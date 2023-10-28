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مصرع 28 شخصا وإصابة 60 آخرين بحادث سير في محافظة البحيرة المصرية
مصرع 28 شخصا وإصابة 60 آخرين بحادث سير في محافظة البحيرة المصرية
أفادت تقارير إعلامية مصرية، اليوم السبت، بمصرع 28 شخصا وإصابة 60 آخرين في حادث سير وقع في محافظة البحيرة شمالي مصر. 28.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-28T09:23+0000
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وقالت بوابة "الأهرام"، إن "حادث تصادم وقع على الطريق الصحراوي في محافظة البحيرة، أسفر عن وفاة 28 شخصًا وإصابة 60 آخرين"، مشيرة إلى أن اللواء محمود هويدي، مدير أمن البحيرة، تلقى تقريرا بالحادث.وكشفت التحقيقات عن أن الحادث نتج عن تسرب زيت من سيارة في أثناء سيرها على الطريق الصحراوي، ما أدى إلى تصادم عدد كبير من السيارات واشتعال النيران في بعضها.من جانبها، حضر رجال النيابة العامة إلى موقع الحادث للمعاينة، كما كلفوا عناصر الشرطة الجنائية بإجراء التحقيقات المتعلقة بالواقعة.يذكر أن الطريق ذاته كان قد شهد حادث سير مروع أواخر العام الماضي، حيث لقي 10 أشخاص مصرعهم، وأصيب 8 آخرون، إثر انقلاب سيارة نقل كانت تقلهم على الطريق الصحراوي في محافظة البحيرة.وذكرت صحيفة "الأهرام" أنه "في أثناء سير سيارة نقل تحمل عمالا زراعيين على الطريق الصحراوي بمحافظة البحيرة انقلبت على جانب الطريق"، مشيرة إلى أن الحادث "أسفر عن وفاة 10 عمال وإصابة 8 آخرين، نقلوا إلى مستشفى وادي النطرون".جدير بالذكر أن الحكومة المصرية تعمل على التوسع في إنشاء الكثير من الطرق والجسور الجديدة، وإصلاح المتهالكة منها، لمنع تكرار حوادث السير.
https://sputnikarabic.ae/20230902/مصرع-6-أشخاص-وإصابة-43-آخرين-في-حادث-سير-جنوب-غربي-تركيا-1080625880.html
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العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار

مصرع 28 شخصا وإصابة 60 آخرين بحادث سير في محافظة البحيرة المصرية

09:23 GMT 28.10.2023 (تم التحديث: 09:43 GMT 28.10.2023)
© AP Photo / Ibrahim el-Shazlyسيارة إسعاف مصرية تنقل مريض- مصر
سيارة إسعاف مصرية تنقل مريض- مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 28.10.2023
© AP Photo / Ibrahim el-Shazly
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أفادت تقارير إعلامية مصرية، اليوم السبت، بمصرع 28 شخصا وإصابة 60 آخرين في حادث سير وقع في محافظة البحيرة شمالي مصر.
وقالت بوابة "الأهرام"، إن "حادث تصادم وقع على الطريق الصحراوي في محافظة البحيرة، أسفر عن وفاة 28 شخصًا وإصابة 60 آخرين"، مشيرة إلى أن اللواء محمود هويدي، مدير أمن البحيرة، تلقى تقريرا بالحادث.
وكشفت التحقيقات عن أن الحادث نتج عن تسرب زيت من سيارة في أثناء سيرها على الطريق الصحراوي، ما أدى إلى تصادم عدد كبير من السيارات واشتعال النيران في بعضها.
من جانبها، حضر رجال النيابة العامة إلى موقع الحادث للمعاينة، كما كلفوا عناصر الشرطة الجنائية بإجراء التحقيقات المتعلقة بالواقعة.
يذكر أن الطريق ذاته كان قد شهد حادث سير مروع أواخر العام الماضي، حيث لقي 10 أشخاص مصرعهم، وأصيب 8 آخرون، إثر انقلاب سيارة نقل كانت تقلهم على الطريق الصحراوي في محافظة البحيرة.
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وذكرت صحيفة "الأهرام" أنه "في أثناء سير سيارة نقل تحمل عمالا زراعيين على الطريق الصحراوي بمحافظة البحيرة انقلبت على جانب الطريق"، مشيرة إلى أن الحادث "أسفر عن وفاة 10 عمال وإصابة 8 آخرين، نقلوا إلى مستشفى وادي النطرون".
جدير بالذكر أن الحكومة المصرية تعمل على التوسع في إنشاء الكثير من الطرق والجسور الجديدة، وإصلاح المتهالكة منها، لمنع تكرار حوادث السير.
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Во время израильского удара по городу Газа - سبوتنيك عربي تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تقصف غزة بالقنابل الفسفورية.. صور وفيديو07:16 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:10 GMT
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