وليس فقط حول أوكرانيا، مشيرا إلى أنه إذا كان الشرق الأوسط مهما حقا للأمن القومي للولايات المتحدة، فيجب أن يكون قد حفز منذ فترة طويلة المفاوضات التي يجب أن تؤدي إلى إنشاء دولة فلسطينية وفقا لقرارات الأمم المتحدة.
وأشار لافروف أيضا إلى أن أي صراع من الصراعات المشتعلة حاليا في القارة الأوراسية من الممكن أن يتنامى ويصبح حرب كبرى.
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف - سبوتنيك عربي, 1920, 28.10.2023
لافروف: روسيا ترسل إشارات لإسرائيل بشأن ضرورة البحث عن حل سلمي في غزة
09:05 GMT
وكتبت وسائل الإعلام الغربية، أخيرا، بشكل متزايد أن الغرب بدأ يتعب من الصراع الأوكراني، وأن دعم نظام زيلينسكي يتناقص لذلك، ولفتت صحيفة "نيويورك تايمز" الانتباه إلى حقيقة أن أوكرانيا تعاني من نقص ليس فقط في اهتمام وسائل الإعلام، ولكن أيضا في الذخيرة.
وعلى الرغم من أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، وعد بدعم كل من كييف وتل أبيب، إلا أن إسرائيل قد تحتاج في النهاية إلى أسلحة، تفتقدها أوكرانيا كثيرا الآن.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Во время израильского удара по городу Газа - سبوتنيك عربي تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تقصف غزة بالقنابل الفسفورية.. صور وفيديو07:16 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:10 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала