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Военнослужащий ВС РФ демонстрирует боевую часть от РПГ-7, которая монтируется на дрон на полигоне в тыловом районе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231028/-القوات-الروسية-تدمر-قافلة-مدرعات-أوكرانية-في-سوليدار--1082557465.html
القوات الروسية تدمر قافلة مدرعات أوكرانية في سوليدار
القوات الروسية تدمر قافلة مدرعات أوكرانية في سوليدار
كشف ضابط روسي عن قيام قوات روسية بتدمير رتل من المدرعات الأوكرانية في سوليدار، وذلك بالاستعانة بالمسيرات. 28.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-28T11:19+0000
2023-10-28T11:19+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وقال نائب قائد فصيلة الهاون التي تحمل علامة النداء "سترونا"، إن قوات الهاون "فاسيليك" التابعة لفيلق الهجوم التطوعي من كتيبة سكيف (بارات -35) دمرت قافلة من مركبات القوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من سوليدار.ونوه إلى أن طاقم مدفع الهاون "فاسيليك" يعمل في هذا القسم من الجبهة يومياً خلال النهار والليل، ويتم تصحيح عمل المدافع باستخدام طائرة من دون طيار.وأضاف نائب القائد: "نعمل على ذلك (تدمير الأهداف) على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، ونعمل على مدار الساعة عند تلقي الأوامر لإصابة الهدف".
https://sputnikarabic.ae/20231028/طائرة-انتحارية-جديدة-تتصيد-الجنود-الأوكرانيين-في-خنادقهم-فيديو-1082549683.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

القوات الروسية تدمر قافلة مدرعات أوكرانية في سوليدار

11:19 GMT 28.10.2023
© Photoمسيرات روسية تستهدف دبابات أوكرانية وتدمرها
مسيرات روسية تستهدف دبابات أوكرانية وتدمرها - سبوتنيك عربي, 1920, 28.10.2023
© Photo
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كشف ضابط روسي عن قيام قوات روسية بتدمير رتل من المدرعات الأوكرانية في سوليدار، وذلك بالاستعانة بالمسيرات.
وقال نائب قائد فصيلة الهاون التي تحمل علامة النداء "سترونا"، إن قوات الهاون "فاسيليك" التابعة لفيلق الهجوم التطوعي من كتيبة سكيف (بارات -35) دمرت قافلة من مركبات القوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من سوليدار.

وأكد نائب القائد الروسي: "تم استهداف رتل مؤلف من 5 عربات مدرعة بالقصف، وتم ضربها بنجاح".

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04:42 GMT

وتابع نائب القائد الروسي: "أكدت الطائرات المسيرة أنها تعمل بشكل مثالي، وتمت إصابة جميع الأهداف".

ونوه إلى أن طاقم مدفع الهاون "فاسيليك" يعمل في هذا القسم من الجبهة يومياً خلال النهار والليل، ويتم تصحيح عمل المدافع باستخدام طائرة من دون طيار.
وأضاف نائب القائد: "نعمل على ذلك (تدمير الأهداف) على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، ونعمل على مدار الساعة عند تلقي الأوامر لإصابة الهدف".
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Во время израильского удара по городу Газа - سبوتنيك عربي تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تقصف غزة بالقنابل الفسفورية.. صور وفيديو07:16 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:10 GMT
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