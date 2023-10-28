https://sputnikarabic.ae/20231028/-القوات-الروسية-تدمر-قافلة-مدرعات-أوكرانية-في-سوليدار--1082557465.html
القوات الروسية تدمر قافلة مدرعات أوكرانية في سوليدار
القوات الروسية تدمر قافلة مدرعات أوكرانية في سوليدار
كشف ضابط روسي عن قيام قوات روسية بتدمير رتل من المدرعات الأوكرانية في سوليدار، وذلك بالاستعانة بالمسيرات. 28.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-28T11:19+0000
2023-10-28T11:19+0000
2023-10-28T11:19+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وقال نائب قائد فصيلة الهاون التي تحمل علامة النداء "سترونا"، إن قوات الهاون "فاسيليك" التابعة لفيلق الهجوم التطوعي من كتيبة سكيف (بارات -35) دمرت قافلة من مركبات القوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من سوليدار.ونوه إلى أن طاقم مدفع الهاون "فاسيليك" يعمل في هذا القسم من الجبهة يومياً خلال النهار والليل، ويتم تصحيح عمل المدافع باستخدام طائرة من دون طيار.وأضاف نائب القائد: "نعمل على ذلك (تدمير الأهداف) على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، ونعمل على مدار الساعة عند تلقي الأوامر لإصابة الهدف".
https://sputnikarabic.ae/20231028/طائرة-انتحارية-جديدة-تتصيد-الجنود-الأوكرانيين-في-خنادقهم-فيديو-1082549683.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
القوات الروسية تدمر قافلة مدرعات أوكرانية في سوليدار
تابعنا عبر
كشف ضابط روسي عن قيام قوات روسية بتدمير رتل من المدرعات الأوكرانية في سوليدار، وذلك بالاستعانة بالمسيرات.
وقال نائب قائد فصيلة الهاون التي تحمل علامة النداء "سترونا"، إن قوات الهاون "فاسيليك" التابعة لفيلق الهجوم التطوعي من كتيبة سكيف (بارات -35) دمرت قافلة من مركبات القوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من سوليدار.
وأكد نائب القائد الروسي: "تم استهداف رتل مؤلف من 5 عربات مدرعة بالقصف، وتم ضربها بنجاح".
وتابع نائب القائد الروسي: "أكدت الطائرات المسيرة أنها تعمل بشكل مثالي، وتمت إصابة جميع الأهداف".
ونوه إلى أن طاقم مدفع الهاون "فاسيليك" يعمل في هذا القسم من الجبهة يومياً خلال النهار والليل، ويتم تصحيح عمل المدافع باستخدام طائرة من دون طيار.
وأضاف نائب القائد: "نعمل على ذلك (تدمير الأهداف) على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، ونعمل على مدار الساعة عند تلقي الأوامر لإصابة الهدف".