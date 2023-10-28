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وزير الدفاع الإسرائيلي يعلن بدء مرحلة جديدة من العمليات العسكرية
وزير الدفاع الإسرائيلي يعلن بدء مرحلة جديدة من العمليات العسكرية
ذكرت صحيفة "هآرتس" أن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أعلن عن بدء مرحلة جديدة من العمليات العسكرية في قطاع غزة. 28.10.2023, سبوتنيك عربي
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العالم
إسرائيل
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ونقلت الصحيفة عنه: "لقد دخلنا مرحلة جديدة من الحرب، وستستمر الأعمال القتالية حتى تلقي المزيد من الأوامر!".وتعرض قطاع غزة، مساء أمس الجمعة، لقصف عنيف من قبل الجيش الإسرائيلي تزامناً مع محاولات اقتحام بري للقطاع مع قطع خدمتي الاتصالات والإنترنت عن كافة مناطق القطاع، ما ينذر بتفاقم الوضع الصحّي والإنساني في غزة. ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 تشرين الأول/أكتوبر، عملية "طوفان الأقصى" حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وقتلت وأسرت عدداً كبيراً من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها، وفي 8 أكتوبر، أعلنت إسرائيل رسميا بدء الحرب على قطاع غزة.
https://sputnikarabic.ae/20231028/قيادي-في-حماس-قطع-الاتصالات-عن-غزة-حرب-نفسية-والطيران-أنقذ-القوات-الإسرائيلية-1082560844.html
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العالم, إسرائيل
العالم, إسرائيل

وزير الدفاع الإسرائيلي يعلن بدء مرحلة جديدة من العمليات العسكرية

13:10 GMT 28.10.2023
© AP Photo / Maya Alleruzzoوزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت
وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت - سبوتنيك عربي, 1920, 28.10.2023
© AP Photo / Maya Alleruzzo
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ذكرت صحيفة "هآرتس" أن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أعلن عن بدء مرحلة جديدة من العمليات العسكرية في قطاع غزة.
ونقلت الصحيفة عنه: "لقد دخلنا مرحلة جديدة من الحرب، وستستمر الأعمال القتالية حتى تلقي المزيد من الأوامر!".
وتعرض قطاع غزة، مساء أمس الجمعة، لقصف عنيف من قبل الجيش الإسرائيلي تزامناً مع محاولات اقتحام بري للقطاع مع قطع خدمتي الاتصالات والإنترنت عن كافة مناطق القطاع، ما ينذر بتفاقم الوضع الصحّي والإنساني في غزة.
عملية إنقاذ العالقين في ركام المنازل التي قصفها الطيران الحربي الإسرائيلي على قطاع غزة، مدينة غزة 13 أكتوبر 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 28.10.2023
قيادي في "حماس": قطع الاتصالات عن غزة "حرب نفسية" والطيران أنقذ القوات الإسرائيلية
12:52 GMT
ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 تشرين الأول/أكتوبر، عملية "طوفان الأقصى" حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وقتلت وأسرت عدداً كبيراً من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.
وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها، وفي 8 أكتوبر، أعلنت إسرائيل رسميا بدء الحرب على قطاع غزة.
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Мужчина выносит раненую девочку из-под обломков рухнувшего здания после израильского удара по городу Дейр-эль-Балах в центральной части сектора Газа - سبوتنيك عربي تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. حماس تعلن فشل التوغل البري الإسرائيلي.. صور وفيديو13:49 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:52 GMT
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