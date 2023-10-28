https://sputnikarabic.ae/20231028/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-يعلن-بدء-مرحلة-جديدة-من-العمليات-العسكرية-1082561202.html
وزير الدفاع الإسرائيلي يعلن بدء مرحلة جديدة من العمليات العسكرية
وزير الدفاع الإسرائيلي يعلن بدء مرحلة جديدة من العمليات العسكرية
ذكرت صحيفة "هآرتس" أن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أعلن عن بدء مرحلة جديدة من العمليات العسكرية في قطاع غزة. 28.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-28T13:10+0000
2023-10-28T13:10+0000
2023-10-28T13:10+0000
العالم
إسرائيل
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ونقلت الصحيفة عنه: "لقد دخلنا مرحلة جديدة من الحرب، وستستمر الأعمال القتالية حتى تلقي المزيد من الأوامر!".وتعرض قطاع غزة، مساء أمس الجمعة، لقصف عنيف من قبل الجيش الإسرائيلي تزامناً مع محاولات اقتحام بري للقطاع مع قطع خدمتي الاتصالات والإنترنت عن كافة مناطق القطاع، ما ينذر بتفاقم الوضع الصحّي والإنساني في غزة. ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 تشرين الأول/أكتوبر، عملية "طوفان الأقصى" حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وقتلت وأسرت عدداً كبيراً من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها، وفي 8 أكتوبر، أعلنت إسرائيل رسميا بدء الحرب على قطاع غزة.
https://sputnikarabic.ae/20231028/قيادي-في-حماس-قطع-الاتصالات-عن-غزة-حرب-نفسية-والطيران-أنقذ-القوات-الإسرائيلية-1082560844.html
إسرائيل
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, إسرائيل
وزير الدفاع الإسرائيلي يعلن بدء مرحلة جديدة من العمليات العسكرية
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ذكرت صحيفة "هآرتس" أن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أعلن عن بدء مرحلة جديدة من العمليات العسكرية في قطاع غزة.
ونقلت الصحيفة عنه: "لقد دخلنا مرحلة جديدة من الحرب، وستستمر الأعمال القتالية حتى تلقي المزيد من الأوامر!".
وتعرض قطاع غزة
، مساء أمس الجمعة، لقصف عنيف من قبل الجيش الإسرائيلي تزامناً مع محاولات اقتحام بري للقطاع مع قطع خدمتي الاتصالات والإنترنت عن كافة مناطق القطاع، ما ينذر بتفاقم الوضع الصحّي والإنساني في غزة.
ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 تشرين الأول/أكتوبر، عملية "طوفان الأقصى" حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وقتلت وأسرت عدداً كبيراً من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.
وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها، وفي 8 أكتوبر، أعلنت إسرائيل رسميا بدء الحرب على قطاع غزة.