https://sputnikarabic.ae/20231028/-إعلام-بولندي-كابوس-حل-بمدافع-كراب-في-أوكرانيا--1082551021.html
إعلام بولندي: "كابوس" حل بمدافع "كراب" في أوكرانيا
إعلام بولندي: "كابوس" حل بمدافع "كراب" في أوكرانيا
كشف الإعلام البولندي عن مشكلة خطيرة واجهت المدافع الذاتية الدفع من طراز "كراب"، التي سلمها الجانب البولندي إلى الجيش الأوكراني. 28.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-28T05:59+0000
2023-10-28T05:59+0000
2023-10-28T05:59+0000
رصد عسكري
العالم
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وأكدت صحيفة "إنتريا" البولندية، أن المسيرة الروسية "لانتسيت" قد دمرت عددا كبيرا من المدافع البولندية "كراب" في أوكرانيا.وطالبت الصحيفة الجانب الأوكراني بدعم المدفع من خلال تزويده بشباك حماية معدينة وذلك لتخفيف حدة الصدمة الناتجة عن الانفجار ومنح الطاقم وقتا إضافيا.ولكن، وبحسب "إنتريا"، حتى هذا التدعيم الإضافي سيكون أقل فعالية أمام "لاتسيت – 3" الجديدة المطورة.أفادت وزارة الدفاع الروسية، أمس الجمعة، بأنه في الفترة من 21 إلى 27 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، نفذت القوات المسلحة الروسية 19 ضربة جماعية بأسلحة دقيقة ومركبات جوية دون طيار على أهداف أوكرانية.وقالت الدفاع الروسية في بيانها: "نفذ الجيش الروسي في الفترة من 21 إلى 27 أكتوبر 2023، 19 ضربة جماعية بأسلحة دقيقة ومركبات جوية دون طيار على ترسانات ذخيرة مدفعية ومواقع تخزين للقوارب المسيرة والبنية التحتية للمطارات العسكري، وكذلك مخازن الوقود".وأضاف البيان: "تم استهداف نقاط إقامة العسكريين الأوكرانيين والمرتزقة الأجانب، ونتيجة الاستهداف، تم تدمير الأهداف المحددة".وبحسب الدفاع: "في اتجاه كوبيانسك، صدت وحدات من التجمع "الغربي" للقوات 47 هجوما مضادا للعدو خلال الأسبوع الماضي وسيطرت على مواقع أكثر فائدة".وأردف البيان: "تسببت الضربات الجوية ونيران المدفعية بتدمير القوى العاملة والمعدات للألوية 25 المحمولة جوا و14 و32 و41 الآلية و68 غايغر التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق إيفانوفكا وسينكوفكا في مقاطعة خاركوف وسيرغيفكا ونوفويغوروفكا التابعة لجمهورية لوغانسك الشعبية. وتم تدمير أربعة مستودعات للأسلحة والذخيرة التابعة القوات المسلحة الأوكرانية".شاهد أيضا: مسيرة روسية تباغت روبوت "غنوم" أوكراني يزرع الألغام وتدمره... فيديواقرأ أيضا: استسلام 54 جنديا أوكرانيا للقوات الروسية خلال أسبوع واحد
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https://sputnikarabic.ae/20231027/مسيرة-روسية-تدمر-طائرة-بابا-ياغا-أوكرانية-في-الجو-فيديو--1082529337.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, العالم
إعلام بولندي: "كابوس" حل بمدافع "كراب" في أوكرانيا
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كشف الإعلام البولندي عن مشكلة خطيرة واجهت المدافع الذاتية الدفع من طراز "كراب"، التي سلمها الجانب البولندي إلى الجيش الأوكراني.
وأكدت صحيفة "إنتريا" البولندية، أن المسيرة الروسية "لانتسيت" قد دمرت عددا كبيرا من المدافع البولندية "كراب" في أوكرانيا.
وجاء في المقال الذي نشرته الصحيفة: "إن مسيرة لانسيت الروسية الانتحارية تسبب مشكلات كبيرة لكراب. فقد تم تدمير معظم الوحدات بمثل هذه الطائرات من دون طيار".
ونوهت الصحيفة إلى أن وحدات المدفعية البولندية ذاتية الدفع المنقولة إلى أوكرانيا لديها دروع عادية يمكن اختراقها بسهولة بواسطة الطائرات الروسية المسيرة.
وطالبت الصحيفة الجانب الأوكراني بدعم المدفع من خلال تزويده بشباك حماية معدينة وذلك لتخفيف حدة الصدمة الناتجة عن الانفجار ومنح الطاقم وقتا إضافيا.
ولكن، وبحسب "إنتريا"، حتى هذا التدعيم الإضافي سيكون أقل فعالية أمام "لاتسيت – 3" الجديدة المطورة.
وتقول المادة: "إن (مسيرة) صاروخ "لانسيت-3"، الذي يزن رأسه الحربي ثلاثة كيلوغرامات، سيصبح كابوسا. ويمكن للصاروخ أن يصل إلى سرعة تصل إلى 110 كيلومترات في الساعة".
أفادت وزارة الدفاع الروسية، أمس الجمعة، بأنه في الفترة من 21 إلى 27 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، نفذت القوات المسلحة الروسية 19 ضربة جماعية بأسلحة دقيقة ومركبات جوية دون طيار على أهداف أوكرانية.
وقالت الدفاع الروسية في بيانها: "نفذ الجيش الروسي في الفترة من 21 إلى 27 أكتوبر 2023، 19 ضربة جماعية بأسلحة دقيقة ومركبات جوية دون طيار على ترسانات ذخيرة مدفعية ومواقع تخزين للقوارب المسيرة والبنية التحتية للمطارات العسكري، وكذلك مخازن الوقود".
وأضاف البيان: "تم استهداف نقاط إقامة العسكريين الأوكرانيين والمرتزقة الأجانب، ونتيجة الاستهداف، تم تدمير الأهداف المحددة".
وبحسب الدفاع: "في اتجاه كوبيانسك، صدت وحدات من التجمع "الغربي" للقوات 47 هجوما مضادا للعدو خلال الأسبوع الماضي وسيطرت على مواقع أكثر فائدة".
وأردف البيان: "تسببت الضربات الجوية ونيران المدفعية بتدمير القوى العاملة والمعدات للألوية 25 المحمولة جوا و14 و32 و41 الآلية و68 غايغر التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق إيفانوفكا وسينكوفكا في مقاطعة خاركوف وسيرغيفكا ونوفويغوروفكا التابعة لجمهورية لوغانسك الشعبية. وتم تدمير أربعة مستودعات للأسلحة والذخيرة التابعة القوات المسلحة الأوكرانية".