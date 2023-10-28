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https://sputnikarabic.ae/20231028/مجلة-عسكرية-أمريكية-قواتنا-الخاصة-تكبدت-خسائر-فادحة-في-مواجهة-حماس--1082551961.html
مجلة عسكرية أمريكية: قواتنا الخاصة تكبدت خسائر فادحة في مواجهة "حماس"
مجلة عسكرية أمريكية: قواتنا الخاصة تكبدت خسائر فادحة في مواجهة "حماس"
نشرت صحيفة متخصصة بالشؤون العسكرية مقالا كشفت فيه عن قيام قوات خاصة أمريكية بتنفيذ هجمات، بالتعاون مع الجيش الإسرائيلي استهدفت حركة "حماس" في غزة. 28.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-28T07:18+0000
2023-10-28T07:18+0000
رصد عسكري
طوفان الأقصى
العالم العربي
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وكشفت صحيفة "ميلتاري واتش" المتخصصة بالشؤون العسكرية عن وجود تقارير تفيد بأن الولايات المتحدة الأمريكية قد نشرت قوات عمليات خاصة لشن هجمات مشتركة مع قوات الدفاع الإسرائيلية ضد حركة "حماس" الفلسطينية المتمركزة في غزة".وتابع الضابط الأمريكي الذي جاءت تصريحاته في الـ25 من الشهر الجاري: "تم إطلاق النار عليهم وتكبدوا خسائر فادحة، كما علمت".قال الجيش الإسرائيلي في بيان، اليوم السبت، إنه خلال غاراته التي نفّذها على قطاع غزة تمكن من ضرب 150 هدفا.وأوضح الجيش الإسرائيلي أنه دمّر 150 هدفا معظمها من الأنفاق والبنية التحتية الأخرى تحت الأرض في شمال قطاع غزة خلال الليل.وبدأت الضربات الإسرائيلية أمس الجمعة الساعة 19:00 بالتوقيت المحلي، وأعلنت حركة حماس مساء اليوم نفسه انقطاع الاتصالات والإنترنت في قطاع غزة.وصرّح الجيش الإسرائيلي، يوم أمس الجمعة، بأنه سيوسع من عملياته البرية في قطاع غزة، مستفيدا من استمرار القصف المكثف على القطاع، الذي اعتبر الأعنف في تاريخ المواجهات بين إسرائيل وحركة حماس في غزة، حيث أعلن انقطاع الإنترنت والاتصالات عن غزة.
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رصد عسكري, طوفان الأقصى, العالم العربي
رصد عسكري, طوفان الأقصى, العالم العربي

مجلة عسكرية أمريكية: قواتنا الخاصة تكبدت خسائر فادحة في مواجهة "حماس"

07:18 GMT 28.10.2023
© AP Photoقصف إسرائيلي هو الأعنف على قطاع غزة مساء اليوم الـ 21 للحرب
قصف إسرائيلي هو الأعنف على قطاع غزة مساء اليوم الـ 21 للحرب - سبوتنيك عربي, 1920, 28.10.2023
© AP Photo
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نشرت صحيفة متخصصة بالشؤون العسكرية مقالا كشفت فيه عن قيام قوات خاصة أمريكية بتنفيذ هجمات، بالتعاون مع الجيش الإسرائيلي استهدفت حركة "حماس" في غزة.
وكشفت صحيفة "ميلتاري واتش" المتخصصة بالشؤون العسكرية عن وجود تقارير تفيد بأن الولايات المتحدة الأمريكية قد نشرت قوات عمليات خاصة لشن هجمات مشتركة مع قوات الدفاع الإسرائيلية ضد حركة "حماس" الفلسطينية المتمركزة في غزة".

ونقلت الصحيفة تصريحات عن الكولونيل المتقاعد بالجيش الأمريكي دوغلاس ماكغريغور، في حديث لأحد البرامج الأمريكية حول الموضوع، قال فيها: "في الساعات الـ 24 الماضية أو نحو ذلك، ذهبت بعض قوات العمليات الخاصة لدينا وقوات العمليات الخاصة الإسرائيلية إلى غزة للاستطلاع، بهدف التخطيط للمكان الذي قد يرغبون في الذهاب إليه لتحرير الرهائن وإحداث تأثير".

صورة التقطت في 3 مارس 2020 تظهر تمثالا يحمل اسم فتاة الربيع تم إعادته إلى مكانه السابق في مدينة الموصل شمالي العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 27.10.2023
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أمس, 08:31 GMT
وتابع الضابط الأمريكي الذي جاءت تصريحاته في الـ25 من الشهر الجاري: "تم إطلاق النار عليهم وتكبدوا خسائر فادحة، كما علمت".

ورغم قيام الولايات المتحدة وإسرائيل بتنسيق عمليات متعددة بشكل وثيق في الماضي، فإن وجود مواطنين أمريكيين بين الرهائن الذين احتجزتهم حماس في منتصف أكتوبر/تشرين الأول يجعل نشر وحدات قتالية أمريكية أمراً غير محتمل على الإطلاق، بحسب "ميلتاري وأتش".

قال الجيش الإسرائيلي في بيان، اليوم السبت، إنه خلال غاراته التي نفّذها على قطاع غزة تمكن من ضرب 150 هدفا.
دخان يتصاعد بعد غارة إسرائيلية غرب مدينة غزة، قطاع غزة 11 أكتوبر 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 28.10.2023
تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تقصف غزة بالقنابل الفسفورية.. صور وفيديو
07:16 GMT
وأوضح الجيش الإسرائيلي أنه دمّر 150 هدفا معظمها من الأنفاق والبنية التحتية الأخرى تحت الأرض في شمال قطاع غزة خلال الليل.
وبدأت الضربات الإسرائيلية أمس الجمعة الساعة 19:00 بالتوقيت المحلي، وأعلنت حركة حماس مساء اليوم نفسه انقطاع الاتصالات والإنترنت في قطاع غزة.
وصرّح الجيش الإسرائيلي، يوم أمس الجمعة، بأنه سيوسع من عملياته البرية في قطاع غزة، مستفيدا من استمرار القصف المكثف على القطاع، الذي اعتبر الأعنف في تاريخ المواجهات بين إسرائيل وحركة حماس في غزة، حيث أعلن انقطاع الإنترنت والاتصالات عن غزة.
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Во время израильского удара по городу Газа - سبوتنيك عربي تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تقصف غزة بالقنابل الفسفورية.. صور وفيديو07:16 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:10 GMT
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