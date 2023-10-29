https://sputnikarabic.ae/20231029/أبو-الغيط-إسرائيل-تتبع-سياسة-الأرض-المحروقة-في-غزة-1082591186.html

أبو الغيط: إسرائيل تتبع سياسة "الأرض المحروقة" في غزة

أبو الغيط: إسرائيل تتبع سياسة "الأرض المحروقة" في غزة

قال أحمد أبو الغيط، أمين عام جامعة الدول العربية، إن إسرائيل تستخدم أسلحة شديدة التدمير ضد المرافق الأساسية في قطاع غزة، لتنفيذ خطة التهجير القسري للفلسطينيين... 29.10.2023, سبوتنيك عربي

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جاء ذلك خلال مشاركته في الدورة الـ6 من "أسبوع القاهرة للمياه" الذي انطلق، اليوم الأحد، في القاهرة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".ووصف أبو الغيط ما تقوم به إسرائيل في غزة بـ"سياسة الأرض المحروقة"، مؤكدًا أن التاريخ سيذكر أن تل أبيب طبقت تلك السياسة بلا رحمة.وأضاف الأمين العام: "التدمير الشديد الذي لحق بالمستشفيات ومحطات المياه والمنشآت الأخرى، يؤكد أن إسرائيل لديها رغبة مقيتة لصناعة الخراب فيما تبقى من الأراضي الفلسطينية لتصبح غير صالحة للحياة حتى يمكنها تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار وعلى حساب حقوق الشعب الفلسطيني".وتابع: "إسرائيل لا تراعي قواعد القانون الدولي الإنساني في استهداف البنى التحتية الفلسطينية، وهو ذات الشيء الذي فعلته في لبنان وسوريا".وقال أحمد أبو الغيط: "إسرائيل تستخدم المياه كسلاح وهذه ليست المرة الأولى، والسبب في ذلك هو التضييق على الفلسطينيين ووضعهم تحت رحمة العطش والجوع والأمراض".وتابع: "لم تكتف إسرائيل بسرقة المياه العربية، بل استهدفت بشكل ممنهج جميع منشآت المياه رغم كونها المورد الأساسي في الحياة".يذكر أن القصف الإسرائيلي المستمر لليوم الـ23 على التوالي، تسبب في مقتل نحو 8 آلاف فلسطيني في قطاع غزة، وإصابة نحو 20 ألفا آخرين.وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن "الاحتلال ارتكب مئات المجازر ضد المدنيين، وأن نحو ثلثي الضحايا من النساء والأطفال، وهو ما جعل المنظمات الإغاثية الدولية وفي مقدمتها منظمة الصحة العالمية وبرنامج الأغذية العالمي وصندوق الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" يصف الوضع في قطاع غزة بأنه كارثي، خاصة بعدما قامت إسرائيل بقطع المياه والكهرباء ومنعت دخول الوقود إلى القطاع.

https://sputnikarabic.ae/20231029/بث-مباشر-للأحداث-في-غلاف-غزة-أحداث-لم-تشهدها-إسرائيل-سابقا-صور-وفيديو-1081739132.html

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العالم, أخبار العالم الآن, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, إسرائيل, طوفان الأقصى, أخبار فلسطين اليوم