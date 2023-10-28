https://sputnikarabic.ae/20231028/لافروف-يتحدث-عن-وحش-بدأ-يخافه-الغرب-1082556372.html
لافروف يتحدث عن "وحش" بدأ يخافه الغرب
لافروف يتحدث عن "وحش" بدأ يخافه الغرب
صرّح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم السبت، في مقابلة صحفية بأن الغرب حول أوكرانيا إلى "وحش" بدأ هو نفسه يخشاه. 28.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-28T10:45+0000
2023-10-28T10:45+0000
2023-10-28T10:45+0000
العالم
روسيا
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وأوضح لافروف: "بدأ الغرب بالفعل في الخوف قليلا من نوع الوحش الذي صنعه، بالنظر إلى أن زيلينسكي ورفاقه لم يعودوا ينصتون بما فيه الكفاية ويقومون أكثر فأكثر بمطالبة الغرب".وأضاف الوزير أن تفاقم الصراع الفلسطيني الإسرائيلي أجبر الغرب على التفكير في ضمان المصالح الأمنية بشكل عام، وليس فقط حول أوكرانيا، مشيرا إلى أنه إذا كان الشرق الأوسط مهما حقا للأمن القومي للولايات المتحدة، فيجب أن يكون قد حفز منذ فترة طويلة المفاوضات التي يجب أن تؤدي إلى إنشاء دولة فلسطينية وفقا لقرارات الأمم المتحدة.وكتبت وسائل الإعلام الغربية، أخيرا، بشكل متزايد أن الغرب بدأ يتعب من الصراع الأوكراني، وأن دعم نظام زيلينسكي يتناقص لذلك، ولفتت صحيفة "نيويورك تايمز" الانتباه إلى حقيقة أن أوكرانيا تعاني من نقص ليس فقط في اهتمام وسائل الإعلام، ولكن أيضا في الذخيرة.وعلى الرغم من أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، وعد بدعم كل من كييف وتل أبيب، إلا أن إسرائيل قد تحتاج في النهاية إلى أسلحة، تفتقدها أوكرانيا كثيرا الآن.
https://sputnikarabic.ae/20231028/لافروف-روسيا-ترسل-إشارات-لإسرائيل-بشأن-ضرورة-البحث-عن-حل-سلمي-في-غزة-1082553850.html
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العالم, روسيا
لافروف يتحدث عن "وحش" بدأ يخافه الغرب
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صرّح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم السبت، في مقابلة صحفية بأن الغرب حول أوكرانيا إلى "وحش" بدأ هو نفسه يخشاه.
وأوضح لافروف: "بدأ الغرب بالفعل في الخوف قليلا من نوع الوحش الذي صنعه، بالنظر إلى أن زيلينسكي ورفاقه لم يعودوا ينصتون بما فيه الكفاية ويقومون أكثر فأكثر بمطالبة الغرب".
وأضاف الوزير أن تفاقم الصراع الفلسطيني الإسرائيلي أجبر الغرب على التفكير في ضمان المصالح الأمنية بشكل عام، وليس فقط حول أوكرانيا، مشيرا إلى أنه إذا كان الشرق الأوسط مهما حقا للأمن القومي للولايات المتحدة، فيجب أن يكون قد حفز منذ فترة طويلة المفاوضات التي يجب أن تؤدي إلى إنشاء دولة فلسطينية وفقا لقرارات الأمم المتحدة.
وأشار لافروف أيضا إلى أن أي صراع من الصراعات المشتعلة حاليا في القارة الأوراسية من الممكن أن يتنامى ويصبح حرب كبرى.
وكتبت وسائل الإعلام الغربية، أخيرا، بشكل متزايد أن الغرب بدأ يتعب من الصراع الأوكراني، وأن دعم نظام زيلينسكي يتناقص لذلك، ولفتت صحيفة "نيويورك تايمز" الانتباه إلى حقيقة أن أوكرانيا تعاني من نقص ليس فقط في اهتمام وسائل الإعلام، ولكن أيضا في الذخيرة.
وعلى الرغم من أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، وعد بدعم كل من كييف وتل أبيب، إلا أن إسرائيل قد تحتاج في النهاية إلى أسلحة، تفتقدها أوكرانيا كثيرا الآن.